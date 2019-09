Jede Frau muss entscheiden, ob sie die Wechseljahre verschieben will

Darf man das? Eizellen einfrieren, um das Kinderkriegen auf später zu verschieben? Eierstockgewebe lagern, um die Wechseljahre um bis zu 15 Jahre hinauszuzögern? Die Fortpflanzungsmediziner stellen uns einmal mehr vor eine Herausforderung. Wieder einmal müssen wir die Verschiebung einer biologischen Grenze diskutieren.

Sollen also Frauen künftig selbst entscheiden können, ob sie Jahrzehnte mit einem Mangel an Sexualhormonen leben wollen oder nicht? Spontane Reaktion: Die Menopause zu verschieben, ist Quatsch! Generationen von Frauen kamen in die Wechseljahre, ganz natürlich. Beim zweiten Überlegen: Warum eigentlich nicht? Wenn eine Frau – dank Eizellspende – mit 60 Mutter wird, geht ein Aufschrei durch die Gesellschaft: Unnatürlich! Wenn Männer mit 70 Kinder zeugen – dank Viagra – ist das eine Randnotiz.

Eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas war anfangs auch umstritten. Heute kommen 2000 Babys nach einer In-vitro-Fertilisation (IVF) in der Schweiz zur Welt – pro Jahr. Es ist also wahrscheinlich, dass neben IVF oder dem Lagern von Eizellen auch das Einfrieren von Eierstockgewebe in Zukunft etabliert sein wird. Wichtig ist jedoch, bis dahin die Methoden eingehend zu testen – und zwar mit wissenschaftlichen Studien –, auch wenn das dauert. So hätten wir zudem für ethische Diskussionen mehr Zeit und könnten uns an den Gedanken gewöhnen, dass Frauen vielleicht erst mit 65 in die Wechseljahre kommen.

Allerdings sollten die Frauen gut informiert sein – über den möglichen Nutzen, die Risiken von Krankheiten wie Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermindern, ebenso wie über eventuelle Gefahren, das Risiko für Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs zu erhöhen. Und dann sollte es letztlich der einzelnen Frau überlassen sein, ob sie das Angebot nutzen möchte, die Menopause zu verschieben. Sie muss es nämlich nicht.



