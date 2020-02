Herr Erdheim, nehmen Sie bei sich Ansteckungsfantasien wahr?

Ich hatte vor ein paar Nächten einen Traum, in dem alles um mich herum überflutet wurde. Ich deute ihn als unbewusste Reaktion auf die Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. ­Interessanterweise steht die Angst in keinem Verhältnis zur unmittelbaren Gefahr. Dennoch eskaliert die Angst in unserer Gesellschaft zurzeit zur Panik. Wer Angst hat, kann noch über Ursachen und Folgen nachdenken. Wer in Panik gerät, handelt nur noch reflexartig. Panik ist Angst ohne Denken. Eine virale Gefahr erzeugt ein panisches Flucht- und Abschottungsverhalten. Quarantäne verhängen, Grenzen schliessen, Menschen isolieren. Wir haben das Bedürfnis, uns zu distanzieren, und geraten in Panik, weil wir merken, dass dies nicht geht. Das Virus ergreift uns, noch bevor es uns befällt.

Wieso haben wir eine solche panische Angst vor einem Virus, das doch nur selten tötet? Zumindest bis jetzt.

Ich verstehe diese Angst vor dem Virus als Versuch der Reduktion, als einen ­Versuch, die Komplexität unserer Welt zu vereinfachen, die uns immer mehr überfordert. Wie das internationale ­Finanzsystem funktioniert, wissen auch viele Finanzexperten nicht, es spielen zu viele Faktoren mit hinein. Die Klimaerwärmung löst komplexe, einander verstärkende Prozesse aus, die wir nicht absehen können. Vor einem Virus in ­Panik zu geraten, geht relativ einfach.

Hat diese Panik damit zu tun, dass wir von etwas Unsichtbarem befallen werden?

Das ist sicher so. Je weniger fassbar eine Bedrohung ist, desto grösser ist die Angst davor. Dabei mutet doch alles so harmlos an. Ist Ihnen aufgefallen, wie lieblich die Modelle eines Bildes des Coronavirus aussehen? Bunte Kugeln, die man an den Weihnachtsbaum hängen könnte. Aber genau so wird mit den Gefahren der Ansteckung umgegangen: Es kann eine harmlose Grippe sein, die sich aber tödlich auswirkt. Ein Charakteristikum der Panik ist, dass man Harmloses und Gefährliches nicht mehr unterscheiden kann.

Wir hatten Aids, den Rinderwahnsinn, die Vogelgrippe, Sars, Ebola, die Hongkong-Grippe . . .

. . . die alleine über eine Million Menschen umgebracht hat, eine Zahl, die mir gar nicht mehr in Erinnerung war. Wir müssen aber immer die Ausgangslage berücksichtigen, in der die Panik zum Ausbruch kommt. Zum Beispiel die Angst vor den Folgen des Klimawandels mit einem Anstieg des Meeresspiegels, der Flutung ganzer Länder. Diese Angst vor einer düsteren Zukunft hat viele ­Jugendliche politisiert. Ihre Ängste gehen so weit, dass bereits Fälle von Jugendlichen bekannt werden, die einer Depression verfallen, weil sie nicht mehr an einen Wandel zum Guten glauben können. Hinzu kamen die Waldbrände am Amazonas und in den USA und Australien, das Schmelzen der Gletscher in der Arktis, aber auch in der Schweiz. Das sind Symptome, die das Klimaproblem bewusst machen, und es wird immer deutlicher, dass ein völliger Wandel des Lebensstils nötig sein wird, um den Klimawandel unter Kontrolle zu bringen. Gefühle wie Flugscham machen sich bemerkbar, Veganer gelten nicht mehr als Sonderlinge, vegetarische Ernährung ist selbstverständlich geworden. Es ist klar geworden, dass man mit der Energie anders umgehen muss. Und das sind nur erste Massnahmen. Gleichzeitig machen sich andere Strömungen breit: Die Angst vor den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer zu uns kommen wollen, ohne dass wir imstande sind, eine europäische Verteilung zu organisieren.

Dazu passt, dass man von Flüchtlingsströmen redet.

Da wird eine Naturmetaphorik evoziert, und die Natur macht immer auch Angst, weil sie sich so unberechenbar verhält, weil sie unbeherrschbar bleibt. In ­dieser Konstellation breitet sich nun eine ­Epidemie aus, die vom Coronavirus ausgelöst wird.

Wie reagieren wir auf all diese Umwälzungen?

Seit Jahrzehnten erstarkt wieder das ­nationalistische Denken, der Rassismus, der Zweifel an der Demokratie. Dazu ­beharren manche weiterhin darauf, die Klimakatastrophe zu verleugnen. Die Angst vor dem Islamismus geht um, ­geschürt von gezielten, in ihrer Wirkung so verheerend erfolgreichen Attentaten. Die Angst vor einer Destabilisierung von Europa als Gemeinschaft lässt den ­alten Nationalismus als Alternative erscheinen. Man will Grenzen schliessen, Identitäten festigen, Fremde abhalten. Der Brexit-Entscheid ist ein Symptom ­dafür, die Virenangst ebenfalls.

Ein Fetisch gegen die Angst ist die Zahl.

