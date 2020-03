Über das Coronavirus kursieren viele Halbwahrheiten

Eine halbe Stunde auf Twitter. Es trendet der Hashtag #Coronavirus, und das sieht ungefähr so aus: Witzeleien über Hamsterkäufe. Fünf neue Fälle in Spanien. Zwei neue Fälle in Spanien. In China ist alles noch viel schlimmer als berichtet. Weitere Witze über Hamsterkäufe. Wascht euch die Hände. Ein Mann hat auf Ebay zwanzig Gesichtsmasken für 20'000 Euro verkauft. Und wieder Hamsterwitze.

Das ist das Besondere an dem aktuellen Ausbruch. Er entfaltet sich nicht nur virologisch in einem beispiellosen Tempo. Er entfesselt auch eine Flut an Stimmen, Meinungen und Pseudoinformationen. Alles passiert in Echtzeit vor einem Milliardenpublikum, von dem ein grosser Teil die Möglichkeit hat, sich selbst jederzeit in die Kommunikation einzuschalten.

Die Corona-Epidemie war einen Monat alt, da klagte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits über eine «Infodemie», ein Übermass an Informationen, von denen manche akkurat und manche unzutreffend seien. Das eine vom anderen zu unterscheiden, ist so schwierig wie kaum je zuvor.

Das grosse Grippe-Missverständnis

Das liegt nur zum Teil daran, dass oft noch gar nicht klar ist, was tatsächlich wahr und was falsch ist; viele Fragen zum Erreger Sars-CoV-2 sind noch offen. Und manchmal gibt es gar kein klares Richtig oder Falsch. So forderten einige asiatische Länder von ihren Staatsbürgern, Gesichtsmasken zu tragen. Das Berliner Robert-Koch-Institut empfiehlt sie nicht explizit. Beides ist nachvollziehbar.

Der Gesichtsschutz kann die Keime reduzieren, die Erkrankte in die Umgebung niesen, bietet Gesunden aber wenig Schutz. Ob man sich für oder gegen Masken ausspricht, ist Abwägungssache, die mit verschiedenen Gefahrenlagen zu tun hat, mit Unterschieden im Risikobewusstsein und kulturellen Gepflogenheiten.

Das Maskentragen ist für viele Asiaten schon aus Höflichkeit geboten. Doch der Kontext geht schnell verloren, am Ende horten Menschen überall Masken, weil es andere auch tun. Sie werden die Produkte womöglich benutzen; dafür fehlen sie in Krankenhäusern und Praxen.

Manche Information ist an sich nicht falsch, kommt aber in der Öffentlichkeit falsch an. In ihrem Bemühen, zu beruhigen, haben Experten anfangs die Botschaft verbreitet, man solle sich eher vor der Grippe fürchten. Tatsächlich war und ist sie viel verbreiteter als Coronavirus-Ansteckungen. Doch der Grippevergleich hat sich zum grossen Missverständnis entwickelt. Bei vielen Menschen kam schlicht an, die neue Krankheit Covid-19 sei im Vergleich zur Influenza harmlos. Und wegen der Grippe werden ja auch keine Messen abgesagt. Das liess Bemühungen, die neue Seuche zu bekämpfen, übertrieben wirken.

In dem Vergleich gingen die Details unter, denn tatsächlich hat Covid-19 das grössere Potenzial, sich unter Menschen zu verbreiten und sie zu töten. In den Hintergrund trat auch die entscheidende Tatsache, dass es am Anfang einer Epidemie eine realistische Chance gibt, den neuen Erreger zu stoppen oder wenigstens die Ausbreitung zu verzögern – dass es sich also lohnt, massiv dagegen aufzurüsten.

Für Details bleibt in der Hektik der Epidemie keine Zeit

Manches im Informationswirrwarr geht auf falsche Schlussfolgerungen aus prinzipiell richtigen, obgleich oft irrelevanten Fakten zurück. Menschen googeln «Coronavirus» und werden misstrauisch, weil das, was sie für den brandneuen Erreger halten, schon seit Jahren in Fachpublikationen und sogar Patentschriften erwähnt wird. Bei all dem geht es jedoch entweder um andere Coronaviren – zu der Gattung gehören mehrere Mikrobenarten – oder um epidemiologische Szenarien mit fiktiven Coronaerregern, wie sie zu Ausbildungs- und Übungszwecken durchgespielt werden. Doch wo dieses Wissen fehlt, verfestigt sich bei manchen Menschen der Glaube an eine Verschwörung. Dass also finstere Mächte den Erreger absichtlich freigesetzt hätten.

