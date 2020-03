Die Lebensversicherung der Menschheit liegt im ewigen Eis

Im Februar ist Spitzbergen ein Reich zwischen Schatten und Licht. Das ewige Dunkel ist dem ewigen Zwielicht gewichen. Die Sonne verbirgt sich weiter unter dem Horizont und wird sich noch für Wochen nicht zeigen, sie schickt aber jeden Tag für ein paar Stunden den Widerschein von Licht und Farbe über die Kante des Eises, ein erstes Versprechen ihrer Kraft. Es gibt keine Bäume hier in der arktischen Wüste, nackte Berge nur, hier bei Longyearbyen bekleidet mit einer dünnen Schneedecke, die immer wieder aufreisst für Moose, Flechten und Geröll.

Nicht in Schwarzweiss taucht das Zwielicht diese Schneelandschaft, sondern in zartes Technicolor. Als bezahle der Himmel in Farbe, was er der Welt hier an Licht schuldet. Auf die blaue folgt die rosa Stunde, später legt sich zitterndes Orange über das Wasser im Fjord. Das Wasser, das man eigentlich nicht sehen dürfte im Februar, wenn die Dinge ihre Ordnung hätten. Dann sähe man hier Eis, dickes Eis. Dann mässe man jetzt, im arktischen Winter, an kalten Tagen nicht bloss knapp 20 Grad unter dem Gefrierpunkt, sondern es hätte 30 Grad unter null wie noch vor drei Jahrzehnten.

In den Berg gemeisselt

Gut hundert Meter oberhalb des Fjords liegt der schlanke graue Kubus, der sich in den Berg gefräst hat, als wäre er vom Himmel gefallen. Nachts strahlt er. Die norwegische Künstlerin Dyveke Sanne hat dem Kubus aus beleuchteten Spiegelfragmenten und Stahlsplittern ein Fenster an die Stirn und auf das Dach gesetzt, das wirkt, als habe sich das Polarlicht in einem Kristall verfangen. Eine Art Leuchtturm hatte sie sich vorgestellt, sagte die Künstlerin 2008, nach der Eröffnung des Tresors, ein Bau, der den Menschen Zeichen gibt.

Ein Tresor. Der Eingang ist in den Berg gemeisselt, ein Tunnel in den tiefen Fels getrieben, 120 Meter. In den Permafrost. Sicherheitstüren, doppelt. Am Tunnelende ein weisser Höhlenraum, von dem drei Hallen abgehen. Darin kein Geld, kein Gold, sondern viel Wert­volleres. Samen. Tausende, Hundert­tausende, Millionen. Holzäpfel aus Deutschland, Wildreis von den Philippinen, Koriander aus Marokko, Linsen aus dem Libanon, Hirse aus Burundi.

Das Saatgut der Erde ist hier auf­bewahrt. Auf Regalen, in Kisten. Akkurat etikettiert: Saatguthalle Nummer 2, Regal A, Abschnitt 9, Position 34: der Platz für Box 11 des Internationalen Kartoffelzentrums in Peru. Getrocknet, eingeschweisst, eingefroren bei minus 18 Grad.

Der Saatguttresor wurde 120Meter in den Fels getrieben. Foto: VII, Redux, Laif

Hier in Svalbard, wie die Norweger Spitzbergen nennen, liegt der Globale Saatguttresor. Die Lebensversicherung der Menschheit gegen all die kleineren und grösseren Katastrophen, die wir uns noch zumuten werden. Die Arche Noah der Pflanzen hat man den Tresor genannt. Hier wird allerdings nicht die Rote Liste aller gefährdeten Arten eingelagert – hier wird verwahrt, was uns ernährt oder uns einmal ernähren könnte: Nutz- und Kulturpflanzen, aber auch ihre wilden Verwandten. Hoch oben in der Arktis, auf dem halben Weg zum Nordpol, tief im Fels, tief im Eis. Hier gibt es keine Erdbeben und keine Vulkane, und sollten die Kühlanlagen einmal ausfallen, dann sorgt der Permafrost dafür, dass die Temperaturen minus 4 Grad nicht übersteigen. Auf Svalbard leben mehr Eisbären (3000) als Menschen (2500), und die Horden von Touristen, die im arktischen Sommer von den Kreuzfahrtschiffen absteigen, kommen in friedlicher Absicht. «Einen sichereren Platz wird man auf der Erde kaum finden», sagt Åsmund Asdal.

