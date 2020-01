Wenn die Hände nicht mehr gehorchen

Bruno Roth* hatte schon immer ein wenig gezittert. Wie bereits sein Bruder und sein Vater. Denn der sogenannte essenzielle Tremor, der ohne eine andere zugrunde liegende Krankheit auftritt, wird meist vererbt.

Vor etwa drei Jahren verschlechterte sich Roths Zustand zusehends. Ein Dokument unterschreiben, am Bancomaten einen Code eintippen, eine Zwiebel hacken oder in einer Pfanne rühren wurde mit der Zeit beinahe unmöglich. «Ich zog mich immer mehr zurück und ging beispielsweise kaum noch in ein Restaurant», sagt der heute 67-Jährige aus dem Zürcher Oberland. «Denn ich konnte nicht mehr mit anderen anstossen, ohne zu zittern. Und mit Messer und Gabel zu essen, ohne dass etwas neben dem Teller landete, fiel mir ebenfalls immer schwerer.»

Er gewöhnte sich diverse Tricks an, um im Alltag mit dem Zittern besser zurechtzukommen. Alkohol half.

Über die Jahre gewöhnte sich der Rentner diverse Tricks an, um im Alltag mit dem Zittern besser zurechtzukommen. Er stützte beim Schneiden den Arm auf dem Tisch ab und benutzte beim Trinken beide Hände. Übernachtete er mal in einem Hotel, wartete er am Frühstücksbuffet, bis er allein war. Dann griff er von Hand in die Fleisch- oder die ­Käseplatte, statt die Gabel zu benutzen.

Eingriff ins Gehirn

Als er noch in seinem Beruf als technischer Hausmeister arbeitete, erledigte er handwerkliche Tätigkeiten meist erst nach dem Mittag, wenn er ein Bier getrunken hatte. Denn was zuverlässig gegen das Zittern half, war Alkohol. Bevor Bruno Roth mit anderen Leuten ass und trank, genehmigte er sich deshalb regelmässig drei bis vier Gläser Wein oder Bier. Doch ihm war bewusst, dass dies längerfristig keine gute ­Lösung war – besonders im Zusammenhang mit dem Auto­fahren. Zudem war sein Zittern am nächsten Tag stets noch schlimmer.

Verschiedene medikamentöse Behandlungen vermochten die Symptome jeweils nur vorübergehend etwas zu lindern. Weil er stark litt, liess sich Roth schliesslich im Universitätsspital Zürich (USZ) eingehend untersuchen und beraten. Im August 2019 unterzog er sich dort einer relativ neuen Behandlungsmethode: Mit dem sogenannten fokussierten Ultraschall wird eine 2 bis 5 Millimeter grosse Hirnregion, die für den Tremor verantwortlich ist, auf 60 Grad erhitzt und dabei dauerhaft zerstört. Den Patienten wird ein Gestell mit über 1000 Schallquellen am Kopf befestigt. Während der Behandlung liegen sie in einem Kernspintomografen, der unmittelbar sehr gute Bilder liefert und auch die Temperatur im Inneren des Gehirns überwacht.

Seit das USZ im vergangenen Sommer eines dieser modernen Geräte angeschafft hat, sind rund 20 Patientinnen und Patienten damit behandelt worden. Bei allen habe man eine deutliche Verbesserung der Symptomatik erreicht, sagt Lennart Stieglitz, leitender Arzt der Klinik für Neurochirurgie am USZ. Zuvor war während vierzehn Jahren bereits ein älteres entsprechendes Gerät am Kinderspital Zürich stationiert, wo es bei rund 50 weiteren Personen zum Einsatz kam, jedoch nie bei Kindern. Es war weltweit das erste seiner Art. Der damals zuständige Professor leitet heute die Praxis Sonimodul in Solothurn und führt die fokussierte Ultraschallbehandlung ebenfalls durch. Weitere Anbieter gibt es in der Schweiz bis anhin nicht.

