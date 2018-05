Ein anderer Blick auf die Huhn-Ei-Frage

Das Dilemma ergibt sich aus der Beobachtung, dass alle Hühner aus Eiern schlüpfen und alle Eier von Hühnern gelegt werden. Die Frage ist auch eine Metapher dafür, wie schwierig es ist, Ursache und Wirkung zu definieren. Vor über 2000 Jahren schloss Aristoteles, es handle sich bei der Antwort um eine unendliche Sequenz ohne eigentlichen Ausgangspunkt. Allerdings ist das meiste, was Aristoteles über die Wissenschaft schrieb, Humbug.

Im 16. Jahrhundert dachte die christliche Welt, die Bibel liefere eine Antwort auf die Frage. Schliesslich hatte Gott die Tiere erschaffen, also war das Huhn zuerst da. Gemäss der Sichtweise der Evolutionsbiologie ist das egoistische Gen in Form des Eis zuerst da, und das Huhn dient dem Ei nur als Mittel zum Zweck, ein weiteres Ei zu produzieren. Aus genetischer Sicht allerdings ist es die DNS des Huhns, die das Gen Ovocleidin-17 enthält, welches für die Konstruktion der Eierschale verantwortlich ist – also war das Huhn zuerst da. Wenn Sie an diesem Punkt noch nicht verwirrt sind, werden Sie es bald sein. Ganz allgemein gesehen, wurden Dinosauriereier gelegt, lange bevor sich aus den Dinosauriern die Vögel entwickelten und Hühner auf der Erde herumgackerten. Also war das Ei zuerst da. Wie verhält es sich aber mit der spezifischen Frage des Huhns und des Hühnereis – was war zuerst da?

«Die menschliche Sprache ist unpräzise und vage»: Ben Moore bei der Nordbrücke in Zürich. Foto: Sophie Stieger

Eine neue Spezies entwickelt sich aus Mutationen, die in den Genen der Eltern auftreten, entweder im Ovum der Mutter, dem Sperma des Vaters oder der befruchteten Zygote. Diese Mutationen können auf verschiedene Arten entstehen – vom fehlerhaften Kopieren der DNS bis hin zu kosmischer Strahlung, die einen Teil des DNS-Moleküls verändern kann. Und diese Mutationen treten üblicherweise vor oder während der Bildung eines Eis auf. Der Vorläufer des Huhns war daher eine Mutation, die während der Bildung des Eis in den Genen seiner Eltern auftrat. Das Hühnerei war also zuerst da, gelegt von einem Vogel der fast, aber eben nicht ganz, ein Huhn war. Dies ist die allgemein akzeptierte Antwort auf die Frage – aber sie ist dennoch nicht ganz zufriedenstellend.

Huhn-Ei-Frage gleicht der Haufenparadoxie

Die Schritte hin zur Entstehung einer neuen Spezies sind langsam. Das Haushuhn entwickelte sich über viele Generationen aus der Kreuzung und Domestizierung wilder Vögel. Die Festlegung eines Zeitpunkts, an dem aus diesem sich weiterentwickelnden Vogel ein Huhn wurde, ist willkürlich – und schon sind wir in einer Situation wieder, die der berühmten philosophischen Haufenparadoxie gleicht – ein Sandkorn macht noch keinen Sandhaufen, aber irgendwann fügt man ein einziges Sandkorn hinzu, und aus dem Nicht-Haufen wird ein Haufen.

Die Frage kann rein linguistisch gar nicht klar gestellt werden.

Analog dazu entsteht aus einer einzigen Mutation keine neue Spezies, aber zu irgendeinem willkürlichen Zeitpunkt machte eine Mutation, die auf viele andere Mutationen folgte, aus einem Nicht-Huhn ein Huhn. Weil die Mutationen einer einzigen Generation niemals den Unterschied zwischen einem Nicht-Huhn und einem Huhn ausmachen können, sehen wir uns mit einem neuen Hühnerparadox konfrontiert.

Vielleicht wäre die richtige Antwort ganz einfach, dass die Frage, rein linguistisch gesehen, gar nicht klar gestellt werden kann, da die menschliche Sprache unpräzise und vage ist. Und nachdem ich mir jetzt so lange den Kopf über Eier zerbrochen habe, werde ich wohl zum Veganer mutieren. (Das Magazin)