Eine Reise in die Wetterküche der Sonne

Energiereiche, geladene Teilchen von der Sonne sorgen in den nördlichen Breiten für atemberaubende Polarlichter. Allerdings kann ein veritabler Sonnensturm auch wichtige Infrastrukturen auf der Erde ausschalten und Milliardenschäden verursachen.

«Wir können die Eruptionen auf der Sonne, die Sonnenstürme auslösen, zwar beobachten», sagt Louise Harra, Professorin für Solare Astrophysik an der ETH Zürich sowie Direktorin des Weltstrahlungszentrums und des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums in Davos. «Aber nach wie vor verstehen wir die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse nicht im Detail. Nun wollen wir die Auslösung von Sonneneruptionen und die Entstehung des Sonnenwinds aus nächster Nähe erforschen.»

Dazu schickt die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am nächsten Wochenende den Solar Orbiter zu unserem Zentralgestirn – eine Mission, deren Entwicklung und Bau mit rund 1,5 Milliarden Euro zu Buche schlägt.

Wiederholt haben Sonnenstürme Stromnetze lahmgelegt oder Kommunikationssysteme zusammenbrechen lassen, etwa 2017, als nach dem für die Karibik verheerenden Hurrikan Irma Sonnenstürme Funkstörungen auslösten und die Rettungsarbeiten behinderten. Ende Oktober 2003 gingen in der schwedischen Stadt Malmö infolge eines Sonnensturms für eine Stunde die Lichter aus. Die japanische Raumfahrtbehörde verlor den Kontakt zu zwei ihrer Satelliten. Im März 1989 sorgte ein Sonnensturm für Aufsehen, als er in der kanadischen Provinz Québec das Stromnetz sowie Verkehrsleitsysteme lahmlegte. Sechs Millionen Menschen hatten neun Stunden lang keinen Strom.

20 bis 80 Milliarden Dollar für Schäden an US-Satelliten

In einer Studie haben Forscher im Auftrag der US-amerikanischen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) im Jahr 2017 die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Weltraumwetters abgeschätzt. Allein für die USA kann demnach ein starker Sonnensturm durch Stromausfall Kosten zwischen einer und 20 Milliarden Dollar verursachen. Schäden an Satelliten könnten die USA sogar 2 bis 80 Milliarden Dollar kosten, der vorübergehende Ausfall des Satellitennavigationssystems GPS 100 bis 600 Millionen Dollar. Und auf Flugpassagiere der US-Airlines könnte infolge eines starken Sonnensturms der Ausfall von 200 bis 6000 Inlandflüge zukommen, was Kosten in der Höhe von 6 bis 200 Millionen Dollar zur Folge hätte. «Es ist heute allgemein anerkannt, dass Weltraumwetter ein signifikantes Risiko für die US-Wirtschaft darstellt und für die Sicherheit der Bürger», heisst es im Bericht.

Entsprechendes gilt auch für andere Nationen. Nicht ohne Grund gilt das von der Sonne massgeblich bestimmte Weltraumwetter mittlerweile als potenziell gefährliches und kostspieliges Naturereignis, genau wie Waldbrände, Erdbeben, Hurrikane, Tsunamis oder Dürren. Daher ist es für betroffene Firmen oder Institutionen von grossem Interesse, Zeitpunkt und Ort von Sonneneruptionen und die Richtung des ausgelösten Sonnensturms rechtzeitig zu erfahren.

Zwar existieren bereits Frühwarnsysteme, die auf Messungen im Weltraum beruhen. «Diese sind aber nur so gut wie die irdische Wettervorhersage vor 30 oder 40 Jahren», sagt Harra. «Ich würde den Solar Orbiter zwar nicht als eigentliche Weltraumwettermission betrachten. Aber wenn wir die Physik der Sonne besser verstehen, werden wir letztlich auch bessere Prognosen des Weltraumwetters machen können.»

In der Korona liegt der Ursprung des Sonnenwetters

Der Ursprung der Sonneneruptionen liegt in der äussersten Atmosphäre der Sonne, der sogenannten Korona. Sie ist mit etwa einer Million Grad Celsius viel heisser als die eigentliche Sonnenoberfläche, deren Temperatur knapp 6000 Grad beträgt. Allein das ist verblüffend und nach wie vor ein Rätsel: Wie kann der Ofen – die Sonne – kälter sein als die Gegend ausserhalb des Ofens?

Auch die gewaltigen koronalen Massenauswürfe bergen noch viele Rätsel. Das sind Teilchenwolken, die bei einer Sonneneruption ins All geschleudert werden und die Erde nach zwei bis drei Tagen erreichen. «Wir verstehen nicht, wie die Teilchenwolken der Schwerkraft der Sonne entkommen und in den Sonnenwind gelangen», sagt Harra. Was ist der Beschleunigungsprozess? «Das können wir nur beantworten, wenn wir den Beschleunigern sehr nahe kommen und direkt sehen können, was dort vor sich geht.»

