Mit dem Alter nimmt die Empathie zu

Seit der Geburt der Kinder lösen gewisse Bilder plötzlich viel intensivere Gefühle aus: Elendsbilder in den Fernsehnachrichten, gequälte Kinder in den sonn­täglichen «Tatort»-Folgen oder Schilderungen eines Unglücks lassen einem eher die Tränen in die Augen steigen. Plötzlich ­machen sich da Gefühle bei der Beobachtung fremden Leids ­bemerkbar, die sich zuvor nur schwach äusserten. Gut möglich, dass der emotionale Ausnahmezustand der jungen Elternschaft die neue Verletzlichkeit ausgelöst hat; oder vielleicht handelt es sich einfach um eine normale Begleiterscheinung des Alters?

Psychologen um Jeewon Oh von der Michigan State University berichten in «Social Psychological and Personality Science», dass Menschen mit dem Alter empathischer werden. Zugleich diskutieren die Forscher, warum das wohl so ist. Eine Frage, mit der sich auch andere Psycho­logen in aktuellen Studien beschäftigt haben. Empathie hat sich in den letzten Jahren zu einem Modebegriff entwickelt.

Reflexhaft wird in Diskussionen Empathie eingefordert, verfemten Personen Empathiefähigkeit abgesprochen oder gleich die Diagnose gestellt, die spät­kapitalistische Gesellschaft habe jegliches empathische Korrektiv verloren. Was genau der Begriff aber bezeichnet, bleibt meist unscharf. Im alltäglichen Sprachgebrauch gilt Empathie als Synonym für Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen. Die Psychologen um Oh definieren Empathie für ihre Arbeit als «Fähigkeit, die Gedanken und Gefühle eines Mitmenschen zu erkennen und selbst zu empfinden».

Ihre Analyse, wie sich die Fähigkeit zur Empathie im Laufe des Lebens entwickelt, stützen die Psychologen auf Daten von sechs Langzeitstudien. Für diese wurden 740 Probanden im ­Alter von 13 bis 72 Jahren teils über Jahrzehnte begleitet. Mit weiteren 784 Teilnehmern entwickelten die Psychologen ein Mess­verfahren, um Empathie zu quantifizieren. Die Einschätzungen des Einfühlungsvermögens der Probanden basieren auf ­Bewertungen durch Beobachter, nicht auf Selbstauskunft, wie das in vielen anderen Studien der Fall ist. Natürlich produzieren beide Varianten Unsicherheiten– nur eben jeweils etwas andere.

Die Motivation steigt

«Wir haben beobachtet, dass die Fähigkeit zur Empathie von der Adoleszenz bis ins fortgeschrittene Erwachsenenalter ansteigt», sagen die Wissenschaftler. Besonders nach 40 verstärke sich diese Eigenschaft. Natürlich verwandelt sich ein kalter Trampel mit dem 40. Geburtstag nicht schlagartig in eine empfindsame Seele, und generell sind die Zuwächse eher klein – doch handelt es sich um eine spannende Beobachtung. Sie wirft die Frage auf, welche Faktoren da wirken. «Wenn Menschen älter werden, betrachten sie ihre verbliebene Lebenszeit zunehmend als endlich», sagen die Psychologen, «und das verschiebt ihren Fokus auf Dinge, die ihr emotionales Wohlbefinden fördern.» Zudem bedingen Erlebnisse wie die Geburt eigener Kinder, Krankheiten und der Tod enger Familienangehöriger oder Freunde oder die Suche nach einer Aufgabe nach dem Ende des Erwerbslebens kognitive und emotionale Prozesse, die Empathie befördern könnten.

Im Laufe des Lebens lernen wir, Perspektiven zu bedenken, die nicht die unseren sind.

«Die Menschen lernen im Laufe des Lebens, Perspektiven und Gefühle zu bedenken, die sich von ihren eigenen unterscheiden», sagen die Psychologen um Oh. Diese Fähigkeit ist offenbar auch für beruflichen Erfolg förderlich – und Beziehungen profitieren ebenfalls. Kurz gesagt, nach dem Ausklingen der kindlichen und jugendlichen Egozentrik steigt nicht nur die Empathie, sondern auch die Motivation der Menschen, sich in andere zu versetzen.

Doch ganz so einfach funktioniert es nicht. Die bewusste Aufforderung, sich in die Haut eines anderen zu versetzen, hat nämlich offenbar keine nennenswerte Auswirkung auf die empathische Reaktion eines Menschen. Das berichten zwei Wissenschaftler von der University of ­Illinois in Chicago. Sie werteten zunächst bereits publizierte ­Studien zu der Frage aus und stiessen auf sehr gemischte, ­widersprüchliche Resultate.

Automatische Reaktion

Ihre eigenen Experimente mit mehreren Hundert Probanden zeigten zudem, dass eine empathische Reaktion auf das Leid oder das Unglück eines anderen die menschliche Standardreaktion ist. Die Aufforderung, sich in die Lage des anderen zu versetzen, sei daher sinnlos: So etwas geschehe sowieso auto­matisch. Wenn Studien in der ­Vergangenheit einen positiven Effekt eines bewussten Perspektivwechsels beobachtet haben, dann liege das womöglich an einem fehlerhaften Vergleich. In solchen Versuchen wurden Probanden nämlich meist zum Vergleich aufgefordert, eine emotional aufwühlende Situation eines Mitmenschen nüchtern und objektiv zu betrachten. Das wiederum habe die empathische Reaktion gesenkt, was die jeweiligen Forscher mutmasslich falsch interpretiert hätten: Der bewusste Perspektivwechsel habe das Mitgefühl nicht gesteigert, das habe so oder so bestanden, hingegen habe die Aufforderung zu Objektivität und Nüchternheit lediglich bestehende Gefühle gedämpft. Überhaupt, und hier kommt nun eine weitere aktu­elle Veröffentlichung ins Spiel, sind Menschen in der Regel verblüffend schlecht darin, die Perspektive eines anderen einzunehmen.

Nicholas Epley von der University of Chicago und Tal Eyal von der israelischen Ben-Gurion-Universität haben im Fachblatt «Advances in Experimental Social Psychology» gerade den Forschungsstand zusammengefasst. Dass Menschen über die inneren Zustände anderer überhaupt nachdenken, sei eine herausragende Eigenschaft des Homo sapiens. Trotzdem sind die meisten Menschen wenig erfolgreich darin, die emotionalen Zustände ihres Gegenübers bewusst korrekt zu erfassen. Genauso schlecht sind die meisten darin, eine Lüge zu erkennen oder die Einstellungen anderer zu identi­fizieren.

«Wenn ein bewusster Per­spektivwechsel überhaupt ei­nen Effekt auf diese Fähigkeiten zeigte, dann diesen: Die Trefferquote sank, wenn auch nur geringfügig», schreiben Epley und Eyal. Was stattdessen hilft? «Informationen zu sammeln, indem man mit den anderen Menschen ganz einfach spricht», sagen die Forscher. Und das schliesst vermutlich den Bogen zur Erkenntnis, dass Empathiefähigkeit im Alter zunimmt: Mit den Jahren hat man dann doch mit ein paar Menschen gesprochen, ein paar Erfahrungen gesammelt, und man fängt an, diese Menschen ein bisschen besser zu verstehen und zu durchschauen. Dadurch und durch zunehmende Milde könnte es leichter werden, mit anderen mitzufühlen.

(Redaktion Tamedia)