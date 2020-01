Das Leiden der Zierfische

Nyoman Sujana blickt auf ein zerknittertes Stück Papier, seine Einkaufsliste für den Tag. Er zieht eine salzverkrustete Sturmhaube über den Kopf, schlüpft in seine abgenutzten Schwimmflossen und spuckt kräftig in die Taucherbrille. Nach einem letzten Zug an seiner Nelkenzigarette nimmt er das Ende eines gelben Gummischlauchs, der an einen einfachen, dieselbetriebenen Kompressor angeschlossen ist, in den Mundwinkel und wirft sich dann rücklings über die Seite seines Holzbootes ins indonesische Meer.

Der balinesische Fischer ist auf der Jagd nach Zierfischen. Luftbläschen ­steigen auf, als er zum Meeresgrund ­abtaucht, wo die Fische zwischen den Korallen leben. Geschickt treibt er seine Beute in einen häufig geflickten Kescher und schubst sie sanft in Plastiktüten. Sie müssen mit Vorsicht behandelt werden, wie Schmetterlinge, sagt er. ­Beschädigte Ware verkauft sich nicht.

Sujana taucht so lange, bis der Einkaufszettel abgearbeitet ist. Zurück auf dem Boot bekommt jeder Fisch eine Dosis Sauerstoff zum Atmen, dann werden die Beutel fest verschnürt. Sie haben eine weite Reise vor sich. Jährlich fliegen Millionen wilder Fische um die Welt, die meisten von ihnen landen als Wohnzimmerdeko in Europa oder den USA. Weltweit macht die Aquariumindustrie einen Umsatz von rund neun Milliarden Euro.

Experten vermuten, dass ein Grossteil der Zierfische aus zweifelhafter ­Fischerei stammt, und warnen vor den ökologischen Kosten. Umgekehrt aber könnte der Handel auch eine Existenzgrundlage für Tausende Fischerkommunen bedeuten, die damit einen ­Anreiz hätten, Korallenriffe zu schützen.

Die Fische werden einzeln in Dosen gelagert, damit sie sich nicht gegenseitig angreifen. Foto: Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama

Seit langem halten sich Menschen Fische. Das reduziere den Stress und senke den Blutdruck, heisst es. Der Goldfisch fand um 1700 den Weg aus Asien nach Europa. Ein regelrechtes Fischfieber brach 1853 aus, als der britische Naturforscher Philip Henry Gosse das ­erste öffentliche Aquarium im Londoner Zoo eröffnete. Doch erst moderne Technologie hat die Haltung von Meerestieren in Heimaquarien möglich gemacht.

«Es ist wie mit Autos»

Steven Mertens von De Jong Marinelife, einem der grössten Importeure in Europa, hat «etwas Hübsches» für jeden Geschmack. Der holländische Grosshändler ist ein wichtiger Lieferant für den europäischen Markt. Zehntausende Tiere, tausend Arten schwimmen in einer halben Million Liter Meerwasser im beheizten Lagerhaus in Spijk, einer holländischen Kleinstadt.

Mertens persönlich findet einen preiswerten Fisch genauso schön wie den gezüchteten Clarion-Kaiserfisch für viele Tausend Euro, aber die Geschmäcker sind verschieden. «Es ist wie mit Autos: Der eine ist mit einem Kleinwagen zufrieden, der andere will einen Porsche.»

Indonesien mit seinen etwa 17 000 Inseln ist das wichtigste Exportland von Rifffischen für den europäischen Markt, vor Holland, den Philippinen und Kenia. Im Gegensatz zu Süsswasser-Aquarienfischen, die meist gezüchtet werden, stammen fast alle Meerwasserfische aus der Wildnis. Die Tiere werden von Menschen wie Sujana, dem Taucher aus Bali, aus den Korallenriffen geholt. Der wettergegerbte 44-Jährige fährt seit 30 Jahren jeden Tag in einem Jukung-Holzboot auf See. «Es ist körperlich harte Arbeit», sagt er und lächelt stolz, als er hört, wie weit die Fische reisen.

Nach einer Schätzung der Welternährungsorganisation überleben 80 Prozent der tropischen Fische die Reise nicht, die Aquarienbranche geht von nur einem Prozent aus.

