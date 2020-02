Geheilt dank fremder Darmbakterien

Irgendwo hatte sich die 28-jährige Patientin mit dem gefährlichen Durchfallerreger Clostridium difficile infiziert. Die Antibiotikabehandlungen schlugen nicht an. Mit der Folge, dass die junge Mutter unter immer stärkeren Bauchschmerzen litt, noch häufiger auf die Toilette musste, am Schluss alle 15 Minuten, und zehn Kilogramm an Gewicht verlor. Sie war zu schwach, ihr zweijähriges Kind selbst zu versorgen.

«Jetzt ist sie geheilt», sagt Gerhard Rogler, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsspital Zürich. Sie habe 2012 als eine der ersten Patientinnen in der Schweiz eine Stuhltransplantation bekommen, um ihre Darmflora zu erneuern. Inzwischen wurden ­hierzulande mehr als hundert Patienten mit einer Clostridium­-Infektion so behandelt. Die Methode sei zwar rund 400 Jahre vor Christus im heutigen China erstmals angewendet worden, habe sich aber erst vor rund 15 Jahren langsam in der modernen Medizin etabliert.

Das Bakterium Clostridium difficile kann eine Entzündung des Dickdarms verursachen, da die von ihm produzierten Giftstoffe die Darmwand schädigen und zu lebensgefährlichen Durch­fällen führen. Im Extremfall verbluten die Patienten innerlich, da konventionelle Therapien nicht mehr greifen.

«Eine Stuhltransplantation hört sich vielleicht für einige schmuddelig an, weil es sich um den Kot einer anderen Person handelt», sagt Rogler. Doch die 30 Gramm gespendeter Stuhl werden mit einer Kochsalzlösung aufbereitet, filtriert und erst dann in den Hohlraum des kranken Darms eines Patienten gespritzt. Bei einer Clostridium-Infektion liege die Heilungsrate sogar bei über 90 Prozent.

Das Bakterium Clostridium difficile unter einem Mikroskop. Foto: Getty Images

Dennoch gab es vereinzelt auch tragische Fälle, die sogar tödlich endeten. So starb in den USA vor einem halben Jahr ein Patient mit einem nach einer Chemotherapie geschwächten Immunsystem, weil sich in seiner neuen, vom Spender stammenden Darmflora ein multiresistentes Escherichia-coli-Bakterium befand. Dessen Enzyme spalteten Beta-Lactam-haltige Antibiotika und machten diese Medikamente dadurch unwirksam.

Bakterienmix für verschiedene Erkrankungen

Weil im Stuhl des Spenders auch unerwünschte Mikroorganismen vorkommen können, entwickelt ein Team an der ETH Zürich und dem Universitätsspital Zürich eine Kapsel zum Schlucken. Sie enthält einen gezielt im Labor hergestellten, standardisierten und getesteten Bakterienmix für verschiedene Erkrankungen. In einem Jahr soll das erste Produkt bereit sein, um mit klinischen Studien zu beginnen.

Gegründet wurde das ETH-Spin-off «PharmaBiome» von dem Mikrobiologen Tomas de Wouters und dem Bio­technologen Christophe Lacroix zusammen mit dem Mediziner Gerhard Rogler. Doch die Herstellung solcher Bakterienprodukte ist sehr aufwendig, weil die meisten der im Darm angesiedelten Mikroben keinen Sauerstoff vertragen.

Deshalb werden an der ETH die verschiedenen Bakterienarten unter einer speziellen Gasatmosphäre in einem hermetisch von der Aussenwelt abgetrennten Arbeitsbereich zuerst aus der Stuhlprobe isoliert und danach charakterisiert. Trotz dieser Massnahmen riecht es in dem mit Bioreaktoren und Messgeräten gefüllten Raum nach Fäkalien, da die übrigen, nicht für die Kapsel verwendeten Bakterien ebenfalls kurzkettige, stinkende Fettsäuren produzieren.

Die Gesamtheit aller Bakterien im Körper, auch Mikrobiom genannt, gleicht aufgrund ihrer Vielfalt und ihrer Wechselwirkungen einem Ökosystem. Allein in unserem Darm leben 100 Billionen Mikroben. Sie konkurrenzieren sich und kooperieren miteinander. Gefährlich wird es, wenn diese ausgetüftelte Balance durch eine akute oder chronische Erkrankung aus dem Gleichgewicht gerät.

In Zahlen 100 Billionen Bakterien aus 1000 verschiedenen Stämmen besiedeln unseren Darmtrakt. Im Durchschnitt haben sie bei einem Erwachsenen ein Gewicht von zwei Kilogramm. 400 Jahre vor Christus haben Menschen aus dem heutigen China erstmals Stuhltransplantationen empfohlen, um mit der «gelben Suppe» Lebensmittelvergiftungen oder Durchfälle zu bekämpfen.