Er ist der Hüter des Schatzes. Er ist derjenige, der die Samen in Empfang nimmt. Sortiert. Katalogisiert. Etikettiert. Der sie den Tunnel hinabbegleitet. Der Norweger ist Biologe, Gartenbau hat er einmal studiert. Für seine Abschlussarbeit hat er die Berge Norwegens nach wilden Johannisbeeren durchstreift. Jetzt ist er der Saatgutkoordinator des Tresors.

Auf Grönland hat Åsmund Asdal einmal die Farm von Erik dem Roten besucht und dort alte Engelwurzstauden gefunden. Die Samen hat er mitgenommen, Abkömmlinge des Engelwurzes, den der Seefahrer und Entdecker Erik der Rote vor 1000 Jahren einst pflanzte, davon ist Asdal überzeugt. Eine Charge der Samen hat er in Svalbard ein­gelagert, einen Teil hat er angepflanzt, davon brennt er sich heute Schnaps. Åsmund Asdal ist verliebt in Samen, und ein wenig wundert er sich, dass es nicht allen Menschen so geht. Einmal während des Gesprächs in seinem Büro bleibt Asdal vor einer Reihe von Gläsern mit Wildreissamen stehen und sagt: «Schauen Sie sich das an. Das kann einen doch nicht kaltlassen.»

Åsmund Asdal, Leiter des Globalen Saatguttresors. Foto: Kai Strittmatter

Åsmund Asdal neigt nicht zu Gefühlsausbrüchen, nicht als Wissenschaftler und schon gar nicht als leiser Norweger, aber manchmal wird auch er ehrfürchtig. «Meinen Job», sagt er, «den gibt es nur einmal auf der Welt.» Jetzt steht er hier in der arktischen Kälte, vor der Tür zum Saatguttresor, in der Hand ein Paket. «Pakistan», sagt er. «Hirse». Asdal lebt und arbeitet den grössten Teil des Jahres nicht in Svalbard. Er hat sein Büro in der Nähe von Kristiansand in Südnorwegen. Dreimal im Jahr aber fliegt er hierher, nur dann wird der Tresor geöffnet für neue Lieferungen.

Diese Woche ist besonders: 36 Genbanken aus aller Welt haben Saatgut geschickt, darunter einige Neulinge. 60’000 Arten sind angekommen, in Päckchen und in grossen Kisten. «So viele Saatgutbanken haben noch nie zuvor Samen geschickt», sagt Asdal. Er sieht das als Zeichen wachsenden Vertrauens. In Svalbard lagern nur Duplikate, es ist das Back-up von Sammlungen, deren Originale in Genbanken überall auf der Welt liegen.

Für Dienstag war eine grosse Feier angesetzt, auch weil Norwegen, das die Kosten für die Lagerung übernimmt, den Tresor gerade für 20 Millionen Euro sanieren und sichern liess. Premierministerin Erna Solberg flog ein und mit ihr der Präsident von Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Der Saatguttresor besteht aus drei unterirdischen Hallen: Nur eine davon ist bislang gefüllt. Foto: VII, Redux, Laif

Die Welt soll auf Svalbard schauen, das wünschen sich nicht nur die Norweger, das wünschen sich auch die Wissenschaftler, die beim Saatguttresor mitarbeiten. «Die Menschen interessieren sich für ihre Wurzeln und für Geschichte», sagt Asdal. «Wenn du die Pflanzenvielfalt mit guten Geschichten kombinieren kannst, dann kannst du sie packen.» In dem Saatguttresor liegen 10’000 Jahre Geschichte der Menschheit, die Geschichte der Zivilisation, die begann, als die ersten Bauern wilden Emmer und Wildgrasarten kreuzten und so die Vorformen unseres Weizens und anderer Getreidearten schufen.

Hier liegt aber auch die Zukunft. Jeder einzelne Samen, der hier liegt, könnte in seinem Erbgut die Lösung verbergen für eines der Probleme in unserer Zukunft. Er könnte in einer neuen Züchtung helfen bei der Ernährung einer schnell wachsenden Weltbevölkerung oder aber dabei, die zerstörerische Kraft des Klimawandels abzufedern. «Der Schlüssel ist die Erhaltung der Artenvielfalt», sagt der Biologe Hannes Dempewolf, einer der führenden Wissenschaftler des Global Crop Diversity Trust, kurz Crop Trust, der sich auf Deutsch Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt nennt.

