Der Winter macht, was er will

Am letzten Mittwoch begann kalendarisch der Frühling. Und es ist schon fast vergessen, wie ungewöhnlich der vergangene Winter zeitweise war. Auf der Alpennordseite war es im Januar so kalt wie seit 30 Jahren nicht mehr, während es in manchen Regionen auf der Südseite der Alpen so mild war wie noch nie seit 150 Jahren.

Nordwinde brachten in der ersten Januarhälfte anhaltend kalte und feuchte Luft in die Schweiz. Sie staute sich an den Alpen, sodass im Osten der Schweiz und im Gotthardgebiet innert dreier Tage Rekordmengen an Neuschnee fielen. Auf der Südseite der Alpen hingegen fegte ein milder Nordföhn durch die südlichen Täler.

Der Februar war dann ganz anders: Er gehörte schweizweit zu den zehn mildesten Februar-Monaten seit Messbeginn. Auf dem Jungfraujoch stieg die durchschnittliche Monatstemperatur fünf Grad über die Norm. Der Grund dafür war ein anhaltendes Hochdruckwetter mit ungewöhnlich viel Sonnenschein.

Leichte Abkühlung

Es ist ein Reflex, dass nach besonderen Ereignissen Fragen gestellt werden. Die Tourismusbranche zum Beispiel will wissen, mit welchem Winterklima in Zukunft zu rechnen ist. Werden die Winter durch den Klimawandel doch nicht wärmer? Ist doch mit mehr Schnee zu rechnen als erwartet? Erklärungen dazu gibt es viele. Die Wissenschaftler sind dennoch zurückhaltend mit Vorhersagen.

In der Schweiz stellt man seit 1990 im Winter eine leichte Abkühlung in den Bergen fest. Für ETH-Klimaforscher Reto Knutti kann das Zufall sein. «Trends über 30 Jahre sind zu wenig aussagekräftig, die planetare Luftzirkulation verändert sich stark», sagt er. Sie ist hauptsächlich dafür verantwortlich, aus welcher Richtung die Winde die Schweiz erreichen.

Der Ursprung der Luft ist denn auch entscheidend, wie kalt es in den Bergen und im Mittelland in unserem Land wird. Das heisst: Die Temperaturentwicklung im Winter ist vor allem von der Häufigkeit der Kaltluft­wetterlagen abhängig. Das zeigt eine Untersuchung von Meteo Schweiz. So waren es zum Beispiel anhaltende Nordwestwinde, die Mitte Januar feuchte Polarluft in unser Land brachten und für den enormen Neuschnee verantwortlich waren. Die Statistik der letzten 50 Jahre zeigt jedoch keine Zunahme der Häufigkeit solcher Wetterlagen. «Es ist nach wie vor ungeklärt, warum die Atmosphäre ihr winter­liches Strömungsregime über Europa hin und wieder stark umstellt», sagt Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz.

Häufung kalter Winter?

Wer sich über die Entwicklung der winterlichen Temperatur erkunden will, der muss unterscheiden. In den letzten 25 Jahren ist es, wie gesagt, auf der Alpennordseite ein wenig kühler geworden. Langfristig sieht es jedoch anders aus. «Die Winter in Europa sind in den letzten hundert Jahren wärmer geworden», sagt Reto Knutti.

Doch das schliesst nicht aus, dass sich in Zukunft kalte und schneereiche Winter in den mittleren Breiten häufen könnten. Im Gegenteil. Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen: Zum Beispiel eine veränderte planetare Zirkulation der Luftströme, die besser unter dem Namen Jetstream bekannt sind. Diese Winde bestimmen hauptsächlich das tägliche Wetter. Verlieren sie an Energie, beginnen sie zu schlingern. Es ist wie bei einem Fluss, der wenig Wasser führt und deshalb grosse Schlaufen im Flussbett zu ziehen beginnt. Mäandrieren heisst das im Fachjargon.

Dieses Phänomen kann beim Jetstream beobachtet werden, wenn die Temperaturdifferenz zwischen der kalten Luft über der Arktis und der milderen im Süden geringer wird. Das ist der Fall, wenn sich die Arktis erwärmt. Durch den Klimawandel passiert das in der Polregion im Vergleich zur globalen Entwicklung zweimal schneller. Das hat damit zu tun, dass durch die enorme Abschmelzung des arktischen Meereises weniger Sonnenstrahlung reflektiert wird. Dafür wärmt sich der arktische Ozean auf. Das wiederum beschleunigt den Schmelzprozess.

