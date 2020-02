«Eine Grippeimpfung ist sehr zu empfehlen»

Muss sich jetzt jeder eine Maske kaufen?Nein, momentan nicht. Wenn sich das Virus auch bei uns ausbreitet, sollten zuerst besonders gefährdete Leute eine Maske ­tragen. Zum Beispiel Kranke oder ältere Menschen, die ein schwächeres Immunsystem haben. Aber natürlich auch Ärzte und das Pflegepersonal im Spital sollten sich damit schützen, weil sie am ehesten mit dem Erreger in Kontakt kommen könnten.

Kann man sich dank dem Atemschutz dann nicht mehr anstecken?Viren, die wir über die Atem­wege aufnehmen, verbreiten sich über kleinste Tröpfchen, die zum Beispiel beim Aushusten oder Niesen entstehen. Wenn man für Viren geprüfte Schutzmasken verwendet, gibt es einen hohen Schutz. Aber man muss sie auch richtig tragen, damit man die Luft durch den Filter der Maske und nicht von den nicht abgedichteten Stellen ansaugt.

Wie kann man sich noch ­schützen?Wichtig ist es, daran zu denken, sich häufig die Hände zu waschen. Denn ausgehustete Tröpfchen können auch an Ober­flächen wie etwa auf Tischen, Türgriffen oder auch am Telefon haften. Kommen unsere Hände damit in Kontakt, sind dies neue Infektionsquellen, und wir können uns so über Mund oder Nase anstecken. Deshalb ist eine gute Handhygiene unerlässlich.

Was passiert, wenn jemand ein Verdachtsfall wird?Er muss sofort untersucht werden. Der Arzt geht dann mit einem Wattestäbchen über die Nase bis zum Rachen und macht einen Abstrich der Schleimhaut. Dort siedeln sich an der Ober­fläche des Gewebes gegebenenfalls die neuartigen Coronaviren an. Nach der Probenentnahme bereiten wir bei uns im Labor das Virenmaterial auf und weisen es genetisch mithilfe der PCR-Methode nach. Eine solche Analyse dauert mindestens vier Stunden.

«Dies ist der Super-GAU für jede klinische ­Betreuung.»Alexandra Trkola

Gibt es schon vollautomatische Testverfahren?Nein, bisher noch nicht. Deshalb können nur wenige Labors zum jetzigen Zeitpunkt diese Analysen auch durchführen. In vielen Ländern gibt es deswegen Engpässe bei der Diagnose des neuen Virus. So auch in den USA, wo abgesehen von den Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention CDCs nur eine handvoll Labors diese Tests anbieten. In der Schweiz sind wir da viel besser dran, weil wir universitäre Diagnostikinstitute haben, die auch Forschung betreiben. So haben wir in einer Krise die Experten gleich vor Ort, um neue Nachweismethoden zu etablieren.

Wird ein Patient positiv ­getestet, muss er dann gleich im Spital bleiben?Das ist derzeit ein riesiges Problem. Bei einer starken Ausbreitung muss man damit rechnen, dass allein wegen der Gesamtzahl der Infizierten sehr viele Menschen plötzlich intensiv­medizinisch betreut werden müssen. Um nicht noch mehr Personen im Spital anzustecken, müssen die mit dem Corona­virus infizierten Patienten isoliert werden. Allerdings kann kein einziges Land auf der Welt dies ohne Vorwarnung sofort ­bewältigen. Jedes Gesundheits­system kommt hier erst einmal ans Limit, ähnlich wie es jetzt in China passiert ist. Dies ist der Super-GAU für jede klinische ­Betreuung.

Also lieber Quarantäne ­zu Hause?Ja, aber nur bei leichten Symptomen. Derartige Isolationsmassnahmen kennen wir ja auch von anderen Erkrankungen wie etwa Masern. Ein Kind darf in einem solchen Fall auch nicht in die Schule oder auf den Spielplatz. Weil wir gegen das neuartige Coronavirus bisher keine Immunität haben, kann es ganz viele Patienten auf einmal ­geben, sodass eine Home-Isolation bei mildem Krankheitsverlauf eine gute Möglichkeit ist. Es wäre denkbar, dass es dann eine Art mobile Spitex geben könnte, welche die Patienten besucht und nach ein paar Tagen einen Nasen-Rachen-Abstrich macht. Dann könnten wir sicher sein, dass ein Patient wirklich nicht mehr infektiös ist.

«Leider überträgt sich der Erreger viel zu gut.»Alexandra Trkola

Die Grippewelle hat ihren Peak bei uns bereits erreicht. Hat dies auch einen Einfluss auf das neuartige Coronavirus?Es besteht die Hoffnung, dass das neuartige Coronavirus ähnlich wie die verschiedenen Influenzaviren auch nur saisonal auftritt und dann eher bei niedrigen Temperaturen wie etwa bei uns im Winter vorkommt. Wissen tun wir dies aber bisher noch nicht. Sicher ist dagegen, dass eine Grippeimpfung im nächsten Herbst jedem sehr zu empfehlen ist.

Warum? Es ist doch ein ganz anderes Virus?Wenn zum Beispiel eine Person mit einer schweren Grippe ins Spital muss und sich dort auch noch mit dem Coronavirus ansteckt, ist der Krankheitsverlauf noch schlimmer. Mit einer Grippeimpfung könnte man sich also vor einer Zweit­infektion mit dem Coronavirus schützen.

Kann es sein, dass das ­neuartige Coronavirus ähnlich wie Sars vor ein paar Jahren genauso schnell verschwindet, wie es gekommen ist?Eher nicht. Da hätten wir die Eindämmung schon längst schaffen müssen. Leider überträgt sich der Erreger – anders als bei Sars – viel zu gut. Jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit, die Verbreitung zu verlangsamen. Vielleicht können wir das neuartige Coronavirus auch in Zukunft mit einer Impfung ­ausmerzen.