«Früher bestimmte die Krankheit über mein Leben – heute bin ich es.»

Den Fallschirmsprung hat ihr die Familie zum 30. Geburtstag geschenkt. Kaum gelandet, erwartet sie ein noch viel grösseres Geschenk: Ein Telefonanruf, bei dem ihr mitgeteilt wird, dass für sie eine Spenderleber vorhanden sei. Das Datum weiss Tanja Schären noch genau, Freitagnachmittag, 28. Juni 2013, 15.30 Uhr. Zwei Stunden später betritt sie das Inselspital Bern, wird untersucht, mitten in der Nacht beginnt die achtstündige Operation. Als sie wieder aufwacht, sagt ihr der Arzt: «Wenn ich einmal eine Transplantation haben muss, wünsche ich mir so eine wie du.» Alles ist gut gelaufen.

Tanja Schären ist heute 36 und lebt in Matten bei Interlaken, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Wenn sie zurückblickt, fragt sie sich, wie sie die sieben Jahre vor der Transplantation überstanden hat; die immer häufigeren Schübe mit starken Schmerzen und Lähmungen. Auf ihren linken Unterarm liess sie in dieser schwierigen Zeit die Durchhalteparole «Never give up» tätowieren.

Ihre äusserst seltene Krankheit namens akut-intermittierende Porphyrie (AIP) ist Tanja Schären seit der Transplantation los. Sie hofft, dass anderen eine solche Leidensgeschichte erspart bleibt. Eine frühe Diagnose und korrekte Behandlung können dabei helfen. Betroffene sind meist auf einer langen Odyssee durch Arztpraxen, werden nicht ernst genommen, falsch diagnostiziert, unnötig operiert. Helfen könnte auch das neue Medikament Givlaari, das Ende 2019 in den USA zugelassen wurde. Ob hierzulande Patienten davon profitieren werden, hängt von der Zahlungsbereitschaft der Krankenkassen ab. Die Langzeitbehandlung kostet in den USA fast 600'000 Dollar pro Jahr.

Nicht so seltener Gendefekt

Die Krankheitsgeschichte von Tanja Schären beginnt bereits vor dem Ausbruch erster Symptome, mit dem Tod ihres Onkels im Jahr 2002. Die Ärzte stellen fest, dass er an AIP gelitten hat, und testen seine Verwandtschaft systematisch auf die Erbkrankheit. Neben Tanja Schären sind unter anderem auch ihr Vater und ihre Schwester Träger der Genveränderung, die in den Leberstoffwechsel eingreift und zu schweren neurologischen Beschwerden führen kann.

Die Mutation ist eigentlich gar nicht so selten. Eine französische Untersuchung schätzt, dass eine von 1800 Personen Träger ist. Zu Porphyrie-Attacken führt die Genveränderung jedoch nur bei einer von rund 75'000 Personen, bei Frauen häufiger als bei Männern. Bestimmte Medikamente, Hormone, Diäten, Alkohol spielen dabei als auslösende Faktoren eine Rolle. Warum gewisse Träger verschont werden und andere nicht, weiss man nicht.

Oft werden Betroffene falsch diagnostiziert, nicht ernst genommen und unnötig operiert.

Die Genänderung führt zu einer Störung bei der Herstellung des Moleküls Häm, das für die roten Blutkörperchen und für verschiedene Stoffwechselenzyme wichtig ist. Es kommt zur Anreicherung von giftigen Zwischenprodukten, die zu Attacken von mehreren Tagen bis Wochen führen: starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Muskelschwäche, Lähmungen und weitere neurologische Störungen, die auch lebensgefährlich werden können.

Tanja Schären ist die Einzige in der engeren Familie, bei der die Krankheit ausbricht. Was im Januar 2006 genau den ersten Schub mit Übelkeit und Bauchschmerzen auslöst, weiss sie nicht. Vielleicht ein Gewichtsverlust, vielleicht weil die 23-Jährige an Silvester Alkohol getrunken hat. Vielleicht war es auch ein heikles Kopfwehmittel. Tanja Schären erhält ein Häm-Präparat, das bei Porphyrie-Schüben hilft, den gestörten Leberstoffwechsel zu kompensieren. Sie erholt sich schnell wieder.