Zurück an Land bringt Sujana seine Ausbeute zu Mittelsmann Gede ­Astayasa, der täglich Hunderte Fische verschiedener Lieferanten entgegennimmt. In einer Betonhütte am Strand werden die ­Tiere inspiziert, aussortiert, taxiert und umverpackt, dann sitzt die Fracht so lange in ihren Plastikbeuteln, bis etwa hundert Styroporkisten voll und zum Weitertransport bereit sind. Bis sie bei den Exporteuren in Denpasar oder Jakarta angekommen sind, werden die Fische ausgehungert, damit sie ihr temporäres Plastikzuhause nicht verkoten und dadurch umkommen.

Je nach Strecke – mit Booten, Lastwagen und Flugzeugen – gehen die Fische durch die Hände vieler Händler, die alle ein bisschen Profit machen. Paul Bakuwel, Generalsekretär der Lobby-Organisation Ornamental Fish International (OFI), betont die Bedeutung der Kleinfischerei: «Sie bringt ein Butterbrot auf den Tisch.» Lokale Fischer hätten die Möglichkeit, Geld zu verdienen für Essen, Kleidung und Bildung. Mehr als durch den Fang von Speisefischen.

Sujana hat mit seiner Arbeit heute gut fünf Euro verdient, gerade genug, um seine Familie zu ernähren. Für einen normalen Fisch wie einen Chromis viri­dis oder einen Clownfisch erhält er nur sechs Cent. Ein seltener Doktorfisch, der in Europa etwa 50 Euro kostet, würde ihm bis zu vier Euro einbringen. Auch der Mittelsmann verdient nur wenige Euro. «Man wird nicht gerade reich damit», sagt Astayasa.

Der Balinese Nyoman Sujana taucht den ganzen Tag nach Zierfischen – für ein paar wenige Euro. Foto: Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama

Er zahlt den Fischer, die Styroporboxen, den Sauerstoff, einen Teil des Transports und trägt das Risiko, dass der Fisch tot ankommt. Die Belastungen der langen Reise schwächen die Tiere. Nach einer Schätzung der Welternährungsorganisation (FAO) aus dem Jahr 2010 überleben 80 Prozent der tropischen Fische die Reise nicht, die Aquarienbranche geht von nur einem Prozent aus.

Mit Sprengstoff auf Fischfang

Rund um die Banggai-Inseln in ­Sulawesi stehen hölzerne Stelzendörfer im klaren, türkisblauen Wasser. Hier leben die Bajau, ein Seenomadenvolk, bekannt für ihre genetische Anpassung an das Freitauchen – sie können bis zu 13 Minuten ihren Atem anhalten. Doch die Idylle unter Palmen trügt. Der Dorfälteste Pa Sumurdin sagt, dass sowohl Menschen als auch Fische ihre Orientierung verloren haben. Die jungen ­Bajau opfern den Göttern des Meeres keine Betelnüsse mehr, sondern verwenden Gift und Sprengstoff. Letzterer wird für den Fang von Speisefisch verwendet und pulverisiert ganze Korallen.

Ähnlich zerstörerisch ist Cyanid, das die Fischer in kleinen Plastikflaschen auflösen und dann ins Korallenriff spritzen. Die Fische werden betäubt, so kann man Hunderte von ihnen auf einmal aus dem Meer schöpfen. Schätzungen zufolge stirbt die Hälfte der vergifteten Fische sofort, viele weitere verenden beim Transport – oder eben im Aquarium zu Hause. Das Gift zerstört auch die Korallen. Für jeden mit Cyanid gefangenen Fisch wird laut WWF ein Quadratmeter Korallenriff vernichtet.

Die Riffe sind überall auf der Welt bedroht. Neben tropischen Regenwäldern sind sie die weltweit artenreichsten Biosphären. Sie beherbergen ein Viertel aller Meeresfische und bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten. Der Anstieg der Meerestemperatur durch den Klimawandel macht die Riffe anfällig für Korallen­bleichen und Krankheiten. Auch Plastik­müll, Schifffahrt und Touristen stören die Meeresökologie. Aquarienhalter achten mittlerweile stärker auf Nachhaltigkeit. Aber man sieht dem Fisch nicht an, ob er mit Gift gefangen wurde. Die ­Tiere können ­wochenlang gesund herumschwimmen, und plötzlich sind sie tot. Einer Untersuchung aus dem Jahr 2017 zufolge ist jeder sechste Meereszierfisch in der EU mit Natriumcyanid belastet.