Für den differenzierten Blick, die mühsame Auseinandersetzungen mit Details, auch die Akzeptanz von Unsicherheiten und Wissenslücken, bleibt in dieser Hektik der Epidemie keine Zeit mehr. Und längst nutzen manche Menschen diese Situation aus. Einige missbrauchen das Virus, um Rassismus und Menschenverachtung zu befördern. Selbsternannte Experten und Geschäftemacher propagieren alle möglichen Kuren, Zwiebeln, Knoblauch, Nasenspray mit Algen werden empfohlen. Dabei gibt es derzeit tatsächlich keine Mittel, die die Krankheit ursächlich bekämpfen oder ihr vorbeugen können.

Andere wollen um jeden Preis Teil der haltlosen Kakofonie sein. Selbst einige Wissenschaftler mischen mit. Mindestens vier aktuelle Forschungsarbeiten zu Sars-CoV-2 wurden bereits wieder zurückgezogen. Eine legte nahe, das Virus sei mit dem Aids-Erreger HIV verwandt, eine andere suggerierte, Schlangen hätten das Virus auf den Menschen übertragen, eine dritte behauptete, das Virus stamme aus dem All. Die Artikel hatten die Autoren auf sogenannten Preprint-Servern veröffentlicht, wo sie ungeprüft und ohne wissenschaftliche Begutachtung publiziert werden.

Auch ein Fachmagazin musste bereits einen Beitrag zurückziehen. Im Lancet Global Health hatten zwei chinesische Pflegekräfte ihre Erfahrungen in einem Krankenhaus der heftig betroffenen Stadt Wuhan geschildert; sie beschrieben vor Erschöpfung kollabierende Kollegen, wundgewaschene Hände, schmerzhafte Druckstellen unter den Masken und Schutzbrillen. «Wir fühlen Hilflosigkeit, Angst und Furcht», schrieben sie und appellierten an medizinisches Personal der Welt, ihren Kollegen in China auszuhelfen. Doch offenbar hatten die Autorinnen diese Situationen gar nicht selbst erlebt.

Fehlinformationen befeuern irrationales Verhalten

Die Schäden durch falsche Informationen können enorm sein. Sie können irrationales Verhalten befeuern, Ausgrenzung und Stigmatisierung begünstigen, Vertrauen unterminieren. Lässt sich überhaupt gegensteuern? «Risikokommunikation ist schwierig», sagt Maike Voss, die bei der deutschen Stiftung Politik und Wissenschaft das Thema globale Gesundheit erforscht. Für sie ist eine Kommunikation «ganz nahe an der Sachlage, ganz nahe an der Evidenz» die einzig richtige. In dieser Hinsicht funktioniere die Kommunikation von offizieller Seite bisher vorbildlich. Dennoch könne es sich als notwendig erweisen, sich stärker auf neue soziale Medien einzulassen.

Der Effekt könnte ähnlich sein wie in der Impfdiskussion. «Die Hardliner erreicht man nicht, aber die Verunsicherten schon.» Die WHO versucht bereits, Informationen auch über neuere Kanäle auszuspielen. Sie kooperiert mit den Betreibern von sozialen Netzwerken, damit seriöse Quellen bevorzugt angezeigt werden. Facebook kündigte an, Missinformationen zu löschen. Damit werden grober Unsinn wie die vermeintlichen Knoblauchkuren wahrscheinlich weniger sichtbar.

Doch fraglich ist, was mit den Behauptungen passiert, die derzeit noch gar nicht sicher zu bestätigen oder zu widerlegen sind, den Halbwahrheiten, den irrelevanten Spitzfindigkeiten, die von wichtigeren Informationen ablenken. Und wie bewertet man es, wenn Menschen permanent Fotos leer gekaufter Nudelregale verbreiten? Sie haben jedes Recht, persönliche Erfahrungen zu teilen, doch befeuern sie damit wahrscheinlich, auch das Hamstern. Auf Twitter trendet längst: #Coronapanik.