Eine rätselhafte Wolke

Wenn Thomas Peter beginnt, von den letzten Wochen zu erzählen, atmet er erst einmal durch. Dann wird Wissenschaft zum Abenteuer. Der Atmosphärenforscher an der ETH ist vor wenigen Tagen mit seinem vierköpfigen Team aus Nepal zurückgekehrt. In diesem Teil der Welt herrscht Ausnahmezustand. Der Monsun in Südasien zeigt sich in diesem Jahr wieder von seiner hässlichen Seite. In Bangladesh fielen laut Behörden Wassermassen wie seit bald 30 Jahren nicht mehr. In Nepal starben bereits mehr als hundert Menschen in den Fluten und durch Erdrutsche.

Das hat das internationale Forscherteam aber nicht daran gehindert, mitten im Monsunsystem in grosser Höhe eine ungewöhnliche Luftschicht zu untersuchen. Zu viel stand auf dem Spiel, zu lange mussten sie auf die Bewilligung warten, um mit dem russischen Höhenforschungsflugzeug M-55-Geophysica in eine bisher unbekannte Sphäre zu fliegen: in die Stratosphäre in 16 Kilometer Höhe. Auch dort gelten aber nationale Hoheiten. «Die Militärattachés aller betroffenen Staaten waren in unserem Camp», sagt Thomas Peter, der mit anderen Kollegen für die Flugplanung verantwortlich war. «Es war eine Herausforderung, täglich neu Fluggenehmigungen zu erhalten.» Das kleine Nepal liegt zwischen den Giganten Indien und China, die immer wieder über deren Grenz­verlauf streiten.

Bringt den Tod, spendet Leben

Dabei ging es um eine rein wissenschaftliche Sache, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung direkt oder indirekt betrifft: den Monsun. Er bringt jährlich Überschwemmungen, Verwüstungen und für Tausende den Tod. Gleichzeitig ist er aber auch Lebensspender – ohne die Regenzeit von Juni bis September in Südostasien gäbe es keine Ernte. In dieser Zeit wirkt sich der asiatische Monsun auf das Wetter der gesamten Nordhalbkugel aus. Aber: Wenn sich die vom Menschen verursachte Erderwärmung nicht bremsen lässt, können die Monsunniederschläge laut dem letzten Bericht des Weltklimarates IPCC um bis zu 15 Prozent ansteigen. Wo in kurzer Zeitspanne ohnehin zu viel Niederschlag fällt, wird es noch mehr. Das zeigen Klimamodelle, die einen zunehmenden Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre vorhersagen.

Bei diesen Modellrechnungen gibt es jedoch mehrere Unbekannte. Eine wichtige ist die ein bis zwei Kilometer dicke Luftschicht auf etwa 16 Kilometer Höhe, die sich von der Arabischen Halbinsel bis zur Ostküste Chinas erstreckt.

Diese Luft bildet eine Wolke aus sogenannten Aerosolteilchen. Das sind schwebende Tröpfchen oder Staubkörner, etwa Russ aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Treibstoffe. Satelliten hatten sie entdeckt.

Der Mechanismus ist bekannt: Der asiatische Monsun ist ein gigantisches Tiefdruckgebiet, in dem die aufgeheizte, feuchte Luft vom Meer und mit ihr die Schadstoffe aus den Abgasen nach oben strömen. Auf einer Höhe zwischen 14 bis 18 Kilometer fliesst die Luft wieder auseinander, bildet ein Höhenhoch, eine Antizyklone: «Alles, was mit der Luft in dieses Hoch gerät, ist eine Zeit lang dort gefangen und chemischen Prozessen ausgesetzt», sagt Thomas Peter.

Acht Pionierflüge in die Wolke

Bisher wussten die Klimaforscher aber praktisch nichts über diese Schadstofflinse im Höhenhoch, die wie ein warnender Finger über der Region hängt. Wie reagiert das Monsunsystem auf Änderungen der Emissionen am Boden, die in der Atmosphäre Aerosolpartikel bilden, Sonnenstrahlung ins All zurückstreuen und die Erdoberfläche entsprechend abkühlen? Und umgekehrt, wie beeinflussen Klimaänderungen die chemischen Prozesse und damit die Wolkenbildung? Welchen Einfluss haben die Schadstoffe auf die sensible Ozonschicht, die oberhalb der Schadstofflinse beginnt?

Noch nie ist jemand in diese Aerosolwolke hineingeflogen. Jetzt ist es dem internationalen Forschungsteam des EU-Projekts Strato Clim unter der Leitung des deutschen Alfred-Wegener-Instituts nun mit dem bemannten Höhenforschungsflugzeug M-55-Geophysica gelungen. Dieses Flugzeug ist weltweit einmalig. Es kann zwei Tonnen wissenschaftliche Instrumente auf 20 Kilometer Höhe bringen, während gewöhnliche Passagierflugzeuge sich nur auf etwa 10 Kilometer Höhe bewegen. Achtmal stieg der Flieger mit 25 Messgeräten vom Flug­hafen Kathmandu auf und vermass die Aerosol-Wolke jeweils während vier Stunden in den Lufträumen Nepals, Indiens und Bangladeshs. «Damit haben wir erstmalig zuverlässige chemische Daten zu den Substanzen mit den dazugehörigen meteorologischen Informationen», sagt Peter. Eine erste Auswertung erwartet man auf Ende dieses Jahres.

Opfer eines Hackerangriffs?

Dennoch gab es für das ETH-Team einen Wermutstropfen: Zusätzlich zu den Flügen hat es Ballonsondierungen durch­geführt, die Vertikalprofile der Aerosole und der Wolkenschicht liefern. Die logistische Hürde dafür begann bereits bei den Ballonfüllungen mit Wasserstoff (H2). In Nepal wird das Gas nicht produziert, und so mussten die H2-Flaschen von Delhi nach Kathmandu gebracht werden. «Der Lastwagen fährt fünf Tage lang über unsägliche ­Pisten, die in der Monsunzeit eher Schlammbecken als Strassen ähneln», erzählt Thomas Peter. Auf demselben Laster wurde zudem ein Kubikmeter Trockeneis für die Messungen transportiert. Angekommen ist davon aber weit weniger als die Hälfte.

Das gehöre zu den Kampagnenrisiken, so Peter. Ärgerlicher ist jedoch, dass das ETH-Forscherteam ihre eigens entwickelten Rückstreusonden weniger oft einsetzen konnte als geplant. Diese Sonden senden Licht aus, das an Luftmolekülen, Aerosolpartikeln und Wolkenteilchen gestreut und reflektiert wird. Ein Empfänger in den Sonden misst jeweils das reflektierte Streulicht. So können die Forscher Aerosole und Wolken erkennen. Die Ballone sind 25-mal aufgestiegen, ­haben aufschlussreiche Messungen gemacht, oft jedoch ohne die ETH-Sonde an Bord. Das Equipment dafür war nie in Nepal angekommen und ist bis heute verschollen. Die Forscher vermuten einen Zusammenhang mit dem Hackerangriff, der im Juli das IT-System der Versanddienste Fedex und TNT lahmlegte. «Da ist man vor Ort auf alle nur denkbaren Hindernisse gefasst, doch das grösste Problem sitzt zu Hause in der Schweiz», resümiert Thomas Peter.