«Keine Zeitkapsel, kein Museum»

Im Erbgut eines jeden einzelnen Samens könnten Gene stecken, die sich als Rettung erweisen aus einer der vielen Katastrophen, die noch kommen könnten. Eine uralte Sorte vielleicht, in der Resistenz steckt gegen grosse Trockenheit oder gegen neue Schädlinge und Krankheiten. «Wir können lediglich ahnen, was auf uns zukommen wird», sagt Dempewolf. «Wir müssen vorbereitet sein auf das Unvorhersehbare.» Die in Bonn ansässige Crop-Trust-Stiftung sorgt zusammen mit dem Nordic Genetic Resource Centre (Nord Gen) der nordischen Länder und der norwegischen Regierung für die Bestückung des Saatguttresors in Svalbard. Der Crop Trust hilft auch den oft in Entwicklungsländern liegenden Saatgutbanken bei der Finanzierung ihrer Arbeit und des Transports nach Svalbard.

Die grüne Revolution der Fünfziger- und Sechzigerjahre hat der Landwirtschaft der Erde dazu verholfen, mehr Menschen zu ernähren als jemals zuvor. Gleichzeitig hat sie eine Entwicklung beschleunigt, die die Wissenschaftler ängstigt: das rapide Abnehmen der Artenvielfalt auch unter den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. In Europa und in den USA sind wahrscheinlich 90 Prozent der traditionellen Obst- und Gemüsesorten verschwunden. Bauern in Taiwan pflanzten einst 1700 Sorten Reis an, heute machen auf der Insel drei besonders ergiebige Sorten mehr als 80 Prozent der Ernte aus.

Der Saatguttresor auf Svalbard jagt all dem nach, was verschwindet, und bewahrt es auf. Der Tresor ist so gebaut, dass er einem Asteroideneinschlag ebenso standhalten soll wie dem Einschlag eines Atomsprengkopfs, vielleicht haben ihn deshalb einige Apokalyptiker zum «Doomsday Vault» erklärt, zum Back-up für den Tag nach dem Weltuntergang. «Aber das ist ein Missverständnis», sagt Stefan Schmitz, seit Januar neuer Direktor des Crop Trust. «Es geht uns vielmehr um die vielen kleinen Weltuntergänge.» Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben, Kriege, Bürgerkriege, vielleicht aber auch nur ein banaler Stromausfall – all das bedroht immer wieder das Saatgut und vor allem die Saatgut-Genbanken vielerorts in der Welt.

«Eine solche Genbank ist keine Zeitkapsel und kein Museum», sagt der marokkanische Pflanzengenetiker Ahmed Amri, der für die Zeremonie am Dienstag eingeflogen ist. «Sie soll nicht besucht und bestaunt, sie soll genutzt werden.» Amri war Chef der Genbank beim International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Icarda), eine der weltweit wichtigsten Sammlungen für Pflanzenvielfalt, die sich vor allem auf Trockengebiete spezialisiert hat. Icarda hatte seinen Sitz in der Stadt Aleppo, in Syrien, ist eine internatio­nale Saatgutbank und gehörte zu den Ersten, die 2008, nach der Eröffnung des Tresors in Svalbard, Duplikate schickten. «Ganz im Ernst», sagt Amri: «Kein Mensch hätte sich 2008 vorstellen können, dass ein Krieg ganz Syrien verwüsten könnte.»

Als der Krieg 2012 Aleppo erreichte, gehörte Amri zu den letzten sechs nicht syrischen Mitarbeitern, die das Zentrum verliessen. Sie liessen eine einzigartige Sammlung von 140’000 Pflanzenarten zurück, darunter viele Sorten von hitze- und dürreresistenten Weizen, Gerste, Kichererbsen und Linsen. Die syrischen Mitarbeiter arbeiteten unter widrigen Umständen weiter, aber 2015 war das Zentrum praktisch abgeriegelt von der Aussenwelt. «Da wussten wir: Das wars. Wir geben Aleppo auf.» Sie hatten ihre Sammlung verloren – aber mehr als 80 Prozent davon waren schon als Duplikat in Svalbard hinterlegt.