«Das Sammeln ist ausser ­Kontrolle»

«Wir wissen ja, dass das Gift falsch ist», sagt Pa Dawing, ein Fischer, den der Sprengstoff den rechten Arm gekostet hat, «aber wir haben keine andere Wahl.» Arme Fischergemeinden wie die Bajau können nicht mit den gut aus­gerüsteten Pajeko-Booten vom Festland konkurrieren, die die Gewässer mit Schleppnetzen durchpflügen. Obwohl das Fischereiministerium den Fang mit Dynamit oder Cyanid verboten hat, werden sie im südostasiatischen Korallendreieck noch häufig eingesetzt. Die mit fast 100000 Kilometern zweitlängste Küstenlinie der Welt ist kaum zu kontrollieren.

Auch Kenia hat sich in den vergangenen Jahren zum boomenden Herkunftsland im Zierfischwelthandel entwickelt. Rene Jorgensen, der dänische Chef von Kenia Tropical Sealife und führender Exporteur in Ostafrika, betont, dass seine Fische nachhaltig gefangen werden, alle einzeln per Handkescher. Er habe viel Zeit und Geld investiert, um seine Angestellten schulen zu lassen. Seine Preise seien mindestens doppelt so hoch wie die aus Indonesien, behauptet er. Denn: «Wer Qualität will, muss auch bereit sein, dafür zu zahlen.»

Vor dem Versand werden die Clownfische inspiziert. Sind sie beschädigt, werden sie zu Fischfutter. Foto:

Der kenianische Meeresbiologe David Obura, Gründer der NGO Cordio zur ­Erforschung der Küstenmeere im Indischen Ozean, kritisiert, dass der Handel kaum Daten zur Verfügung stellt. «Das Sammeln ist ausserhalb jeder ­Kontrolle», sagt er. Er befürchtet, dass sich einige Populationen nicht erholen könnten und dass langfristig die Korallen leiden. Laut einer Studie des kenianischen Forschungsinstituts KMFRI verursacht das gezielte Fischen nach bestimmten Grössen, Farben und Merkmalen bei einigen Arten auffällige Populationsrückgänge und beeinträchtigt das empfindliche Gleichgewicht im Riff. Wie zum Beispiel beim beliebten Doktorfisch: Er grast ­Algen von der Koralle und verhindert damit, dass sie erstickt. Aber gesetzlich geregelte Fangquoten gebe es keine, klagt Obura.

Jorgensen weist alle Verantwortung von sich. «Die Leute sagen zu mir, Rene, du holst ja alle Fische aus dem Meer. Ich frage sie dann: Wie viele Nachkommen hätte denn der Fisch gehabt, der im Restaurant auf deinem Teller liegt?» Das Riffsterben werde von Schleppnetz-Trawlern verursacht, den Öltankern und vom Ausbaggern für den Hafenausbau im 20 Kilometer entfernten Mombasa. Auch der Massentourismus setze das Ökosystem unter Druck.

Es ist ein Teufelskreis

Bis zu 80 Millionen Zierfische kommen pro Jahr in der Animal Lounge am Frankfurter Flughafen an, davon etwa ein Fünftel mariner Herkunft. In der Tierstation wird jede Lieferung kontrolliert. Verfügen die Fische nicht über die richtigen Papiere, werden sie zurück­geschickt. In den Statistiken werden die 2500 verschiedenen Arten, die in die EU eingeführt werden, allgemein unter «Seezierfische, lebend» erfasst, unter Wert in Euro und Gewicht in Tonnen. Damit ist weder etwas über die Anzahl noch die Spezies der Individuen gesagt. «In keinem Land ist ein geeignetes Datenerfassungssystem für die Überwachung des Handels bekannt», sagt Monica Biondo, Meeresbiologin der Naturschutzorganisation Fondation Franz Weber. «Es ist ein Teufelskreis: Wenn man keine Daten zum Handelsvolumen hat, kann man nicht nachweisen, dass der Handel sich nachteilig auf eine Art auswirkt. Und dann kann man sie nicht schützen.» Die Schweizer Wissenschaftlerin, die den Zierfischhandel seit mehr als 20 Jahren erforscht, setzt sich für mehr Transparenz und Kontrolle ein. Es ist jedoch schwierig, die Tiere auf die Tagesordnung zu bekommen. «Fische haben keine Lobby», sagt Biondo.

