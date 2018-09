Bisher unbekannte Fische in der Tiefsee aufgespürt

In einem der tiefsten Meere der Welt haben Forscher drei bislang unbekannte Arten von Tiefseefischen entdeckt. Sie zählen zu der Familie der Scheibenbäuche. Mit einem unbemannten U-Boot wurden sie im Atacamagraben vor der Küste von Chile in einer Tiefe von 7500 Metern aufgespürt.

Perfekt an die Umgebung angepasst

Im Vergleich zu vielen anderen Tiefseefischen, die mit grossen Augen, langen Zähnen oder Leuchtorganen ausgestattet sind, sehen die neu entdeckten Meeresbewohner recht unscheinbar aus: Die maximal 30 Zentimeter langen Scheibenbäuche sind klein, schleimig und ziemlich transparent. Durch den geleeartigen Körper halten sie aber den extremen Druck in der Tiefsee problemlos aus und passen sich perfekt an ihre Umgebung an. (vwi/SDA)