Diesen Krebs kann man meist erfolgreich behandeln

Sie sind nur ein paar Millimeter gross, wir können sie nicht spüren. Und sie sind zunächst harmlos. Aus den kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut im Dickdarm, auch Darmpolypen genannt, kann aber unbemerkt eine tödliche Krankheit heranwachsen. Alljährlich erkranken in der Schweiz rund 4300 Menschen an Darmkrebs, 1700 sterben an den Folgen. Bei Frauen ist Darmkrebs nach dem Brustkrebs die zweithäufigste Krebsart, bei den Männern nach Lungen- und Prostatakrebs die dritthäufigste.

Davon betroffen war auch die Mutter von Isabelle Meister (Name geändert). «Als meine Mutter die Diagnose erhielt, hat mir ihr Arzt dringend geraten, möglichst bald zur Vorsorge eine Darmspiegelung machen zu lassen.» Ist nämlich jemand aus der Verwandtschaft ersten Grades an Darmkrebs erkrankt, dann besteht ein erhöhtes Risiko. Aber auch ohne familiäre Vorbelastung empfiehlt die Krebsliga Frauen und Männern ab 50 Jahren, zur Früherkennung zu gehen. «Das Alter ist der grösste Risikofaktor, und so sind die meisten Menschen, die an Darmkrebs erkranken, älter als 50 Jahre», erklärt Peter Jaklin, Gastroenterologe am Spital Männedorf ZH. Wird der Darmkrebs früh erkannt, lässt er sich meist erfolgreich behandeln.

Isabelle Meister meldete sich umgehend bei einem Spezialisten zu einer Darmspiegelung an. «Bei der sogenannten Koloskopie wird der Darm auf Polypen untersucht. Aus diesen kann im Laufe von etwa zehn Jahren Darmkrebs entstehen, weshalb sie entfernt werden müssen», erklärt der Gastroenterologe Peter Jaklin. Die Koloskopie gilt als zuverlässigste Methode zur Darmkrebs-Früherkennung und zu einer der wirkungsvollsten Krebspräventionen überhaupt.

Hinderliche Schamgefühle

Den Krebs früh zu erkennen, ist umso wichtiger, weil er lange Zeit keine Symptome zeigt. Trotzdem schieben manche Menschen den Untersuch gerne hinaus – oder verzichten ganz darauf. Warum? «Der Darmausgang ist eine Tabuzone, obwohl ja jeder täglich beim Toilettengang damit konfrontiert ist», sagt der Darmspezialist Peter Jaklin. «Und deshalb ist dieser Bereich für manche Menschen mit Schamgefühlen verbunden.»

Dabei merkt man vom Eingriff gar nichts, denn dieser erfolgt in der Regel ambulant unter Betäubung. Während der Untersuchung wird der Zustand des Patienten dauernd überwacht, sowohl in Bezug auf Blutdruck als auch auf Puls und Sauerstoffsättigung des Blutes.

Um die Darmwand nach Polypen absuchen zu können, führt der Arzt einen weichen, fingerdicken Schlauch mit einer kleinen Kamera durch den After ein. Über einen Monitor kann er die Bilder aus dem Darminnern sehen und beurteilen. Findet der Arzt verdächtige Gewebewucherungen, werden diese sogleich entfernt. Dies geschieht mit einer Schlinge oder einer kleinen Zange. Kann dabei nicht der Darm verletzt werden? «Das Risiko besteht, ist aber bei sorgfältigem Vorgehen und einem erfahrenen Spezialisten minim und bewegt sich im Promillebereich.»

Nach einer halben Stunde ist alles vorüber. «Ich bin einfach eingeschlafen und habe keinerlei Schmerzen verspürt», sagt Isabelle Meister. «Als ich aufwachte, war alles vorbei.» Nach der Besprechung der Ergebnisse mit dem Arzt konnte sie nach Hause. Zu Fuss, denn das Betäubungsmittel ist zwar gut verträglich, kann aber die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen.

Eine unangenehme Vorbereitung

Weniger angenehm als der Eingriff selber ist die Vorbereitung. «Der Darm muss vollständig sauber sein, damit auch kleine beziehungsweise sehr flache Polypen erkannt werden können. Sind noch Restverschmutzungen im Darm, könnten diese übersehen werden», sagt Peter Jaklin. Um dies zu vermeiden, wird der Patient bei einem Vorgespräch informiert, zudem wird ein Merkblatt abgegeben. Grundsätzlich muss drei bis vier Tage vor der Untersuchung auf faser- und ballaststoffreiche Kost, also zum Beispiel auf Vollkornprodukte, Gemüse und Salate, verzichtet werden. Ebenso auf kernhaltiges Obst und Gemüse wie Trauben oder Tomaten.

Am Vorabend der Koloskopie gibt es nur noch eine klare Suppe zu essen. Für Isabelle Meister kein Problem. Viel mehr Mühe machte ihr die Abführlösung und das viele Trinken, das zur vollständigen Reinigung des Darms verhilft. Dank einem neuen Abführmittel muss allerdings nur noch ein Liter Lösung getrunken werden, bisher war es das doppelte Volumen. Trotzdem alles andere als ein Genuss. «Die Lösung schmeckte so seltsam fruchtig-salzig, da musste ich mich schon etwas überwinden.»

Wird kein Polyp gefunden, kann man mit der nächsten Koloskopie zehn Jahre zuwarten.

Wer sehr empfindlich reagiert, bekommt ein Medikament gegen allfällige Übelkeit. Danach sollte man sich nicht allzu weit von einer Toilette entfernt aufhalten, denn die Abführlösung wirkt zusammen mit der vielen Flüssigkeit, die zusätzlich getrunken werden muss, recht schnell und intensiv. «Ich verbrachte viel Zeit auf dem Klo, aber irgendwann war auch das vorüber», sagt Isabelle Meister. Wenn die Ausscheidung in Farbe und Konsistenz etwa aussieht wie Kamillentee, ist der Darm parat für die Untersuchung.

Und was passiert mit den Polypen, die gefunden und entfernt wurden? «Diese schicken wir ins Pathologielabor. Dort zerkleinert man sie und untersucht sie unter dem Mikroskop. Je nachdem, wie gross die Wucherungen sind, wie viele gefunden wurden und ob sie bereits Krebszellen enthalten, muss früher oder später eine weitere Darmspiegelung vorgenommen werden», sagt Gastroenterologe Peter Jaklin.

Wird kein Polyp gefunden, kann man mit der nächsten Koloskopie zehn Jahre zuwarten. Bei sehr kleinen Wucherungen sind es fünf Jahre, bei grösseren beziehungsweise zahlreichen Polypen gelten kürzere Abstände. Isabelle Meister hatte Glück. Bei ihr wurde kein Polyp gefunden. Aufgrund ihres familiär erhöhten Risikos wurde ihr aber geraten, keine zehn Jahre mit der Vorsorge zuzuwarten. Zumindest muss sie die Kosten für die Darmkrebs-Früherkennungsuntersuchungen nicht selber tragen. Diese übernimmt die Grundversicherung der Krankenkasse bei Personen im Alter von 50 bis 69 Jahren.