Alte Theorie

Die Theorie der Wissenschaftler ist deshalb plausibel: Die arktische Erwärmung hat Konsequenzen auf das Zirkulationsmuster der Atmosphäre und damit auf die Wetterentwicklung in Europa, Nordamerika und Asien. Diesen Zusammenhang sahen Meteorologen bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Es vergingen trotzdem Jahrzehnte, bis die Erforschung dieser Zusammenhänge intensiviert wurde – bis 2007, als die Arktis dramatisch an Meereis verlor.

US-Forschende der Rutgers University stellten die These auf, dass der Jetstream durch die schnelle arktische Erwärmung verlangsamt wird und damit die Luftströmung leichter abgelenkt werden kann – etwa durch Temperaturschwankungen des Meerwassers oder durch Bergketten. Die Wahrscheinlichkeit für stark mäandrierende Jetstreams würde damit wachsen. Die Konsequenz: Mehr warme Luft würde in den Norden befördert, kalte in den Süden. Durch die Verlang­samung des Jetstreams können gewisse Wetterlagen länger anhalten. Im Sommer sind das zum Beispiel stationäre Hochdruckgebiete wie etwa 2003 oder im letzten Sommer, die zu Hitzewellen führten. Mit anderen Worten: Die klimatische Entwicklung im Norden entscheidet über Extremereignisse in unseren Breiten.

In den Wintermonaten ist es jedoch schwieriger, lang anhaltende Wetterlagen auszumachen. Eine Forschungsgruppe um Knutti versuchte herauszufinden, ob gewisse Wetterkonstellationen im Winter in Zukunft länger anhalten als früher, wenn punkto Klimaschutz bis Ende des Jahrhunderts nichts unternommen und die Erde sich um mehr als 3 Grad erwärmen würde. Die noch unveröffentlichten Ergebnisse zeigen: Die Klimamodelle bilden bis zum Jahr 2100 generell keinen Trend ab.

Schnelle Erwärmung

«Es gibt eben verschiedene Effekte in der Atmosphäre, die eine Rolle spielen und sich möglicherweise gegenseitig beeinflussen», sagt Daniela Domeisen vom Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich. Sie beschäftigt sich mit atmosphärischen Phänomenen und deren Vorhersage. Dazu gehört auch der Polarwirbel über der Arktis, der sich jeweils in der Winter­saison, wenn nur wenig Licht die Region erreicht, in der Stratosphäre auf einer Höhe zwischen 15 und 50 Kilometern bildet.

Anfang Januar hat sich die Stratosphäre durch einfliessende wärmere Luft sehr schnell erwärmt, und der Wirbel ist in zwei Teile zerbrochen. In einem solchen Fall kann kalte arktische Luft nach Süden ausscheren – bis in die mittleren Breiten. Wetterlagen, die von diesem Phänomen begünstigt werden, können wochenlang anhalten. Die diesjährige extreme Kälte in Nordamerika, davon gehen Meteorologen aus, ist auf diesen Effekt zurückzuführen. «Europa war jedoch diesen Winter weniger stark davon betroffen», sagt Domeisen. Im Gegensatz zum letzten Winter. Da sei wegen eines solchen Ereignisses in der Stratosphäre auf einen generell warmen Winter Ende Februar 2018 ein anhaltender Kaltlufteinbruch erfolgt.

Etwa ein Viertel solcher Kaltlufteinbrüche seien auf diese stratosphärischen Erwärmungen zurückzuführen, sagt Domeisen. Modellrechnungen zeigen bisher keinen Trend einer Zunahme dieses Phänomens. Die Erscheinung ist erst seit den 50er-Jahren bekannt, die Datenreihe daher zu kurz. «In den 1990er-Jahren sind nur zwei solcher Phänomene aufgetreten, in den 2000er-Jahren gab es neun», sagt die Atmosphärenphysikerin.

Auch wenn in Sachen Winter und globaler Zirkulation noch vieles unsicher ist. «Klar ist, dass eine Verschiebung des Jetstreams polwärts stattfindet durch den Klimawandel», sagt Domeisen. Und ETH-Klimaforscher Reto Knutti mahnt zur Vorsicht vor voreiligen Schlüssen: «Die Erwärmung durch mehr CO 2 ist unbestritten. Wer vom Winter abhängig ist, tut vorerst also gut daran, mit noch wärmeren Temperaturen und weniger Schnee zu rechnen.»

(Redaktion Tamedia)