Vom Sonnenwind bis Protonensturm. (Grafik: Tamedia)

Grafik vergrössern

Ende März 2022 soll der 1,8 Tonnen schwere Solar Orbiter auf seiner langen Reise der Sonne erstmals sehr nahe kommen – auf rund ein Drittel der Distanz Erde– Sonne. Später soll er sich sogar auf ein Viertel der Distanz Erde–Sonne begeben. 13-mal so intensiv wie auf der Erde strahlt die Sonne dort. «So nahe an die Sonne zu kommen, hat uns einige technologische Herausforderungen beschert», sagt Harra. So wird die Front der am Solar Orbiter angebrachten Hitzeschilder rund 500 Grad heiss. «Aber die Elektronik der Detektoren fühlt sich nur bei Raumtemperatur wohl.»

An drei der zehn Instrumente ist die Schweiz massgeblich beteiligt. Harra ist Co-Forschungsleiterin beim Extreme Ultraviolet Imager, einem Messgerät, das hochauflösende Bilder der Sonnenatmosphäre liefern soll, um den mysteriösen Aufheizprozess der Korona zu untersuchen. Ebenfalls ist Harra Co-Forschungsleiterin bei Spice (Spectral Imaging of the Coronal Environment), dem Instrument, das extremes Ultraviolett-Licht registriert, wie es bei den Eruptionen vom heissen Plasma abgestrahlt wird.

Schweizer Detektor misst Röntgenlicht

Das dritte Instrument hat Säm Krucker entwickelt, Leiter des Forschungsschwerpunkts Heliophysik an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Windisch AG. Es heisst Stix (X-ray Spectrometer/ Telescope) und soll Röntgenlicht messen, wie es unter anderem bei den Eruptionen von der Sonne abgestrahlt wird. Krucker hat eine Kopie des Detektors in seinem Arbeitszimmer aufgebaut. Er besteht aus einem circa 40 Zentimeter dicken Schild, der die Hitze zur Seite leitet, Röntgenlicht aber passieren lässt. Da sich Röntgenlicht nicht wie sichtbares Licht mit einer Linse bündeln lässt, wird es durch spezielle, münzgrosse Gitter geschickt. Aus den Schatten, die das Gitter auf den eigentlichen Röntgendetektoren hinterlässt, können die Forscher die Richtung und die Grösse der Röntgenquelle ableiten.

An der Entwicklung von Stix haben zahlreiche Forscherteams und Firmen mitgewirkt. «Die Wissenschaft ist zwar die treibende Kraft dahinter», sagt Krucker. «Aber letztlich sind Projekte wie Solar Orbiter auch Industrieförderung.» Die beteiligten Firmen könnten Wissen erwerben, das sich für andere Aufträge auszahle. «Die speziellen Gitter hat zum Beispiel eine Firma aus den USA hergestellt, die dank der erworbenen Expertise jetzt für Siemens arbeitet.» Auch Schweizer Firmen sind beteiligt, etwa Almatech, ein Spinoff der ETH Lausanne. Almatech habe das Design des Fensters gemacht, durch das die Röntgenstrahlung in den Hitzeschild gelangt, sowie das Gehäuse für Detektor und Rechner.

Parker Solar Probe kommt der Sonne am nächsten

Eine Raumsonde kommt der Sonne sogar noch näher als der Solar Orbiter: die Parker Solar Probe der Nasa. Sie ist am 12. August 2018 gestartet und soll am 24. Dezember 2024 erstmals ihren sonnennächsten Punkt erreichen. Dabei nähert sie sich der Sonne bis auf rund 4 Prozent der Distanz Erde– Sonne. Dort heizt sich der Hitzeschild der Parker Probe auf über 1000 Grad Celsius auf. Allerdings kann die Raumsonde die Sonne nicht direkt anschauen, sondern nur indirekt den vorbeiziehenden Sonnenwind messen, also nicht sagen, woher dieser kommt. «Mit dem Solar Orbiter gehen wir nur so nahe zur Sonne, dass direkte Messungen noch möglich sind», sagt Harra.

Seit rund zehn Jahren arbeitet Krucker am Detektor Stix. «Der Start nächste Woche ist ein Meilenstein, den ich dann auch emotional vor Ort in Cape Canaveral, Florida, geniessen möchte», sagt Krucker. 81-mal sei die verwendete US-Trägerrakete Atlas V schon gestartet. 80-mal lief alles nach Plan. Nur einmal erreichte die Rakete nicht ganz die vorgesehene Höhe. «Von daher sind wir optimistisch, dass der Start gelingt», sagt Krucker. «Nervöser bin ich eher, wenn die Instrumente in den nächsten Monaten Schritt für Schritt hochgefahren werden und sich zeigen muss, ob alles wie geplant funktioniert.»