Ärzte vermuten Hirnblutung

Anfangs ist die junge Frau nicht beunruhigt. «Solche Attacken treten oft nur einmalig auf», sagt sie. Ab dem folgenden Jahr kommt es aber zu immer mehr Schüben. Dabei treten zunehmend Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen auf. Tanja Schären trifft dies gleich doppelt: Sie hat immer viel Sport gemacht und ist Torhüterin in der Handball-Nationalliga B bei Rotweiss Thun, als sie ihre ersten Schübe hat. «Ein halbes Jahr später sass ich mit gelähmten Beinen im Rollstuhl», erzählt sie.

Zu schaffen machen ihr auch die Ärzte, wenn sie ins Spital muss. «Einmal spürte ich bis zum Hals nichts mehr», erzählt sie. «Im Spital glaubte man mir das nicht und hielt mich für eine Simulantin.» In ihrem Umfeld können manche nicht mit ihrer Erkrankung umgehen. «Ich habe viele Freundschaften verloren», sagt Tanja Schären. Eine wichtige Stütze sind in dieser Zeit ihre Mutter, die Familie und ihre Freundin. «Sie waren Tag und Nacht da, ohne sie hätte ich das alles nicht überstanden.»

«Im Spital glaubte man mir das nicht und hielt mich für eine Simulantin.»Tanja Schären

Bis dahin erholt sie sich immer wieder von den Porphyrie-Attacken. Im Januar 2010 verschwinden die Lähmungen in den Beinen aber auch nach sechs Wochen nicht. Tanja Schären kommt für längere Zeit ins Paraplegiker-Zentrum in Nottwil LU, wo sie sich langsam damit ab­findet, dass ihre Lähmungen nie mehr weggehen werden. Doch es kommt noch schlimmer. An einem Abend im Sommer bittet Tanja Schären eine Pflegerin, das Licht einzuschalten – dabei ist es bereits an. «Ich sah nichts mehr», sagt sie. Ein Schock.

Die Ärzte befürchten eine Hirnblutung. Im Tomografen zeigt sich jedoch, dass die Blindheit ebenfalls eine Folge eines Porphyrie-Schubs ist. Schliesslich erholt sich Tanja Schären dank der richtigen Therapie langsam wieder. Auch die Lähmungen verschwinden. Gehen kann sie jedoch erst ein Jahr später, nachdem sie acht Wochen in einer psychosomatischen Klinik verbracht hatte. «Ich hatte mich so stark mit der Lähmung abgefunden, dass in meinem Kopf ein Schalter umgelegt war», sagt die junge Frau.

Transplantation mit Folgen

Die Erholung währt nur kurz. In der Folge kommt es zu immer häufigeren Krankheitsschüben. Alle zwei bis vier Wochen muss sie mit starken Bauchschmerzen, Übelkeit und Lähmungen für mehrere Tage ins Spital. «Meine Lebensqualität war auf dem Nullpunkt», erzählt sie. Ihr Verlauf ist zu diesem Zeitpunkt so schwer, wie dies weltweit von nur wenigen Patienten bekannt ist. «Niemand wusste, wie sich die Erkrankung weiterentwickeln wird», sagt Tanja Schären. «Ich hätte auch komplett erblinden können.» Eine Lebertransplantation ist für sie die letzte Chance, der Porphyrie zu entkommen. Nach Gesprächen mit verschiedenen Ärzten kommt sie 2012 auf die Warteliste. Ein Jahr später wird sie operiert.

«Mein Leben hat sich seither um 180 Grad gedreht», sagt Tanja Schären. Heute habe sie ihren Traumjob auf der Geschäftsstelle der FC Thun AG, wo sie seit über zwei Jahren Vollzeit festangestellt ist. Daneben gibt sie Flüchtlingen und Behinderten Fussballtrainings.

Natürlich ist die Lebertransplantation nicht folgenlos. Sie muss lebenslang immunsupprimierende Medikamente schlucken und sich regelmässig auf Hautkrebs und Osteoporose untersuchen lassen. Zudem haben die Medikamente ihre Nieren angegriffen, und ein hoher Hirndruck als Komplikation der Porphyrie machte eine weitere Operation notwendig. Trotzdem fühlt sich Tanja Schären gesund: «Früher bestimmte die Krankheit über mein Leben – heute bin ich es.»