Zierfische werden in rauhen Mengen gehandelt. Zoohandlung von Kenia Tropical Sealife, dem grössten Exporteur Ostafrikas. Foto: Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama

Derzeit ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (Cites) das wichtigste Instrument, den Handel mit wilden Tieren zu überwachen und einzuschränken. Etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten sind akut vom Aussterben bedroht, darum ist die geringe Anzahl der Meeresfische auf der ­Cites-Liste umstritten. Im August vergangenen ­Jahres hat Biondo einen kleinen Sieg ­errungen. Gegen den Widerstand der Aquariumindustrie verabschiedete die Cites-Vertragsstaatenkonferenz in Genf einen Vorschlag, den globalen Handel mit ­marinen Zierfischen näher zu untersuchen. Ein überfälliger Schritt, sagt Biondo: «Dann können wir in zehn Jahren vielleicht einige Arten richtig bewerten und endlich schützen.»

Andere internationale Bemühungen sind gescheitert. 1998 wurde der ­Marine Aquarium Council (MAC) gegründet, um ein Siegel für die Meerwasseraquaristik zu etablieren. Doch es gelang der Industrie nicht, Tausende Fischer ­auszubilden und die Lieferketten transparenter zu gestalten. Auch die Käufer waren skeptisch und nicht bereit, mehr für einen zertifizierten Fisch zu zahlen. In zehn Jahren jedoch, sagt Paul Bakuwel von OFI, werde die Mehrzahl der Aquarienfische nicht mehr gefischt: «Züchten ist die Zukunft», prognostiziert er. Bis vor einigen Jahren war die Zucht nur mit unkomplizierten Tieren wie dem Clownfisch möglich.

Hauptsache, billig

Als führend gilt die marine Aquakultur des Taiwanesen Wen-Ping Su im Norden Balis. Generationen kleiner Nemos werden hier grossgezogen, 30'000 von ihnen landen monatlich in Zoogeschäften auf der ganzen Welt. Damit finanziert Su seine grosse Leidenschaft, die Zucht exklusiver Aquarienfische. Es geht das Gerücht um, dass er momentan sogar am Heiligen Gral der Aquaristik arbeitet, dem Pfefferminz-Kaiserfisch, der einen Wert in der Höhe von Zehntausenden Euro hat.

Inzwischen gelingt die Nachzucht bei etwa 400 Spezies, rund 130 Arten sind im Handel. Viele Aquaristen und Händler begrüssen die Zuchtfische, aber deren Preise sind oft höher als bei Wildfängen. Wasserpumpen, Messgeräte, Energie und Personal sind teurer als ­Fischer aus Asien oder Afrika.

Ausserdem könnte es kurzsichtig sein, komplett auf Nachzucht zu setzen, warnen Experten wie Gayatri Rekso­dihardjo-Lilley von der indonesischen ­Naturstiftung Lini: «Die Fischbestände sind eng mit denen verbunden, die für ihr Überleben auf sie angewiesen sind.» Nur wenn lokale Fischerkommunen mit dem Riff Geld verdienen könnten, gebe es Hoffnung für ihren Erhalt.

Dabei wären höhere Marktpreise schon zu Beginn der Lieferkette das beste Argument, die Fische auf nachhaltige Weise zu fangen. Leider verkaufen bislang nur wenige Geschäfte in Grossbritannien fairen Fisch aus Bali. «Die Leute wollen immer noch billigen Fisch», klagt Reksodihardjo-Lilley. «Es ist ihnen egal, wie er gefangen wird – solange er billig ist.»