Globuli-Klinik sucht Krebspatienten

«Ich bin dem Doktor so dankbar», sagt die ältere Frau unter Tränen. «Ich weiss nicht, ob ich ohne ihn noch leben würde.» Sie schildert ihre Krebserkrankung, Chemotherapien ohne Erfolg und schliesslich: Rettung durch Homöopathie. Etwa 80 Menschen hören ihr gebannt zu. Sie sind an diesem Tag Mitte November nach Orselina gekommen, zu einem öffentlichen Vortrag der Clinica Santa Croce: «Unterstützung durch Homöopathie für Krebskranke.»

Auf dem Podium sitzen Klinikleiter Dario Spinedi und sein Team. Nach der Erzählung seiner langjährigen Patientin steht Spinedi auf, geht zu ihr und nimmt sie in die Arme. Der Saal applaudiert lange.

Vier Wochen später sitzt Spinedi in demselben Saal und sagt, dass «viele Patienten zu Beginn manchmal skeptisch sind. Im Verlauf der Behandlung aber erleben die meisten von ihnen, dass Homöopathie wirkt.» Dieses Mal ist nur der eine Autor dieses Artikels anwesend sowie ein Fotograf und die Tochter des Doktors. Sie filmt das Interview mit, zur Kontrolle. Spinedi lässt sich zudem vertraglich zusichern, dass seine Aussagen korrekt wiedergegeben werden. Denn Dario Spinedi und sein Team fühlen sich von den Medien schlecht behandelt.

Bericht über Todesfall

In die Schlagzeilen geriet die Klinik vor zwei Jahren, als das deutsche Fernsehen MDR und die NZZ berichteten: Die Klinik behaupte auf ihrer Homepage, Krebs alleine mit homöopathischen Mitteln heilen zu können. Seither taucht der Vorwurf immer wieder auf. Vor einem Jahr berichtete der «Blick» über einen 12 Jahre zurückliegenden Todesfall. Einer jungen Frau sei eine homöopathische Behandlung eingeredet worden, weswegen dann der Start einer erfolgversprechenden konventionellen Strahlentherapie zu spät erfolgte. Vor ein paar Wochen erregte sich ein Blogger auf der Homepage des österreichischen «Standard» über Vorträge von Spinedis Mitarbeiterinnen.

Auch die Tessiner Gesundheitsbehörden sind aktiv ge­worden: «Sie kontrollierten Bewilligungen, suchten nach den kleinsten Fehlern. Ich stand sehr unter Druck.» Die Behörden geben keine Auskunft, da diese unter das Amtsgeheimnis fallen würden.

Der 69-jährige Dario Spinedi bezeichnet seine Klinik stolz als «die einzige europaweit, die Krebserkrankungen mit klassischer Homöopathie begleitet». Allerdings seien durch die Angriffe in den Medien die Patientenzahlen stark zurückgegangen: «Wer geht schon in eine Skandalklinik? In meinem Herzen ist eine sehr grosse Traurigkeit entstanden.»

«Wenn ein Patient eine konventionelle Behandlung ablehnt, liegt die Entscheidung bei ihm.»



Dario Spinedi,?Leiter der Clinica Santa Croce

Kritisiert wurde die Klinik vor allem für ein Video. «Auf unserer Homepage war der Bericht einer Patientin, die erklärte, sie sei von einem Lymphom geheilt worden, nur durch homöopathische Behandlung – was tatsächlich stimmt, bis heute», sagt Spinedi. «Das Video wurde von einem jungen Kollegen in zu grosser Begeisterung über den erstaunlichen Verlauf hochgeladen. Wir haben es dann entfernt, um nicht unrealistische Hoffnungen zu schüren, bevor Studien mit grösseren Zahlen gemacht sind.» Auf Youtube war das Video noch bis vor kurzem zu finden. Erst, als diese Zeitung zu recherchieren begann, verschwand es auch dort.

Die Klinik wirbt also nicht mehr mit der früheren Behauptung, dass Homöopathie alleine Krebs heilen könne. Doch distanzieren davon mag sich der Klinikdirektor offensichtlich nicht – und schürt damit weiterhin «unrealistische Hoffnungen». Beim erfahrenen Onkologen Thomas Cerny löst dies Kopfschütteln aus: «Ich halte nichts davon, wenn Homöopathie für mehr als zur Begleitung einer korrekten Krebstherapie eingesetzt wird», so der ehemalige Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen.

«Nichtstun ist oft sehr wirksam.»