«Wie bei einem gerodeten ­Regenwald kann sich das komplexe System ab einem gewissen Störungsgrad nicht mehr von selbst regenerieren», erklärt Tomas de Wouters. Es brauche externe Hilfe. Um bei einem kranken Darm den Schaden langfristig in Grenzen zu halten oder ganz zu beheben, sei es somit uner­lässlich, die richtigen «Starterkulturen» zu kombinieren.

Die gigantisch grosse Bakteriengemeinschaft im Darm unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Ihre individuelle Zusammensetzung ist abhängig von Ernährungs- und Lebensstil, Alter, Umwelt und genetischen Voraussetzungen. Sie ist einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Verursachen Bakterien Gewichtszunahme bei Rauchern?

Die meisten Darmbakterien helfen uns, die Nahrung zu ver­dauen, dem Körper wichtige Nährstoffe und Vitamine zur Verfügung zu stellen und die Darmschleimhaut zu schützen. Einige der Mikroben können sich unter bestimmten Bedingungen aber auch übermässig ausbreiten und Krankheiten auslösen.

Die vielfältige Darmflora ist unter anderem mit dafür verantwortlich, dass manche Menschen schneller zunehmen als andere. So konnten Rogler und sein Kollege Luc Biedermann vor ein paar Jahren zeigen, warum ehemalige Raucher trotz gleicher Ess­gewohnheiten auf einmal mehr Kilos auf die Waage brachten.

Der Grund: In ihrem Darm breitete sich nach dem Rauchstopp die Gruppe der Firmicutes-Bakterien aus, die Nahrungs­fasern besonders gut verwerten und dadurch dem Körper zusätzliche Kalorien zur Verfügung stellen. Die Probanden hätten also recht, wenn sie sagten, dass sie gar nicht mehr essen würden als früher, aber dennoch an Gewicht zulegten, sagt Rogler. Auch bei übergewichtigen Menschen sei diese Bakterienfamilie zum Teil stärker vertreten.

Das Mikrobiom im Darm scheint auch bei der psychischen Gesundheit eine wichtige Rolle zu spielen. Zumindest haben belgische Forscher von der Katholischen Universität Leuven anhand von über 2000 Stuhlproben Anfang 2019 im Fachjournal «Nature Microbiology» berichtet, dass Personen mit Depressionen im Vergleich zu Gesunden weniger Bakterien der Gattungen ­Coprococcus und Dialister im Stuhl hatten. Denn die Bakterien geben an ihren Wirt ein Stoffwechselprodukt ab, das für die Gehirnfunktion wichtig sein kann.

Versuche mit depressiven Patienten

Bekannt ist, dass viele Darmbakterien mit dem Nervensystem kommunizieren können, indem sie Neurotransmitter wie etwa Serotonin, Dopamin oder Gaba produzieren. An den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel führt der Lübecker Neuro­psychiater Stefan Borgwardt zusammen mit Kollegen in Basel die momentan weltweit erste Studie durch, bei der Patienten neben Antidepressiva auch Stuhltransplantationen verabreicht bekommen – als zusätzliches Mittel gegen Depressionen. Da die Studie noch läuft, gibt es bisher keine Auswertungen.

Aufbereiteter Stuhl in Spritzen abgefüllt. Foto: Thierry Zoccolan, AFP, Getty Images

Auch Patienten mit einer Autismus-Spektrum-Störung, die häufig unter Verdauungs­beschwerden leiden, haben eine veränderte Darmflora. Mit einer kleinen Patientengruppe von ­ 18 autistischen Kindern wies der Forscher Dae-Wook Kang vor ­ drei Jahren nach, dass sich durch Stuhltransplantationen die bakterielle Vielfalt bei den Probanden erhöhte und die Gattungen Bifidobakterium, Prevotella und Desulfovibrio wieder vermehrt vorkamen. Auch zwei Wochen nach der Therapie hatten die Versuchsteilnehmer weniger Darmprobleme und deutlich verbesserte Verhaltenssymptome.

Die Umsiedlung von Darmbakterien sei jedoch kein Allheilmittel für alles Mögliche, warnt Rogler. Bei einer Clostridium-Infektion sei die Methode zwar sehr erfolgreich. Solange es aber weiterhin noch den direkten Weg über eine Transplantation anstelle einer Kapsel braucht, muss der behandelnde Arzt mit potenziell gefährlichen, multiresistenten Keimen rechnen. «Deshalb darf bei uns kein Spender kürzlich in Indien oder anderen Risikoländern Ferien gemacht haben», fügt er hinzu. Denn von dort käme jeder zweite Reisende zumindest vorübergehend mit solchen Keimen zurück.