Der Mensch kühlt ab

Die Zahl ist längst eine Metapher des Menschseins. Sie ist zum ­Inbegriff geworden für die normale körpereigene Wärme und für ein wohltemperiertes Mit­einander. 37 Grad Celsius Körpertemperatur machen den Menschen aus – steigt die innere ­Hitze darüber hinaus, ist von «erhöhter Temperatur» die Rede. Klettert die Quecksilbersäule des Thermometers gar weiter nach oben, ab 37,8 Grad, beginnt das Fieber.

Diese kanonischen 37 Grad sollen nun also obsolet sein, falsch gar, wie Mediziner der Universität Stanford behaupten? Seit sich die 37 Grad als Standard im 19. Jahrhundert etabliert hätten, sei die Durchschnittstemperatur von Frauen um 0,32 Grad, von Männern sogar um 0,59 Grad gesunken, konstatieren die Wissenschaftler. Statt der traditionellen 37 Grad müsse wohl ­fortan die gesunde Norm von 36,5 Grad gelten.

Mehr als 667'000 Messungen

Die Stanford-Forscher haben die mittlere Körpertemperatur grosser Kohorten von 1860 bis heute ausgewertet und kommen im Fachblatt «eLife» zum Schluss, dass die Menschen von Dekade zu Dekade abkühlen. Mehr als 677'000 Messungen mit dem Thermometer gingen in die Studie ein. Bei Veteranen des amerikanischen Bürgerkrieges habe die Temperatur höher gelegen als in einer grossen Studie aus den 1970er-Jahren. Seitdem sei sie weiter gesunken und habe in der jüngsten Analyse den bisherigen Tiefstwert erreicht.

Anfangs verdächtigten die Forscher Messfehler oder ungenau geeichte Thermometer als Grund für den hohen Wert vor 160 Jahren. Der früheste Datensatz der Bürgerkriegsveteranen mit mehr als 80'000 Messungen umfasst jedoch den langen Zeitraum von 1862 bis ins 20. Jahrhundert. Und hier zeigt sich, dass die Temperaturen der später Geborenen unter denen liegen, die früher auf die Welt kamen. Bereits in dieser Zeit entsprachen die 37 Grad also nicht mehr der Normalität.

Die Studienautoren sehen ­diverse Ursachen für ihre Beobachtung. Im 19. Jahrhundert waren Infektionsleiden wie Tuberkulose und Syphilis verbreitet. «In dieser Zeit litt die Mehrheit der Menschen an einer chronischen Entzündungsreaktion», sagte Julie Parsonnet, Leiterin des Teams in Stanford, der Fachzeitschrift «Nature». «Sie wurden gerade mal 40 Jahre alt.» Viele Menschen verschleppten ihre Leiden, kausal konnte nichts dagegen ­getan werden, sodass sich der ­Organismus ständig im Abwehrkampf gegen Mikroben befand – und die leicht erhöhte Temperatur zur Normalität wurde.

Mit den Fortschritten der ­Medizin und der Verbreitung der Antibiotika konnten viele Infektionskrankheiten eingedämmt werden. Die Menschen wurden gesünder, lebten länger, und ihre Körpertemperatur sank. Zudem sind die Menschen in den vergangenen 160 Jahren grösser und wohlgenährter geworden. Die Zunahme von Bauch und Masse geht mit einem langsameren Stoffwechsel und demzufolge einer niedrigeren Körperkerntemperatur einher.

100 Jahre lang gültig

Die Norm von 37 Grad etablierte sich von 1851 an, als der deutsche Arzt Carl Reinhold August Wunderlich in Leipzig Millionen von Messungen auswertete, die an 25'000 Probanden gemacht wurden. Die Spanne der normalen Körpertemperatur lag damals zwischen 36,2 und 37,5 Grad. «37 Grad wurden zum Standard, der Wert wurde in Lehrbüchern übernommen und war schlicht das, woran die Leute glaubten», sagt Julie Parsonnet.

Mehr als 100 Jahre lange wurde der Wert nicht angetastet. Erst 1992 kamen US-Ärzte bei Messungen auf eine Durchschnittstemperatur von 36,8 Grad und forderten, die 37-Grad-Norm ­abzuschaffen; in Grossbritannien erbrachte eine Untersuchung gar im Mittel kühle 36,6 Grad.

Ein Normwert von 36,5 Grad könnte bedeutsam sein: Dann würden künftig schon 37 Grad «erhöhte» Temperatur bedeuten, nicht erst 37,5 Grad. In der hausärztlichen Behandlung ist aber letztlich das klinische Erscheinungsbild des Patienten von Bedeutung, sodass man die Therapie nicht allein von 0,2 Grad mehr oder weniger abhängig macht. Gerade bei älteren Patienten laufen schwerere Infekte oft ohne hohes Fieber ab.

Aus historischer Sicht wäre die Abkehr von 37 Grad eine ­interessante Wendung. Bleibt dieser Wert der Medizin erhalten, auch wenn er sich als falsch erweisen sollte? «Traditionell wurde Fieber ja gerade nicht über die Körpertemperatur definiert, sondern das Narrativ des Patienten war ausschlaggebend für die Diagnose, also sein subjektives Befinden», sagt Thomas Schlich, Medizinhistoriker von der McGill University im kanadischen Montreal. «Bei Fieber wurde der Puls beurteilt, ein beschleunigter Puls gehörte zur Diagnose.»

Die Temperaturerfassung mit dem Thermometer setzte sich erst mit dem Siegeszug der ­experimentellen Physiologie Mitte des 19. Jahrhunderts durch. Carl Reinhold August Wunderlich war erst in Tübingen, dann in Leipzig tätig und leistete diesbezüglich Pionierarbeit. Bald ­gehörte Fiebermessen zum klinischen Alltag und kurz darauf auch die Fieberkurve.

«Drei Tage fieberfrei»

Es dauerte nicht lange, und das Messen wurde zur häuslichen Routine bei Krankheit und brachte Regeln wie «drei Tage fieberfrei» hervor, die heute unsinnig erscheinen, im 19. Jahrhundert aber wohl gerechtfertigt waren, weil die Erholung von schweren Leiden Zeit brauchte, während ein grippaler Infekt heute oft nach einem fieberfreien Tag ausgeheilt ist. Galt Fieber anfangs als eigenständige Krankheit, wurde es bald zum Symptom anderer Grundkrankheiten wie etwa der Influenza.

Die Normierung der Körpertemperatur auf 37 Grad ist Teil der Verwissenschaftlichung der Medizin im 19. Jahrhundert. «Körper und Krankheit wurden instrumentell objektiviert und standardisiert», sagt Medizin­historiker Schlich. «Es ist durchaus eine ironische Wendung, dass die 37 Grad dann zum Symbol für das subjektiv Menschliche geworden sind.» Schliesslich sei es ein artifizieller Vorgang, eine Standardkörpertemperatur festzulegen, die für Hitzköpfe wie kaltblütige Zeitgenossen gleichermassen gelten soll. Kein Wunder, dass sie über die Zeit nicht stabil bleibt.