Es fällt mir seit längerem auf, wie ­häufig die Presse Zahlen bekannt gibt, ohne sie in einen Zusammenhang zu stellen. Vielleicht erfahren wir, wie viele Menschen sich in einem Land angesteckt ­haben, aber wir können die Bedeutung dieser Zahl nicht einordnen. Taucht in einem Dorf mit 200 Einwohnern die Krankheit auf, so ist das etwas anderes als die Erkrankung von Zehntausenden in einer Gesellschaft mit ­Milliarden von Einwohnern. Prozentzahlen sind immer eindrücklich, aber letztlich wenig aussagekräftig. Bezeichnend finde ich auch, wie einseitig unsere Zahlengenauigkeit verwendet wird. Wir gehen zum Beispiel sehr nachlässig mit den Zahlen der Flüchtlinge um, die seit Jahren im Mittelmeer ertrinken. Eine Zahl simuliert Interesse und Präzision, ist aber genau genommen nichts weiteres als ein Rationalisierungsversuch gegen die Angst.

Kann man von einer Angstlust reden? Die Medien geben vor, über eine ­Gefahr zu informieren, aber sie ­scheinen von ihr fasziniert zu sein. Das gilt genauso für die Leserinnen und Leser.

Mag sein, aber ich denke doch, es überwiegt die Angst vor dem Tod und die Faszination am Tod der anderen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein bleibt, selbst zu erkranken, beginnt die Panik das Denken zu zersetzen.

Inwiefern symbolisiert die Angst vor dem Virus den Schrecken vor den Folgen der Globalisierung?

Das Virus symbolisiert vor allem, wie abhängig wir voneinander geworden sind. Und das macht Angst, weil die Wirtschaftssysteme derart miteinander verflochten sind, dass sich keine Grenzen mehr hochziehen lassen.

Viren sind metaphorisch vielseitig verwendbar. Dass ein politisches System ein anderes befällt wie ein Virus, ist eine Metapher aus dem Kalten Krieg. Ist ein Land kommunistisch infiziert, fallen auch die umliegenden. So lautete die Domino-Theorie der USA.

Ansteckung ist eine beliebte Metapher, die mit dem harmlosen Aussehen der Viren einhergeht. Wer von Ansteckung spricht, merkt oft selbst nicht, dass er von gefährlichen Ideen angesteckt wurde. Und plötzlich bricht diese Krankheit aus, und man vertritt fremdenfeindliche und rassistische Gedanken.

In einem Tweet schreibt der SVP-Publizist Christoph Mörgeli gegen die Personenfreizügigkeit an, indem er auf die infizierten Menschen in Norditalien verweist.

Er will mithilfe der gelben Gefahr gegen die grüne ankämpfen.

Interessant ist auch, wie innig die SVP das chinesische Regime umarmt. Bundesrat Ueli Maurer machte in Peking einen Kotau, Magdalena ­Martullo-Blocher lobte die chinesische Regierung als die beste der Welt, weil sie der Wirtschaft keinerlei ­Regulierungen auferlege.

Das ist ein bezeichnender Widerspruch. Nur geht er weit über die Schweiz hinaus. Die Welt sorgt sich um ein Virus aus China. Aber sie reagiert seltsam indifferent auf die Tatsache, dass China faktisch die Rohstoffländer in Afrika und Südamerika aufkauft, dass es in Europa Firmen übernimmt, dass es schon lange den amerikanischen Lebensstil finanziert. Und wir wissen doch, dass es im Kapitalismus, den die Chinesen so virtuos zu bedienen gelernt haben, keine Leistung gibt ohne Rechnung. Die Entwicklung des Kapitalismus in China, die doch als grosser Sieg bezeichnet werden müsste, erweist sich plötzlich als eine Konfrontation mit dem westlichen Kapitalismus. Die beunruhigende Frage taucht auf, ob Kapitalismus und Demokratie tatsächlich so gut zueinander passen, wie im Westen immer behauptet wurde. Es breitet sich auch die unheimliche Ahnung aus, dass der Westen nun vom Osten kolonialisiert werden könnte, und das ist keine erfreuliche Nachricht.

China war so lange der Feind des Westens, jetzt wird das Land zum wirtschaftlichen Vorbild.

Ja, weil im Westen ein gewisser Neid für ein System aufgekommen ist, das ohne die Mühsale einer Demokratie auskommt. Wenn Peking einen Stausee plant, werden ganze Städte zwangsumgesiedelt. Baut man eine Eisenbahn­linie, werden Leute enteignet. Im undemokratischen China scheint der Kapitalismus viel besser zu funktionieren.

Also funktioniert das Coronavirus wie ein Ablenkungsmanöver?

So könnte man es sehen. Die ökonomische Konkurrenz zwischen China und den westlichen Ländern ist zwar schon bewusst, aber ihre Implikationen sind unangenehm. Noch profitiert der Westen von der chinesischen Wirtschaft, macht sich aber auch abhängig von ihr. Dass der Westen langfristig verlieren könnte, wird ausgeblendet. Wir fürchten uns stattdessen vor einem Virus.

Es gibt noch ein Virus, das gerade deshalb solche Angst macht, weil es so unkontrollierbar ist: das ­Computervirus. Es kann Wahlen manipulieren und ganze Städte lahmlegen.

Auch eine interessante Metapher, es handelt sich bei Computerviren ja um Programme, die fremde Systeme manipulieren oder zerstören.

Sie sprechen vom Coronavirus als einer Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren. Ist unsere Angst vor dem Virus stellvertretend?

Der Soziologe Niklas Luhmann hat das Denken als Prozess der Vereinfachung beschrieben. Ich teile diese Ansicht nicht, im Gegenteil: Ich nehme an, das Denken muss die Komplexität der Welt verstehen, und das setzt voraus, dass unser Denken komplexer werden muss. Was aber stimmt: Die Technik, das Klima, die Weltwirtschaft werden immer komplexer und haben Folgen, die immer schwerer einzuschätzen sind. Wir ahnen viele Probleme nicht einmal, die auf uns zukommen werden.