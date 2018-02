Das Rätsel der Pardenn-Lawine

Es gibt Lockerschneelawinen, Schneebrettlawinen und Gleitschneelawinen. Sie können trocken und staubig sein oder nass und klumpig. Doch das, was vor gut zwei Wochen nach den extremen Schneefällen in der Nähe von Klosters herunterkam, lässt sich nicht eindeutig einer dieser Kategorien zuordnen.

Die sogenannte Pardenn-Lawine begann in grosser Höhe, wo der viele Neuschnee locker und trocken war. Weiter unten, wo es in den meterhohen Schnee geregnet hatte, verwandelte sie sich in eine Nassschneelawine. «Diese endete am Fuss des Steilhangs», sagt Perry Bar­telt, Leiter der Forschungsgruppe Rapid Mass Movements am Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos.

Dann ist etwas Erstaunliches passiert: Rund zehn Meter breite und Hunderte Meter lange Rutschbahnen deuten an, dass Teile der nassen Ablagerungen erneut in Bewegung gerieten. Vier oder fünf sogenannte Finger glitten bis zu 500 Meter weit über den nahezu ebenen Pardenn-Boden. Drei liefen über Langlaufloipen hinweg und begruben diese unter einem fünf bis sechs Meter hohen Schneewall. Ein Finger verschüttete zudem die Strasse zur Alp Garfiun.

Glitschige Rodelbahn

Bartelt kraxelt auf einen der Fliessfinger. «Der gesamte Finger rutschte wohl so lang über die Ebene, wie am hinteren Ende Schnee vom Hang nachgeschoben wurde, sagt er. An einer Stelle kann man die Rutschbahn unter dem Finger begutachten: Sie besteht aus spiegelglattem Eis. Offenbar hat der rutschende Finger die Schneeunterlage aufgetaut und in eine nasse, glitschige Rodelbahn verwandelt. Später ist sie gefroren.

Bartelt ist hier, um die Besonderheiten der Lawine zu untersuchen. «Temperatur und Feuchtigkeit der Schnee­decke spielen bei diesen Prozessen eine grosse Rolle», sagt der SLF-Forscher. «Der Klimawandel verändert die Rahmenbedingungen, unter denen Lawinen entstehen. Somit ändert sich auch die Qualität der Lawinen.»

Wenn eine Lawine zum Beispiel wie hier als Staublawine beginnt und in einen Nassschneehang hineinläuft, wird sie ihre Fliesseigenschaften ändern. «Wir wissen aber nicht genau, welche Fliessform – Staublawine, Nassschnee­lawine oder Mischform – jeweils den maximalen Auslauf erreicht. Sicher ist nur, dass wir uns in Zukunft auf verschiedene Fliessformen einstellen müssen.»

Die Untersuchung der Pardenn-Lawine ist Teil eines grösseren Programms der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Es heisst «Einfluss des Klimawandels auf Massenbewegungen im Hochgebirge». Neben Lawinen werden darin auch Felsstürze, Hangrutschungen und Murgänge untersucht.

Über der Pardenn-Lawine ist ein leises Summen zu hören. Eine Drohne kreuzt hin und her. Yves Bühler, Fernerkundungsexperte des SLF und die Doktorandin Lucie Eberhard haben den Quadrokopter gestartet. Er fotografiert die Lawine aus diversen Perspektiven. Daraus entsteht später am Computer ein 3-D-Modell, aus dem sich die abgelagerten Schneemengen auf rund zehn Zentimeter genau bestimmen lassen. Auch geht es darum, die Anrisszone der Lawine zu identifizieren.

Die Daten wandern in ein Computermodell, die sogenannte Rapid Mass Movement Simulation Software (RAMMS). Damit lassen sich Lawinen, Murgänge, Steinschläge und Felsstürze berechnen: Wie weit laufen die Massen, wie schnell sind sie, wie hoch sind die Ablagerungen, wie stark die Drücke auf Infrastruktur oder Wald? «Im konkreten Fall wollen wir den Schnee der Pardenn-Lawine wieder oben am Hang platzieren und schauen, ob wir die Prozesse nachvollziehen können», sagt Marc Christen, Softwareingenieur am SLF, der RAMMS entwickelt hat. «Die Schwierigkeit besteht darin, dass es sich um eine Abfolge zweier Lawinen unterschiedlicher Art und Fliessform handelt.» Vor allem möchten Bartelt und Christen verstehen, wie die Fliessfinger so weit über ebenes Gelände laufen konnten. Erreichen künftig zu erwartende Lawinen vielleicht Orte, die bislang als lawinensicher galten?

Bartelt hat die Daten der Drohnen RAMMS gefüttert und die Pardenn-Lawine simuliert. Die erste Hauptlawine liess sich gut abbilden. Sie hat am Fuss des Hangs einen Damm gebildet. Nur der zweite Prozess – die am Damm zur Seite ausweichenden und über die Ebene laufenden Fliessfinger – hat sich in der Simulation nicht gebildet. «Deren Entstehung ist nach wie vor eine offene Forschungsfrage», sagt Bartelt. Generell gelten solche Abfolgen mehrerer Lawinen unterschiedlicher Art als grosse Herausforderung für die Wissenschaft. «Es ist gut, zu wissen, dass bei Lawinen auch unberechenbare Prozesse geschehen können», sagt Bartelt. Die Pardenn-Lawine sei «extrem wichtiges Anschauungsmaterial für Ingenieure, die mit RAMMS Gefahrenkarten erstellen».

Neue Methoden entwickeln

In einer zweiten Simulation hat Bartelt ein Extremereignis berechnet, und zwar mit den Anfangsdaten einer Lawine, die 1970 durch ein benachbartes Couloir rauschte. Die simulierte Extremlawine hatte die gleiche Reichweite wie der längste Fliessarm der aktuellen Pardenn-Lawine und endete erst ganz unten bei der Landquart. «Das zeigt, dass eine Extremsimulation die Reichweite der Fliessfinger zumindest in diesem Fall gut abbildet», sagt Bartelt. «Ein wichtiges Resultat.» Ob die insgesamt sehr zuverlässigen Gefahrenkarten auch in Zukunft gültig seien oder wegen der sich ändernden Lawinenqualität neu gezeichnet werden müssten, sei offen. «Dazu braucht es weitere Forschung», sagt er.

Künftig möchte der SLF-Forscher im Rahmen von RAMMS eine neue Methode entwickeln. Das Ziel: genauer erfassen, bei welcher Hangneigung, bei welcher Schneemenge, bei welcher Temperatur und bei welchem Wassergehalt des Schnees und mithin unter welchem künftigen Klima sich verschiedene Lawinenarten bevorzugt entwickeln können.

(Tages-Anzeiger)