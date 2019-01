«Die Sonde ist soeben an ‹Ultima Thule› vorbeigezogen»

Nasa-Forscher gaben dem eisigen Brocken «2014 MU69» den Namen Ultima Thule. Jetzt besucht die Raumsonde New Horizons, die 2015 den Pluto erkundet hatte, die ferne Welt. Ultima Thule wird damit zum entferntesten Himmelsobjekt, das jemals von einer irdischen Sonde erreicht wurde. Der historische Besuch wird für die Neujahrsnacht erwartet.

Ultima Thule, ein tiefgefrorenes Relikt aus den Anfängen des Sonnensystems, ist ungefähr so gross wie die US-Hauptstadt Washington. Das Objekt befindet sich im Kuipergürtel etwa 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und etwa eine Milliarde Kilometer ausserhalb der Bahn des Zwergplaneten Pluto.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy — Nasa December 30, 2018

Die Sonde ist wie angekündigt am frühen Morgen (Schweizer Zeit) der Silvesternacht mit über 50'000 Kilometern pro Stunde an Ultima Thule vorbeigeschwirrt, wie die Nasa auf Twitter mitgeteilt hat. Um mit New Horizons in Kontakt zu treten, müssen die Forscher allerdings viel Geduld haben. Sechs Stunden und acht Minuten benötigt ein Signal zur Erde. Die Nachricht, ob die Sonde den Vorbeiflug in 3500 Kilometern Entfernung überstanden hat, wird um 16 Uhr (Schweizer Zeit) erwartet. Die Nasa wird den historischen Moment live übertragen.

Die Wissenschaftler der US-Weltraumbehörde warten gespannt auf die ersten Bilder. Bis dahin bleiben die Zusammensetzung und die Form des Himmelskörpers ein Rätsel.

Da die Raumsonde sich auf dem Weg aus dem Sonnensystem hinaus befindet, ist sie wie schon beim Pluto nicht in einen Orbit eingeschwenkt. «Wir haben nur eine einzige Chance, dorthin zu gelangen», sagte Alice Bowman vom New Horizons-Team.

«Wir haben noch nie zuvor ein solches Objekt gesehen», sagte Kelsi Singer, Co-Vorsitzender des New Horizons-Teams am Southwest Research Institute. Die wahre Form des Himmelsobjekts werde sich mit den ersten Bildern ab rund 24 Stunden vor dem Vorbeiflug allmählich offenbaren, erklärte Singer im Voraus. Solche Bilder lagen am frühen Neujahrsmorgen noch nicht vor.

The @NASANewHorizons spacecraft zipped past #UltimaThule just moments ago, making history once again! Join us tomorrow at 10am ET for live coverage of the signal-acquisition activities from mission operations, confirming spacecraft status & flyby success! https://t.co/FjLvpgVx5V — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) January 1, 2019

Ultima Thule ist «eine Zeitkapsel, die uns viereinhalb Milliarden Jahre zurück in die Geburtsstunde des Sonnensystems führen wird», sagte Alan Stern, Projektleiter am Southwest Research Institute.

Die unbemannte Sonde sei am 26. Dezember in den «Sicherheitsmodus» eingetreten und sei «in sehr gutem Zustand», fügte Stern hinzu. An Bord zoomt eine Kamera schon jetzt auf Ultima Thule, damit die Wissenschaftler Form und Konfiguration besser verstehen können. So gilt es herauszufinden, ob es sich um eines oder um mehrere Objekte handelt.

#UltimaThule is an icy rock located ~1 billion miles past Pluto in the Kuiper Belt. On #NewYearsEve, @NASANewHorizons will fly within 2,220 miles of this object, providing the first close-up look at such a pristine building block of the solar system: https://t.co/MT909RJbMM pic.twitter.com/OIqEtkozaH — Nasa (@Nasa) December 29, 2018

Die 2006 gestartete Sonde sendete 2015 atemberaubende Bilder von Pluto, die unter anderem eine herzförmige Region auf dem Zwergplaneten zeigen. Inzwischen reist New Horizons mit 51'500 Kilometern pro Stunde durch das Universum und legt rund 1,6 Millionen Kilometer pro Tag zurück. Zum Vergleich: Das entspricht ungefähr dem 40-fachen Erdumfang.

Eisige Berglandschaften: New Horizons fotografierte die Oberfläche des Pluto. Bild: Nasa/AFP

(oli/ats)