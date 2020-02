Extremes Wetter: Energiesysteme bis zu 30 Prozent teurer

Als der Wintersturm Sabine am Sonntag, dem 9. Februar, zu wüten begann, drehten sich die Windräder wie verrückt. In Deutschland machte die Windenergie an diesem Tag rund 65 Prozent der gesamten elektrischen Energie aus. Insgesamt brachten es die erneuerbaren Energien auf einen Anteil von fast 75 Prozent.

Auch wenn Sabine in keinem direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel steht, ist klar: Der Klimawandel bringt Extremereignisse mit sich – sei es Trockenheit, Hitze, Stürme, Starkregen oder Flaute. Und derartige Extremereignisse können das Stromnetz ins Wanken bringen.

Zum Beispiel kann der Strombedarf für die Klimatisierung an ­extrem heissen Sommertagen massiv ansteigen. An kalten Wintertagen indes braucht es künftig mehr Strom für Wärmepumpen. Und im Extremfall kann ein Sturm auch mal Hochspannungsmasten knicken. Gleichzeitig soll zum Schutz des Klimas immer mehr regenerative Energie aus Wind, Sonne und Wasser ins Energieportfolio kommen. Deren Leistung kann aber stark von derartigen Extremereignissen abhängen.

Eine Studie im Wissenschaftsmagazin «Nature Energy» legt nun das Augenmerk auf den in Zukunft möglicherweise grossen Einfluss des Klimawandels und den damit zusammenhängenden Extremwetterereignissen auf die Energiewirtschaft. Dazu haben Forscher um Dasun Perera von der ETH Lausanne 13 Klimawandelszenarien auf 30 schwedische Städte angewandt und die sogenannte klimainduzierte Energieunsicherheit bestimmt. Darin sind Einflüsse des Klimawandels auf Unsicherheiten beim Energiebedarf, auf das Potenzial erneuerbarer Energien und auf den Zustand des Stromnetzes berücksichtigt.

Künftige Energiesysteme in Zürich 30 Prozent teurer

Das Resultat: Extreme Wetterereignisse könnten die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Schweden um 16 Prozent reduzieren, was laut Perera «zu Blackouts und damit verknüpften wirtschaftlichen Schäden führen kann». Die elektrische Leistung könne wegen der Schwankungen bei den Regenerativen um bis zu 34 Prozent ­variieren. Das zeige, dass Klimawissenschaftler und Energieexperten gemeinsam an dieser Thematik arbeiten ­müssten.

Wie Schweden besitzt die Schweiz einen hohen Anteil an Wasserkraft und zumindest vorerst auch noch an Kernenergie, die jedoch vorwiegend durch erneuerbare Energien ersetzt werden soll. «Die Methode lässt sich direkt auf die Schweiz anwenden», sagt Perera. «Wir haben bereits begonnen, das für Zürich zu tun.» Demnach könnten durch den Klimawandel ausgelöste Unsicherheiten die Kosten des dezentralen künftigen Energiesystems für Zürich um bis zu 30 Prozent erhöhen. Die entsprechende Studie ist noch nicht publiziert, sondern wird derzeit von Experten begutachtet.

«Atom- oder Kohlekraftwerke müssen bei extremer Hitze und Wasserknapp­heiten aufgrund unzureichender Kühlung vom Netz genommen werden.»Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin

Tatsächlich projizieren Klimamodelle für Europa gegen Ende des 21. Jahrhunderts einige Veränderungen. Insbesondere dürften Hitzewellen länger und heftiger ausfallen. Vergleichsweise gering und unsicherer ist indes die erwartete Entwicklung bei Hochwasser und bei Winterorkanen wie Sabine. Laut Joaquim Pinto vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie ist gegen Ende des Jahrhunderts nur mit geringfügigen Veränderungen des mittleren jährlichen Windenergiepotenzials für Europa zu rechnen. Grösser würden indes die Unterschiede im Windenergiepotenzial zwischen Sommer und Winter. «Darüber hinaus zeigt sich eine Häufung von Schwachwindphasen, was die Volatilität der Windstromerzeugung erhöhen könnte.»

Extreme Klimaereignisse seien eine Herausforderung für jegliches Energiesystem, egal, ob konventionell oder regenerativ, sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. «Auch konventionelle Kraftwerke sind von extremen Klimaereignissen stark betroffen, da beispielsweise Atom- oder Kohlekraftwerke bei extremer Hitze und Wasserknapp­heiten aufgrund unzureichender Kühlung vom Netz genommen werden müssen.»

Auch Extreme lassen sich bewältigen, wie Sabine zeigt

Erneuerbare Systeme sind laut Kemfert aufgrund der Dezentralität grundsätzlich nicht anfälliger für Extremereignisse als konventionelle. Nur die Wirkungen und Anpassungen seien andere und somit auch die Herausforderungen an das Energiesystem. «Die bei extremer Hitze steigende Energienachfrage für Kühlung kann insbesondere durch dezentrale Solaranlagen passgenau gedeckt werden.» Mögliche Abschaltungen von Windanlagen bei extremen Stürmen müssten indes durch Biomasse, Wasserkraft, Geothermie, Solaranlagen und Speicher aufgefangen werden. Zudem könne eine intelligente Netzsteuerung mittels Digitalisierung vor solchen Extremereignissen schützen.

«Der Mensch wird bei Extremwetter nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv reagieren.»Bruno Burger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im deutschen Freiburg

Dass sich Extreme durchaus bewältigen lassen, zeigt auch der Wintersturm Sabine. «Um eine Überproduktion zu verhindern, wurden insbesondere Offshore-Windparks morgens ab 9 Uhr schrittweise in ihrer Leistung von circa fünf Gigawatt auf ein Gigawatt gedrosselt», sagt Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im deutschen Freiburg. «So wurde Platz für den zunehmenden Solarstrom geschaffen. Nachmittags, mit abnehmender Sonne, wurde die Drosselung wieder zurückgenommen, sodass um 18 Uhr wieder fünf Gigawatt eingespeist wurden.»

Burger bezweifelt, dass solche regelnden Eingriffe des Menschen in der Nature-Studie berücksichtigt wurden. «Aber der Mensch wird bei Extremwetterereignissen nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv reagieren», sagt Burger. «Die Übertragungsnetzbetreiber lernen ständig, mit dem komplexer werdenden System umzugehen, und haben auch konkrete Berechnungen dazu angestellt, wie das Stromsystem umgebaut werden muss, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern.»

Burger hält die Gefahr, dass Bäume auf Leitungen fallen und so lokale Stromausfälle entstehen, für viel grösser, als dass die Netzbetreiber das Verbundnetz bei Extremwetter nicht geregelt bekommen.