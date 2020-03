Mehr als nur Ballast

Ballaststoffe sind fast ausschliesslich in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. Sie stecken zum Beispiel reichlich in Linsen, Leinsamen, Erbsen, Bohnen, Birnen und Vollkornbrot.

Doch diese traditionellen Ballaststoffquellen sind heute nicht mehr besonders beliebt. Gemäss «Schweizer Ernährungsbulletin 2019» des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bevorzugen die Menschen hierzulande zunehmend hochverarbeitete Lebensmittel, also Fast- und Conveniencefood. Gleichzeitig geht der Konsum von Gemüse zurück.

Keine gute Entwicklung. «Hochverarbeitete Nahrungsmittel hebeln die natürliche Sätti­gung aus und schaden den Darmbakterien», sagt der Berner Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler David Fäh.

Wir essen zu wenig Ballast

Bei dieser Bestandesaufnahme verwundert es nicht, dass wir – laut Nationaler Ernährungserhebung MenuCH – im Schnitt nur noch auf 21 Gramm Ballaststoffe pro Tag kommen. «Das ist deutlich zu wenig», sagt Fäh. «Ideal wären 30 Gramm oder mehr.» Auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE empfiehlt diese Menge.

Denn der gesundheitliche Nutzen der weitgehend unverdaulichen Nahrungsfasern wird immer klarer. Dass sie satt machen, die Verdauung fördern und Verstopfungen vorbeugen, weiss man schon länger. Doch Ballaststoffe sind mehr als nur ein Schmiermittel für unseren Verdauungstrakt.

«Der Darm ist ein zentraler Knotenpunkt der Balance zwischen Krankheit und Gesundheit.»Gregor Hasler, Psychiater und Neurowissenschaftler

So haben Wissenschaftler der Universität Otago (Neuseeland) im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 250 Studien zur Wirkung von Ballaststoffen ausgewertet. Ergebnis der Metaanalyse: Wer sich ballaststoffreich ernährt, hat weniger Diabetes, seltener Krebs, einen niedrigeren Blutdruck sowie ein gesünderes Körpergewicht. Kurzum: Wer viele Ballaststoffe isst, lebt länger.

Dazu muss man wissen: In unserem Darm leben rund 100 Billionen Mikroben – das sind Mikroorganismen, hauptsächlich Bakterien. Die meisten sind uns wohlgesinnt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir sie gut behandeln. Am einfachsten können wir ihnen einen Gefallen tun, wenn wir beim Essen auch an unsere Mitbewohner im Darm denken.

Und hier kommen die Ballaststoffe ins Spiel: Während sie für uns Menschen keinen direkt verwertbaren Nutzen haben – zum Beispiel keine Energie liefern –, sind sie für unsere Darmbakterien ein Festessen. Und je wohler sie sich in unserem Körper fühlen, desto besser geht es auch uns. «Der Darm ist ein zentraler Knotenpunkt der Balance zwischen Krankheit und Gesundheit», sagt der Freiburger Psychiater und Neurowissenschaftler Gregor Hasler. Der Uniprofessor beschäftigt sich seit Jahren mit dem Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit und hat darüber auch ein Buch* geschrieben.

Schützende Fettsäuren

Für Hasler ist der niedrige Ballaststoffkonsum in den Industrieländern eine Erklärung für die Zunahme von Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und Autoimmunerkrankungen. Tatsächlich sind diese Leiden bei Naturvölkern wie den Yanomami in Südamerika unbekannt. Die verzehren aber auch rund dreimal mehr Ballaststoffe als die Menschen hierzulande. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die kurzkettigen Fettsäuren. Studien konnten belegen, dass eine erhöhte Produktion dieser Fettsäuren vor Stoffwechselkrankheiten wie eben Diabetes und Co. schützen kann. «Genau diese kurzkettigen Fettsäuren herzustellen, ist die Hauptaufgabe der Darmbakterien», erklärt Gregor Hasler.

