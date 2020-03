Unterschätzte Gefahr im Bauch

Was kann ich vorbeugend tun – und wann muss ich zum Arzt?

Geschlecht, Alter und familiäre Vorbelastung kann man nicht ändern. Dennoch lässt sich vorbeugend einiges tun, damit man möglichst von Gallensteinen verschont bleibt: Ausreichend Bewegung und eine gesunde, vorzugsweise mediterrane Ernährung sind die wichtigsten Pfeiler eines gallenfreundlichen Lebensstils. Wer ihn befolgt, hat meist auch sein Gewicht im Griff. Denn zu viele Kilos belasten auch die Galle. Freuen können sich Kaffee-Fans: Vier Tassen oder mehr pro Tag halten Galle und Gallenblase in Schuss.



Wichtig ist auch, regelmässig zu essen und keine Mahlzeit zu überspringen. Vor allem das Frühstück nicht. Denn gerade morgens muss die Gallenblase in Gang kommen, um die nachts angesammelte Flüssigkeit abzuleiten. Strenge Diäten und Fastenkuren sind für Gallenpatienten und vorbelastete Menschen also nicht zu empfehlen.



Wer unsicher ist, ob er bereits Gallensteine hat, kann sich an folgenden Tipps orientieren:



Bei gut erinnerlichen Schmerzen (15 Minuten bis 5 Stunden) im rechten Oberbauch sollte man zum Arzt gehen. Auch wenn die Schmerzen wieder verschwinden.



Der Hausarzt kann Gallensteine durch eine Ultraschalluntersuchung feststellen (wer keine Beschwerden hat, braucht allerdings auch keine Therapie).



Nach einer Gallenkolik ist die operative Entfernung der Gallenblase die Standardtherapie. Bei Gallensteinen in den Gallengängen werden die Steine endoskopisch entfernt: Dabei schiebt der Arzt einen Schlauch durch den Mund in den Zwölffingerdarm. (ji/sae)