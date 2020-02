Infektiologe auf Diamond Princess: «Total chaotisch» und «skandalös»

Kentaro Iwata hat keine Angst vor Covid-19. Er gehört zur Fachgruppe für Infektionskrankheiten am Universitätsklinikum in Kobe, er weiss, dass das neuartige Coronavirus in den meisten Fällen wie ein Schnupfen verläuft. Allerdings will er das Risiko nicht unterschätzen, jemanden damit anzustecken, etwa einen seiner Patienten, dem das Virus gefährlich werden könnte. Kentaro Iwata hat sich Quarantäne in einem Hotelzimmer verschrieben. Er kann nicht ausschliessen, dass er Covid-19 in sich trägt. Denn er war auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das bis Mittwoch unter Quarantäne im Hafen von Yokohama lag.

«Total chaotisch» und «skandalös» fand er die Zustände an Bord. «Im Sinne der Infektionskontrolle war das Schiff völlig unzulänglich.» Iwata sah sich hoher Ansteckungsgefahr ausgesetzt, also ist er jetzt vorsichtig.

Die Sorge wegen des Coronavirus wächst in den Nachbarstaaten des Herkunftslandes China. In Südkorea empfahl der Bürgermeister der Millionenstadt Daegu den Einheimischen sogar, zu Hause zu bleiben, nachdem bekannt geworden war, dass sich in einer örtlichen Kirche 43 Menschen angesteckt haben sollen. Die Zentralregierung in Seoul meldete 53 neue Fälle sowie den ersten Todesfall, einen 63 Jahre alten Mann. In Japan zählte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend 84 Covid-19-Träger im ganzen Land. Dazu kamen 621 Angesteckte von der Diamond Princess. Ausserdem musste die Regierung in Tokio bekannt geben, dass zwei japanische Passagiere mit Covid-19 gestorben seien: ein 87-jähriger Asthmatiker und eine 84-jährige Frau ohne Vorerkrankungen.

Es ist keine Kleinigkeit, 3700 potenziell ansteckende Menschen sicher unterzubringen

Gleichzeitig läuft eine Debatte um die Diamond Princess, die keineswegs zur Beruhigung beiträgt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt führen sie. Der Experte Iwata hat sich mit dem Mut der Verzweiflung eingeklinkt. Es geht um die Frage, ob Japans Behörden richtig gehandelt haben, als sie das Kreuzfahrtschiff mit rund 3700 Menschen an Bord unter Quarantäne setzten. Am 3. Februar war es in Yokohama angekommen. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass ein ausgestiegener Passagier in Hongkong positiv getestet worden war. Niemand durfte von Bord. Aber die Zahl der Infizierten, die nach und nach in Krankenhäuser gebracht wurden, stieg stetig, bis sie bei vorerst 621 stehen blieb. Am Mittwoch endete die Quarantäne. Nach negativen Tests durften sich die ersten Reisenden frei in Japan bewegen.

Aber sind sie wirklich virusfrei? Bedenken gibt es weniger wegen der Quarantäne selbst. Auch Kentaro Iwata ist nicht grundsätzlich dagegen. Es ist schliesslich keine Kleinigkeit, 3700 potenzielle Virus-Träger in einer Stadt so unterzubringen, dass sie niemanden anstecken. Aber: «Auf einem Schiff ist es schwierig, Menschen zu beschützen.» Wenig Raum, viele Gelegenheiten, das Virus zu verteilen. Die Vorsorge müsste «sehr gründlich und vollständig» sein, sagt Iwata. «Denn wenn man weitere Ansteckungen zulässt, ist man wieder bei null, und man muss die Leute für weitere 14 Tage isolieren.» Aus seiner Sicht war die Vorsorge auf der Diamond Princess nicht sehr gründlich und vollständig.

Auf das Schiff wollte er, weil ihn die steigenden Infektionszahlen beunruhigten: Kentaro Iwata. Foto: Screenshot Youtube

Iwata ist ein erfahrener Infektiologe, er war während der Sars-Krise in China im Einsatz, er hat Ebola in Afrika bekämpft. Auf das Schiff wollte er, weil ihn die steigenden Infektionszahlen beunruhigten. Nach bürokratischen Umständlichkeiten durfte er mit einem Notfallteam an Bord. Was er sah, konnte er schwer ertragen, wie er später in einem Online-Video sagte (zum Youtube-Video). Es habe keine Unterscheidung zwischen Zonen mit und ohne Virus gegeben. «Man hatte keine Chance, sagen zu können, wo das Virus ist.» Menschen seien mal mit, mal ohne Schutzkleidung unterwegs gewesen. Das Video war für ihn so etwas wie ein Notruf-Medium. Auf dem Schiff hörte ihn niemand an.

Nach der Veröffentlichung hatte Iwata viele Interview-Anfragen. Am Donnerstag gab er eine Pressekonferenz per Video-Call. Iwata wiederholte seine Kritik und bestätigte die Eindrücke anderer Experten. Der Quarantäne-Prozess sei «gescheitert», sagte Anthony Fauci, Direktor des amerikanischen National-Institutes für Allergien und Infektionskrankheiten, in USA Today: «Leute haben sich auf dem Schiff angesteckt. Also ist irgendwas schiefgelaufen.»

Japans Gesundheitsministerium versicherte in einem Presse-Statement, korrekt vorgegangen zu sein. Und Iwata konnte am Donnerstag berichten, dass die Behörden auf seine Kritik hin die gröbsten Missstände beseitigt hätten. Aber da war die Quarantäne ja schon vorbei. So läuft das eben, wenn Bürokraten Entscheidungen treffen, die in die Hände unabhängiger Wissenschaftler gehören – das war Iwatas Botschaft. «Infektionsvorbeugung ist ein Prinzip», sagte er, «man muss befallene und nicht befallene Orte auseinanderhalten. Das Prinzip muss das Handeln bestimmen, nicht umgekehrt.» Andernfalls riskiere man Katastrophen. Kentaro Iwata wollte den befreiten Passagieren der Diamond Princess nichts empfehlen. Aber weil es für ihn kein hundertprozentiges Vertrauen in negative Testergebnisse gibt, sagte er: «Japan sollte es wie die USA, Kanada oder Südkorea machen und sie für weitere 14 Tage isolieren.»