«Auf eine andere Welt einstellen»

Ahmed Amri fragte beim Globalen Saatguttresor nach, und im Oktober 2015 holte Icarda den ersten Teil seiner deponierten Samen wieder ab, um damit zwei neue Genbanken in Marokko und im Libanon aufzubauen. Für die Leute hinter dem Globalen Saatguttresor war es das erste Mal, dass eine der von ihnen oft beschworenen Katastrophen eingetreten war. «Die Katastrophe von Syrien zeigte allen, wie wichtig unsere Existenz ist», sagt Åsmund Asdal. «Svalbard hat mich und Icarda gerettet», sagt Ahmed Amri. Die Samen waren nur ein paar Jahre eingelagert, sie alle seien noch von bester Qualität gewesen. Keiner weiss heute wirklich, wie lange genau welche Samenart sich in Svalbard halten wird. Bei einigen wenigen mag es ein Jahrtausend sein, bei vielen ein Jahrhundert, bei anderen ein viel kürzerer Zeitraum. Es ist eine der Aufgaben der Genbanken, die Keimfähigkeit in regelmässigen Abständen zu testen. «Kein Samen lebt für immer», sagt Koordinator Åsmund Asdal. «Alle müssen irgendwann ersetzt werden.»

Mittlerweile hat Icarda schon fast seine gesamte Sammlung an den neuen Standorten wiederhergestellt: Alle Pflanzen neu gepflanzt, sorgfältig von Hand, damit sich nicht aus Versehen die Sorten vermischen, von den neu geernteten Samen wurden die ersten schon wieder nach Svalbard zurückgeschickt, in dieser Woche sind es 9500 Sorten, die aus Marokko in den Tresor zurückkehren. «Mit dem Klimawandel werden mehr Dürren kommen, neue Krankheiten», sagt Amri. «Und bei uns liegen die Sorten, in denen man die Gene finden kann, die es braucht für die Anpassung an all diese Widrigkeiten.»

Amri ist aus Marokko eingeflogen. Marokko hat in den letzten vier Jahren zwei Jahre extremer Dürre erlebt, seit nunmehr sechs Wochen ist kein Regen gefallen, dabei wäre das die Zeit, in der die Felder Wasser bräuchten. «Das ist nicht mehr normal. Wir machen uns grosse Sorgen.» An die derzeitigen minus 18 Grad in Longyearbyen hat er sich aber auch noch nicht gewöhnt. Die Kälte hier oben? Er schaut aus dem Hotelfenster, lächelt: «Sie ist ein Monster.» Aus nordafrikanischer Sicht mag das so sein, in Wirklichkeit ist dieses Monster ein stark schwächelndes.

«Was auf uns zukommen wird in relativ kurzer Zeit, wird dramatischer sein, als wir denken.»Crop-Trust-Direktor Stefan Schmitz

Die Temperaturen in der Arktis steigen doppelt und dreimal so schnell wie im Rest der Welt. Die Insel Svalbard ist einer der sich am schnellsten erhitzenden Flecken der Erde. Es regnet mehr, auch im Winter, das Wetter wird unbeständiger, es gehen mehr Lawinen ab, der Permafrost taut. Der Ort, der ausgesucht wurde, die Ernährung der Menschheit angesichts einer sich aufheizenden Erde zu sichern, ist jetzt einer der Hotspots des Klimawandels. Die Reparaturen am Saatguttresor waren auch deshalb notwendig geworden, weil im Mai 2017 grosse Mengen Schmelzwasser eingedrungen waren in den Eingangsbereich. Die Samen waren nie in Gefahr, aber das Leck war ein Zeichen.

«Was auf uns zukommen wird in relativ kurzer Zeit, wird dramatischer sein, als wir denken», sagt Crop-Trust-Direktor Stefan Schmitz. «Wir werden uns auf eine andere Welt einstellen müssen. Und das wird hart werden.» Es werde womöglich bald Orte geben, sagt sein Kollege, der Botaniker Hannes Dempewolf, «wo wir die Nutzpflanzen komplett austauschen müssen». Nein, sagen beide, unbewohnbar werde die Erde nicht werden. «Aber wir werden Dinge erleben, die wir jetzt für Science-Fiction halten», sagt Dempewolf. Umso dringender seien Projekte wie der Globale Saatguttresor. Mit voller Wucht wird der Wandel die Ärmeren dieser Erde treffen, «die unterste Milliarde», wie sie Stefan Schmitz nennt. Im globalen Süden liegen viele der potenziellen Krisenherde, dort sind aber auch die grössten Mengen an pflanzengenetischem Reichtum zu finden.

