Ein Jahr der Überraschungen

Neue Orang-Utan-ArtEine zoologische Sensation im Südosten Asiens

«Man findet nicht gerade jeden Tag eine neue Art von Menschenaffen», sagte Michael Krützen von der Universität Zürich über die Entdeckung des Tapanuli-Orang-Utans im Norden Sumatras. Es sei unglaublich, dass dies auch im 21. Jahrhundert noch möglich sei. Doch wegen des geringen Bestands gelte die neue Art schon jetzt als extrem gefährdet. Zusammen mit einem internationalen Team identifizierte der Zürcher Evolutionsbiologe auf der indonesischen Insel Sumatra den sogenannten Waldmensch Nummer 3. Es handelt sich um eine Gruppe von etwa 800 Orang-Utans. Die Tapanulis unterscheiden sich genetisch, verhaltensmässig und morphologisch von den bisher bekannten beiden Arten: derjenigen auf Sumatra, die weiter nördlich vorkommt, sowie der anderen auf der Nachbarinsel Borneo.

Die Familie der Menschenaffen ist mit dem Tapanuli-Orang-Utan 2017 somit um ein Mitglied reicher geworden. Vor 20 Jahren machten Forscher aus Australien bei Feldstudien in Batang Toru diese besondere Orang-Utan-Population erstmals in den Baumwipfeln ausfindig. Doch es hätten bis vor kurzem noch Puzzle­steine gefehlt, um das Bild zu vervollständigen und zu einer neuen Art zusammenzufügen, sagt Krützen. Anhand von Computermodellierungen zur Rekonstruktion der Populationsgeschichte stellten die Zürcher Forscher nun fest, dass die Tapanuli-Population für mindestens 10'000 bis 20'000 Jahre isoliert von allen anderen auf Sumatra vorkommenden Orang-Utans lebte. (bry)

KlimaEindeutige Zeichen, gemächliche Politik

23. August: Bergsturz und Murgang am Pizzo Cengalo. Foto: Michael Heid

Der Bergsturz von Bondo vom 23. August stand in diesem Jahr in der Schweiz für die fortschreitende Erderwärmung. Das Eis in den Felsklüften taut vielerorts. Das Gestein wird dort allmählich instabil. Mit der Gletscherschmelze gehen zudem Eisstützen verloren, die bisher Fels- und Bergstürze verhinderten. Wird es künftig noch wärmer, steigt das Risiko für solche Naturereignisse in den Alpen. Studien zeigen, dass die Schweiz zu jenen Regionen weltweit gehört, in denen die Intensität extremer Hitze­ereignisse am stärksten anstieg.

Hurrikan Harvey lieferte im August einen weiteren Vorgeschmack dessen, was durch den Klimawandel in Zukunft vermehrt eintreffen könnte. Der Wirbelsturm brachte in den USA sintflutartige Regenfälle wie noch nie. Steigen die Meerestemperaturen weiterhin an, dürfte sich die Zahl sehr starker Wirbelstürme im Atlantik erhöhen. Der Ernst der Lage wird jedoch nach wie vor unterschiedlich interpretiert: Eine Untersuchung in der Fachzeitschrift «Nature Geoscience» zeigt im September, dass vermutlich etwas mehr Zeit verbleibt, um die Treibhausgase zu reduzieren.

Die britische Zeitung «The Telegraph» titelt darauf, der Klimawandel sei nicht so bedrohlich wie erwartet. Dabei gaben die Autoren in keiner Weise eine Entwarnung, sondern erklärten, dass es deswegen kein Zurücklehnen im Klimaschutz geben darf. Zu den sorglosen Klimaskeptikern gehört auch US-Präsident Donald Trump. Er verkündete im Juni, die USA würden zugunsten der Kohleindustrie aus dem Pariser Klimavertrag aussteigen. Bisher tun sich Klimaforscher mit einer Prognose schwer, wie sich Trumps Anti-Klima-Kurs langfristig auf die globalen Emissionen auswirken wird. Unsicher ist auch, wie ehrgeizig der Umsetzungsplan des Pariser Klimaabkommens sein wird, den die Vertragsstaaten im nächsten Jahr beschliessen sollen. Das Verhandlungstempo an der Klimakonferenz im November in Bonn war doch sehr ­gemächlich. (lae)

Car-T-Therapie gegen LeukämieBlutkrebs wird heilbar – dank neuer Zelltherapie

Die Behandlung von Krebs hat 2017 eine neue Stufe erreicht, technologisch und finanziell. Erstmals hat die US-Gesundheitsbehörde FDA eine neue zellbasierte (und sehr erfolgreiche) Krebstherapie für bestimmte Leukämieformen zugelassen. Bei dieser «Car-T-Zelltherapie» greifen aufgemotzte, körpereigene Immunzellen den Tumor an. Die Behandlung ist ­revolutionär, aber auch extrem teuer: Rund 450'000 Franken verlangt Novartis für die Zelltherapie. (nw)