Als Psychiater beschäftigt er sich vor allem auch mit dem ­Einfluss der Ernährung auf die psychische Gesundheit. Bekannt sei, dass Darmbakterien mit dem Gehirn kommunizieren können und Botenstoffe wie Serotonin oder Dopamin produzieren – Hasler spricht denn auch vom «Darmhirn». Ganz eindrücklich zeige sich der Zusammenhang bei Essstörungen, die ihre Ursache in der Psyche haben. Und eine australische Studie habe nachweisen können, dass Depressionspatienten mit einer Umstellung von Junkfood auf mediterrane Ernährung eine deutliche Linderung ihres Leidens erzielen konnten.

Nüsse nicht vergessen

Viele gute Gründe also, beim ­Essen an die Ballaststoffe zu denken. Fachexpertin Stephanie Bieler von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung ­empfiehlt, den Bedarf vor allem mit Gemüse, Früchten, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten zu decken. Zudem sollten täglich 20 bis 30 Gramm ungesalzene Nüsse, Samen und Kerne in den Speiseplan eingebaut werden. «Die eignen sich wunderbar, um einen knackigen Salat zu ­verfeinern.»

* «Die Darm-Hirn-Connection, Revolutio­näres Wissen für unsere psychische und körperliche ­Gesundheit», Verlag Schattauer.

Wie Sie Blähungen vermeiden

Viele Menschen befürchten, dass sie Blähungen bekommen, wenn sie sich ballaststoffreich ernähren. Diese Bedenken sind nicht ganz von der Hand zu weisen: Sollen Ballaststoffe ihre positive Wirkung entfalten, muss man auch reichlich Flüssigkeit zuführen. Das hat zur Folge, dass die Ballaststoffe im Darm aufquellen. Kommt hinzu, dass bestimmte Darmbakterien bei der Nutzung von Ballaststoffen als Nebenprodukt Gase produzieren. Deshalb empfiehlt es sich, den Ballaststoffverzehr nur schrittweise zu erhöhen. So kann sich der Verdauungsapparat besser an die neue Ernährungsweise gewöhnen.

Ein weiterer Tipp, wie sich das Risiko von Blähungen senken lässt: Kombinieren Sie Ballaststoffe vor allem mit kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln . Ergebnisse einer neuen US-Studie haben gezeigt: Menschen, die sich ballaststoffreich ernähren, haben seltener mit Blähungen zu kämpfen, wenn ihre Ernährung insgesamt kohlenhydratreich ist. Wer dagegen neben reichlich Ballaststoffen auch viel Eiweiss zu sich nimmt, hat mit 40 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Blähungen. (sae)

Was Ihren Darmbakterien schadet

So wie man mit der Ernährung seinen Darmbakterien Gutes tun kann, kann man ihnen auch schaden:

Antibiotika: Sie werden zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten eingesetzt, weil sie Krankheitserreger, also unerwünschte Bakterien, unschädlich machen. Das ist je nach Krankheit manchmal notwendig und lebensrettend. Doch Antibiotika töten auch viele der erwünschten Bakterien ab. Eine US-Studie zeigt, dass sich nach einer Antibiotikabehandlung die Bakteriendiversität im Darm bis zu einem Drittel verringert. Und da sich nicht alle Bakterien selbstständig regenerieren können, erholt sich die Darmflora danach nur sehr langsam.

Süssstoffe: In der Lebensmittelindustrie sind künstliche Süssstoffe weit verbreitet, vor allem in Diätprodukten, da sie weniger oder gar keine Kalorien enthalten: Aspartam, Cyclamat, Saccharin und wie sie alle heissen. Israelische Wissenschaftler haben nun aber herausgefunden, dass alle Zuckerersatzstoffe einen toxischen Effekt auf die Darmbakterien haben. Schon ein bis zwei künstlich gesüsste Getränke pro Tag können für die Darmflora schädlich sein.

Kaiserschnittgeburten: Frauen, die ohne Not mittels Kaiserschnitt gebären, tun ihrem Kind keinen Gefallen. Studien konnten nachweisen, dass Kaiserschnitt-Babys später häufiger an Krankheiten leiden wie Allergien, Autismus, ADHS oder Adipositas als Kinder, die per Spontangeburt zur Welt kommen. Die Erklärung: Auf dem natürlichen Geburtsweg kommt das Neugeborene mit der Darmflora seiner Mutter in Kontakt , wodurch sein Immunsystem angeregt und gestärkt wird. (sae)