Ein Grund mehr für den Westen, genau hinzusehen: «Wenn nämlich diesen Menschen die Landwirtschaft verloren geht, und damit ihre Arbeit und ihr Einkommen, dann hat auch Europa ein grosses Problem.» Deshalb gehören der Saatguttresor und die Rückversicherung der Ernährungssicherheit auf Foren wie die Münchner Sicherheitskonferenz, sagt Schmitz.

Ein Sieg der Vernunft

Sie planen für die kommenden Kata­strophen, das ist ihr Job, und doch sind die Menschen hinter dem Saatguttresor auch voller Hoffnung. Allein dass es den Tresor gibt, empfinden manche von ihnen auch zwölf Jahre nach seinem Entstehen noch als kleines Wunder. Da haben, auch dank der Grosszügigkeit der norwegischen Regierung, einmal Vision und Vernunft den Sieg davongetragen über Kurzsichtigkeit und politischen Streit. Svalbard ist einer der Orte, an dem die Menschheit zum Wohle aller zusammenarbeitet. «In den Regalen da unten stehen die Boxen der Nordkoreaner neben denen der USA», sagt Hannes Dempewolf. Die Boxen, die hier eingelagert sind, bleiben Eigentum derer, die sie geliefert haben. Und doch haben alle Institutionen und Nationen, die ihr Saatgut einlagern, sich zur Zusammenarbeit verpflichtet, zum Austausch unter ihren Wissenschaftlern und Züchtern.

Als das Project Management Institute 2019 eine Liste der 50 einflussreichsten Projekte der Menschheit der letzten 50 Jahre veröffentlichte, belegte der Saatguttresor Platz zehn. Hinter dem World Wide Web und dem Euro, aber vor Google Search, Bitcoin und Harry Potter.

Es ist noch Platz in Svalbard. Die Tschechen haben Sellerie und Rettich geschickt, die Deutschen Stachelbeere und Chicorée, die Südkoreaner Zwiebel und Kräuter, der Sudan Wassermelone, Taiwan die dort beliebte Luffagurke. Åsmund Asdal ist zum Flughafen geeilt, er wuchtet sie alle auf ein Band, die Kisten und die Päckchen: Sie werden alle gescannt – ob auch wirklich nur Saatgut enthalten ist. Seit der Renovierung sind die Sicherheitsvorkehrungen noch strenger. «Mexiko», murmelt Åsdal, «Peru.» «UK»: Wildblumen aus den königlichen Gärten von Highgrove mit besten Grüssen von Prinz Charles. Dann hält er kurz inne und hält freudig ein Päckchen in die Luft: «Cherokee Nation», ruft er. Auch die Genbank der Cherokee Nation, des grössten indigenen Volkes in den USA, ist erstmals dabei. Ein kleines Päckchen haben die Cherokee geschickt, keine grosse Kiste wie viele der nationalen und internationalen Saatgutbanken. Darin neun verschiedene Arten von Saatgut, alle aus der Zeit, bevor die Europäer die USA besiedelten: Bohnen und Maissorten vor allem, darunter den Weissadler-Mais, eine den Cherokee heilige Maissorte. «Cherokee Nation Seeds» steht auf dem Päckchen. Der Postauf­kleber gibt als Wert an: 100 Dollar.

Von dieser Woche an lagern im Saatguttresor etwas mehr als eine Million Samenproben. Damit ist gerade mal die erste der drei unterirdischen Hallen voll. «Das Endziel wäre eine Sicherheits­kopie allen genetischen Saatgutmaterials dieser Erde bei uns im Tresor», sagt Åsmund Asdal. «Zu meinen Lebzeiten wird das nicht mehr passieren», sagt der 62-Jährige. Und vielleicht werde man es nie schaffen, die letzte noch fehlende Samenprobe nach Svalbard zu holen. «Aber das hindert uns nicht daran, genau daran zu arbeiten.»