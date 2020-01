Eine Rauchdecke, so gross wie Russland

Die Buschbrände im Südosten von Australien wüten seit September des vergangenen Jahres. Nun sind die Folgen der Katastrophe auch Tausende Kilometer entfernt, jenseits des Südpazifiks, messbar. Rauch hat sich bis nach Argentinien und Chile ausgebreitet, wie die Weltorganisation für Meteorologie WMO meldet. Gletscher in Neuseeland sind braun gefärbt. Klimaforscher befürchten, dass das Eis stärker schmilzt, weil die Sonnenstrahlen weniger reflektiert werden.

Manche grossen Städte im Bundesstaat New South Wales leiden unter einer bedenklichen Luftqualität. Sogar in Neuseeland würden sich viele Menschen nicht mehr im Freien aufhalten, heisst es in einer Mitteilung von Copernicus, dem europäischen Beobachtungsprogramm für die Atmosphäre. Die Forscher werten dabei Daten von Satelliten und Computermodellen aus, um die tägliche Ausbreitung der Rauchwolken zu verfolgen. 20 Millionen Quadratkilometer weit hat sich der Rauch inzwischen ausgebreitet. Er könnte ganz Russland zudecken.

Atemnot bei Kindern

Die gigantischen Rauchfahnen enthalten einen Cocktail an Luftschadstoffen, die das Atmungssystem schwer belasten: Russpartikel, Stickoxide, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe. Auskunft über deren Ausbreitung geben unter anderem Daten von Satelliten und Computermodelle, die Copernicus täglich auswertet.

Grafik vergrössern

Wie gross die gesundheitliche Belastung für die Menschen ist, darüber gibt es bislang keine detaillierten Informationen. Sie muss aber beträchtlich sein, nimmt man eine neue Studie im Fachmagazin «Annals of American Thoracic Society» über einen Waldbrand in Kalifornien zum Massstab. Ein verhältnismässig kleiner Waldbrand 2017 in San Diego County – gut 40 Quadratkilometer – hatte Folgen vor ­allem für die Kinder in diesem Bezirk. Während der zehntägigen Feuerperiode Anfang Dezember verzeichnete die Notaufnahme des Rady Children’s Hospital in San Diego im langjährigen Vergleich täglich durchschnittlich 16 Fälle mehr mit Atmungsproblemen, Husten und Asthma. «Wir führten diese Studie durch, weil Waldbrände in Kalifornien allmählich nicht mehr aussergewöhnlich sind», sagt Mitautor Sydney Leibel. Die Forscher untersuchten zudem die Luftqualität während der Feuerphase. Sie analysierten die Feinpartikel in der Luft, die kleiner als 2,5Mikrometer sind, also ein Bruchteil eines Millimeters. Die Konzentration war fünfmal höher als der langjährige Durchschnitt.

Video: Buschbrände lösen Gewitterstürme aus

Die Rauchwolken der Buschbrände in Australien haben Chile und Argentinien über den Pazifischen Ozean hinweg erreicht. Im Video wird zudem erklärt, wie die Brände Gewitter auslösen. Video: AP, Storyful

Welche Auswirkungen die verheerenden Buschbrände in Australien auf die Bevölkerung haben werden, kann man sich vorstellen. Es sind enorme Mengen an giftigen Gasen, die frei werden. Sie erreichen gemäss dem australischen Wetterdienst Höhen von bis zu 16 Kilometer, wo sie dann mit den planetaren Höhenwinden weitergetragen werden. Copernicus beobachtete über dem sonst «sauberen» Südpazifik die weltweit höchsten Werte für Kohlenmonoxid.

Enormer CO 2 -Ausstoss

Rauch in grossen Höhen hat aber noch einen anderen Effekt: Die Rauchfahne kühlt sich mit der Höhe ab, und der Wasserdampf in der Luft kondensiert an den Russteilchen zu einer Gewitterwolke – vergleichbar mit den Wolkentürmen an heissen Sommertagen in unseren Breiten. Dieses Phänomen macht die Feuerbekämpfung in Australien noch schwieriger, weil Blitze aus den Gewitterwolken neue Buschbrände entfachen können und Abwinde das Feuer verbreiten.

Fachleute gehen davon aus, dass die Feuer noch Monate brennen werden. Sie haben bisher etwa 400 Millionen Tonnen CO 2 in die Atmosphäre ausgestossen. Das ist zwölfmal so viel, wie die Schweiz jährlich durch die Verbrennung von Treib- und Brennstoffen produziert.