Homo sapiensDie ältesten Menschen lebten in Westafrika

Ein Team deutscher Anthropologen hat in Marokko die Überreste der möglicherweise ältesten Vorfahren des modernen Menschen entdeckt. Diese sollen vor rund 300'000 Jahren in einer Höhlenformation gelebt haben. Bislang ging man davon aus, dass die ersten Vertreter des Homo sapiens erst vor rund 200'000 Jahren existiert hatten. Die neu entdeckten Fossilien weisen allerdings auch archaische Merkmale auf, sodass es Zweifel gibt, ob es sich dabei tatsächlich um Homo sapiens handelt. (nw)

HauttransplantationMit Gentherapie eine schwere Hautkrankheit geheilt

Der Fall schien hoffnungslos: Ein 7-jähriger Knabe litt an der Schmetterlingskrankheit, bei der die Haut wegen eines Gendefekts hauchdünn ist und Blasen bildet. 80 Prozent seiner Haut war entzündet, als er 2015 ins Spital kam. Nur ein medizinisches Wunder konnte ihm noch helfen. Die Ärzte setzten auf eine neue Gentherapie. Sie entnahmen ein unversehrtes Hautstück, in dem sie die Geninformationen veränderten, züchteten daraus im Labor gesunde Haut und transplantierten sie dem Bub grossflächig. Heute ist er gesund. (abr)

Genschere Crispr/CasDefekt in Embryonen korrigiert

Rasend schnell entwickelt sich die erst vor wenigen Jahren entdeckte Genschere Crispr/Cas zu einem äusserst vielfältigen und mächtigen Werkzeug der Biotechnologie. 2017 sorgte vor allem eine Studie von Forschern der Oregon Science and Health University in Portland (USA) für Aufsehen. Darin berichtete das Team um Shoukhrath Mitalipov, es sei ihm zum ersten Mal gelungen, mit Crispr/Cas einen Gendefekt in lebens­fähigen menschlichen Embryonen zu korrigieren, und das erst noch mit einer hohen Effizienz und Präzision. Ein paar Wochen später äusserte allerdings eine Gruppe renommierter Stammzellforscher um den in New York forschenden Schweizer Dieter Egli starke Zweifel an Mitalipovs Studie. Das letzte Wort diesbezüglich ist noch nicht gesprochen, aber das erste Crispr-Baby könnte bald Realität werden. (nw)

GravitationswellenEine Sternstunde für die Astronomie

Der Nobelpreis für die Entdecker der Gravitationswellen war nur der eine Höhepunkt des Jahres. Der zweite ereignete sich am 17. August 2017. An diesem Tag entdeckten Astrophysiker Gravitationswellen von der Fusion zweier Neutronensterne. Das Verblüffende: 1,7 Sekunden später wies das Fermi-Teleskop einen Lichtblitz nach, der ebenfalls von der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Kollision stammte. 130 Millionen Jahre waren Gravitationswellen und Licht im Weltall unterwegs und trafen mit 1,7 Sekunden Zeitdifferenz auf der Erde ein. Im Grunde heisst das: Gravitations­wellen sind gleich schnell wie Licht. Genau so hat es Albert Einstein vor rund 100 Jahren vorhergesagt. Dies ist noch in anderer Hinsicht beachtlich: Es schliesst viele Alternativen zur Allgemeinen Relativitätstheorie aus. Ein erneuter Triumph für Einstein. (jol)

NobelpreisAuszeichnung für Schweizer nach langer Durststrecke

4. Oktober: Jacques Dubochet wird Chemienobelpreisträger. Foto: AFP

Der Biophysiker Jacques Dubochet (75) hat als erster Schweizer seit 15 Jahren den Nobelpreis für Chemie erhalten. Der Preis ist mit knapp 1,1 Millionen Franken dotiert, die Dubochet mit dem Amerikadeutschen Joachim Frank und dem Briten Richard Henderson teilt. Die drei Forscher haben das Kryo-Elektronen­mikroskop entwickelt: ein Mikroskop, mit dem man die Bausteine des Lebens beobachten kann, etwa Proteine oder DNA. Dubochet und sein Team haben einen Trick gefunden, um diese von Auge unsichtbaren Bausteine einzufrieren, ohne dass sich Eiskristalle bilden. Nur so bleibt ihre natürliche Form erhalten. Dubochet ist in Aigle VD geboren. In der Schule hatte er es nicht einfach, er war der erste Schüler im Kanton Waadt, der als Legastheniker eingestuft wurde. Doch er biss sich durch, studierte in Lausanne und Genf Physik und Biologie. Dann doktorierte er in Basel, wo er die Künstlerin Christine kennen lernte. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder in Heidelberg, wo Dubochet in den 80er-Jahren am dortigen Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie seine bahnbrechende Entdeckung machte. 1987 kehrte er als Professor an die Universität Lausanne zurück, wo er bis zu seiner Emeritierung 2007 lehrte. Noch heute hält er eine Vorlesung für Biologiestudenten über die soziale Verantwortung der Wissenschaft. (mma)