Die Behauptung im Zusammenhang mit dem Video, dass es dank Homöopathie bei einer Lymphom-Patientin zu einer Heilung gekommen sei, bezeichnet Cerny sogar als «dreist». «Bei dieser Krebserkrankung kann es je nach Form bei bis zu 30 Prozent aller Patienten zu einer spontanen Rückbildung kommen», betont er. «Nichtstun ist bei dieser Krebserkrankung also oft sehr wirksam.» Er habe immer wieder solche Patienten erlebt, die ohne Therapie Phasen hatten, in denen sich die Krankheit zurückbildete und längere Zeit ruhig blieb.

Auch der Tessiner Onkologe und ehemalige SP-Politiker Franco Cavalli ist skeptisch. Er konnte die Patientenakten der Klinik studieren und fand «keine Beweise, dass die homöo­pathische Therapie den Krankheitsverlauf beeinflusst hätte».

Erfahrung statt Statistik

Die Clinica Santa Croce liegt an einem Südhang unter Palmen, mit Blick auf Locarno, den Lago Maggiore und die Berge. Die Patienten bekommen individuelle Betreuung, beginnend mit einem mindestens zweistündigen Erstgespräch. Wer würde sich da nicht besser fühlen?

Ein zweiwöchiger Aufenthalt in der Klinik kostet zwischen 6000 und 7000 Franken. Die Behandlung ist nicht durch die Grundversicherung gedeckt. Spinedi sucht nun eine Lösung mit den Krankenkassen: Er will, «dass auch finanziell schwächer gestellte Menschen behandelt werden können».

In der homöopathischen Szene der Schweiz gilt Dario Spinedi als «national und international angesehene Lehrperson für Homöopathie, die an Fortbildungsveranstaltungen auf der ganzen Welt eingeladen wird», sagt Gisela Etter, Präsidentin der Union Schweizerischer kom­plementärmedizinischer Ärzteorganisationen.

Vorsicht mit den Ergebnissen

In seinem Vortrag im November bringt Dario Spinedi etliche anonymisierte Beispiele für Behandlungen an der Klinik: Von der Schulmedizin seien diese Patienten nach langer Behandlung aufgegeben worden, erzählt er: Dank Homöopathie lebten sie aber immer noch. Er verweist auch auf die Universität Freiburg, «die mit unseren Daten vier Jahre eine Studie gemacht hat, die gezeigt hat, dass unsere Patienten eine statistisch signifikant bessere Lebens­qualität haben als solche, die nur schulmedizinisch behandelt waren.»

Die vor zehn Jahren publi­zierte Studie kommt zum Ergebnis, dass Patienten, die sich zusätzlich in homöopathische Behandlungen begaben, weniger erschöpft waren und sich besser fühlten. Dieser Befund ist allerdings alles andere als sicher: «Als Beweis für eine Wirksamkeit reichte die angewandte Methodik nicht aus», schränkt der Studienautor Matthias Rostock ein: «Deshalb müssen die Ergeb­nisse mit Vorsicht betrachtet werden.»

Abgesehen von den fraglichen Resultaten: «besser fühlen» ist nicht «länger leben» oder gar «geheilt sein». Dafür hat Spinedi auch keine Belege: Als er beim Vortrag im November aus dem Publikum gefragt wird, ob es denn Daten über die Art der Krebs­fälle und die Behandlungsdauer an seiner Klinik gibt, lässt er einen Mitarbeiter verneinen: «Leider haben wir keine Statistik, nur unsere Erfahrung.»

Patienten entscheiden

Er sei kein Fanatiker der Homöopathie, behauptet Spinedi. «Aber ich bin mir heute meiner Sache sicherer als früher, weil ich sehe, dass es vielen unserer Patienten besser geht, manchmal auch noch nach 10 oder 15 Jahren.»

Der Klinikleiter betont: «Wir raten immer zu einer engen Zusammenarbeit mit der konventionellen Medizin. Mit der Homöopathie kann man die Patienten stärken, sodass sie dann auch die Chemotherapie, die Operationen und die Strahlen besser ertragen.» Dass jemand nur Homöopathie machen will, komme ganz selten vor. «Aber wenn jemand eine konventio­nelle Behandlung absolut ablehnt, dann liegt die Entscheidung nach entsprechender Aufklärung schliesslich beim Patienten selbst.»

Gegen Ende der Diskussion bedankt sich Klinikleiter Spinedi beim Publikum für die Unterstützung. «Wir haben lange geschwiegen», sagt er dann: «Jetzt treten wir ans Tageslicht.»