«Die meisten Patienten sind bereits sehr zufrieden, wenn sie wieder gut schreiben können und ihre dominante Hand ruhig ist.»Lennart Stieglitz, Neurochirurg am Unispital Zürich

Es handelt sich dabei im Prinzip um die Weiterentwicklung einer Methode, die bereits seit den 1950er-Jahren praktiziert wird. Früher wurde das entsprechende Gewebe durch ein Loch in der Schädeldecke mit einer heissen Sonde verödet. Verlief die Behandlung erfolgreich, ging es den Patienten auch nach vielen Jahren noch gut. Deshalb rechnen die Spezialisten bei der modernen Methode ebenfalls mit langfristiger Besserung, obwohl es noch kaum Langzeitdaten gibt. «Heute können wir dank der fantastischen Bildgebung viel präziser arbeiten und wissen deutlich mehr über die Funktionen des Gehirns», erklärt Stieglitz. Komplikationen seien deshalb sehr selten.

Der eigentliche Eingriff dauert lediglich rund zwei Stunden und wird von einem interdisziplinären Team von Spezialisten gemeinsam vorgenommen. Die beiden Nächte vor und nach der Behandlung bleiben die Patienten jedoch im Spital, weil vorher umfassende Tests und Vorbereitungen anstehen und danach selten auch für einige Tage Sprach- und Gleichgewichtsstörungen auftreten können. Das Ergebnis zeigt sich unmittelbar nach der Behandlung.

In der Regel wird das Gewebe nur auf einer Seite des Gehirns verödet – bei Rechtshändern typischerweise auf der linken Seite. Denn meist ist der Tremor in der dominanten Körperhälfte stärker. «Die meisten Patienten sind bereits sehr zufrieden, wenn sie wieder gut schreiben können und ihre dominante Hand ruhig ist», hat Lennart Stieglitz die Erfahrung gemacht. Weil der Eingriff belastend sei, würden viele es bei der einen Behandlung bewenden lassen.

Kosten: rund 25'000 Franken

Vereinzelt wird der fokussierte Ultraschall auch bei Parkinsonpatienten angewandt. Doch weil diese Gruppe neben dem Tremor auch noch andere Symptome zeigt – etwa Muskelsteife, Bewegungsstörungen und starre Mimik –, ist hier nach wie vor die tiefe Hirnstimulation das Mittel erster Wahl. Dabei werden zwei Elektroden im Gehirn angebracht, welche die Region stimulieren. Sie sind mit einem Steuergerät verbunden, das im Brustbereich implantiert wird. Im Gegensatz zur Ultraschalltherapie kann die Hirnstimulation rückgängig gemacht werden. Oft nimmt ihre Wirkung mit fortschreitendem Krankheitsprozess ab. Allein die Implantation kostet rund 75'000 Franken, dazu kommen Nachkontrollen und das Auswechseln des Steuergeräts. Trotzdem lohne sich die Massnahme meist auch finanziell, betont Stieglitz: «Weil die Patienten wieder selbstständiger sind, spart man hohe Pflegekosten.» Das Bundesamt für Gesundheit überwache das Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr genau, so der Neurochirurg weiter. Im Vergleich zur Hirnstimulation mittels Implantat ist die fokussierte Ultraschalltherapie mit Kosten von etwa 25 000 Franken vergleichsweise günstig.

«Ich hatte grosse Angst vor dem Eingriff», sagt Bruno Roth. Tatsächlich sei dann das Anziehen der Schrauben für die Kopffixierung ziemlich unangenehm gewesen, und trotz Sedierung habe er die Hitze im Hirn gespürt. Nach etwa einer Sekunde sei dieser Schmerz jedoch wieder verschwunden. «Ich bin mittlerweile zu 85 Prozent geheilt», freut sich der Rentner, der gerne kocht und mit seiner Partnerin auf Reisen geht. Beim Einschenken von Getränken zittert er immer noch ein wenig, deshalb trinkt er direkt aus einer Büchse oder einer Flasche.

«Doch ich kann wieder Zähne putzen, ohne mit der Bürste im Gesicht herumzufuchteln, und ich schneide mich nicht mehr mit dem Rüstmesser in den Finger.» Zudem liege sein Alkoholkonsum, der für einige Zeit bedenkliche Ausmasse angenommen hatte, heute wieder im «normalen Bereich», sagt Bruno Roth. «Mein Leben ist wieder deutlich lebenswerter geworden.»

*Name geändert