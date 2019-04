Die Gletscher schmelzen schneller als bisher bekannt

Warum ein grosser Gletscher Grönlands weniger schnell Eis verliert

Die Erderwärmung lässt die Gletscher weltweit vielerorts massiv schmelzen. Dennoch gibt es natürliche Faktoren, die diesen Prozess verlangsamen können. Ein aktuelles Beispiel ist der Jakobshavn-Gletscher: Kein anderer Gletscher auf Grönland ist so schnell geflossen und geschmolzen. Zwischen 2003 und 2016 ist seine Eisdicke gemäss Messungen der US-Weltraumagentur Nasa um 152 Meter geschrumpft. Nun melden Nasa-Wissenschaftler, die Schmelzrate des Jakobshavn habe sich verlangsamt. Zwar verliere der Gletscher nach wie vor mehr Eis ans Meer, als er durch jährlichen Schneefall speichere – aber langsamer.



Für die Forscher ist das eine Überraschung. Sie hätten es zuerst nicht recht glauben wollen, schreiben sie auf der Website der Nasa. Doch das Phänomen lässt sich erklären: Seit drei Jahren herrscht im Fjord, wo die Gletscherzunge ins Meer fliesst, eine tiefere Wassertemperatur als sonst in der Umgebung des Gletschers. 2016 war das Meerwasser im Fjord um rund ein Grad Celsius kälter – so kalt wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr. Das Eis schmilzt daher langsamer.



Die Abkühlung hat mit einem Klimaphänomen zu tun: Sind ­Islandtief und Azorenhoch relativ schwach ausgebildet, fliesst weniger wärmeres Wasser aus dem Süden nach Norden, und das Wasser um die Südspitze von Grönland wird verstärkt durch kaltes Wasser aus dem Norden gespeist.



Bestuntersuchter Gletscher



«Es ist interessant, zu sehen, wie sensibel die arktischen Regionen bei einer Änderung der Wassertemperatur von nur einem Grad Celsius reagieren», sagt Konrad Steffen, Direktor des Forschungs­instituts WSL in Birmensdorf und Gründer der Klimastation Swiss Camp in Westgrönland.



Der Jakobshavn-Gletscher liegt an der Westküste Grönlands. Etwa 7 Prozent des grönländischen Eisschelfs fliessen über ihn Richtung Küste. Er gehört zu den bestuntersuchten Gletschern weltweit, da sein Beitrag für die Erhöhung des Meeresspiegels bedeutsam ist. Die Forscher gehen davon aus, dass das starke Abschmelzen des Jakobshavn begann, als in den frühen 2000er-Jahren der ­Eisverlust des grönländischen Eisschelfs durch die starke Erderwärmung in der Arktis deutlich zunahm. Der Grund: Lässt die Stabilität des Schelfeises nach, reagieren Gletscher oft mit einer erhöhten Flussgeschwindigkeit. Der Jakobshavn beschleunigte jedes Jahr seinen Fluss, seitdem sein Nährgebiet, der Eisschelf, immer mehr an Eis verlor.



Auch wenn der Eisverlust des Jakobshavn derzeit langsamer ist: Grönland insgesamt – Gletscher und Eisschild – verliert immer noch gewaltig an Masse. Letztes Jahr waren es 200 Milliarden Tonnen. Zum Vergleich: Die Gletscher weltweit schmelzen durchschnittlich im Jahr etwa um 300 Milliarden Tonnen.



Und wenn sich Islandtief und Azorenhoch wieder verstärken, wird es wie in den letzten 20 Jahren sein. «Dann werden die Wassermassen wieder vermehrt den Jakobshavn-Gletscher abschmelzen», sagt Steffen, «das können wir aber nicht voraussagen.» (lae)