Herr Professor, werden Maschinen bald die Macht übernehmen?

Einer der ersten Sätze in Ihrem neuen Buch «On the Future» lautet: «Was in diesem Jahrhundert passiert, wird Tausende Jahre lang nachhallen.» Wie optimistisch sind Sie, dass es ein schöner Nachhall wird?

In technischer Hinsicht bin ich ein Optimist. Wir haben die Technologien, um neun oder zehn Milliarden Menschen auf dieser Erde ein gutes Leben zu gewährleisten. Politisch bin ich ein Pessimist. Die Lücke zwischen der Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte, weitet sich, statt sich zu schliessen. In den 45 Millionen Jahrhunderten, seit die Erde existiert, ist es das erste Jahrhundert, in dem eine biologische Spezies darüber entscheidet, wie es weitergeht – ob wir unumkehrbaren Schaden verursachen oder einen wundervollen Übergang in eine lebenswerte Zukunft.

Dafür bräuchte die Menschheit «kollektive Intelligenz», wie Sie es im Buch nennen. Gibt es so etwas? Man darf wohl zweifeln angesichts der politischen Entwicklungen in Amerika, in Brasilien, ja sogar in Ihrer Heimat.

O ja, es ist beschämend.

Bitte nicht.

Doch, als Europäer finde ich es blamabel, in welchen Mist wir Briten geraten sind.

Der Kampf gegen den Klimawandel sei leichter,als den Mars zu besiedeln, schreiben Sie.

Ich bin nicht allzu pessimistisch. Die Besteuerung von Kohle ist sinnvoll. Es gibt das Abkommen von Paris. Realistisch gesehen, sollten wir nun die Forschung an nichtfossilen Energietechno­logien vorantreiben. Wenn die alternative Stromproduktion billiger ist als die Kohleverbrennung, schwenkt auch ein Land wie Indien um. Würden wir für die Erforschung sauberer Energie so viel Geld ausgeben wie für andere Bereiche, gäbe es schnell Fortschritte.

Muss man ehrlicherweise nicht auch von Verzicht sprechen? Weniger Fleischkonsum? Weniger Fernreisen und so weiter?

Wenn man leben will wie die Amerikaner heute, könnte der Planet nicht einmal zwei Milliarden Menschen vertragen. Aber bei einem anderen Lebensstil geht deutlich mehr. Realistisch erscheint, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf neun bis zehn Milliarden Menschen anwächst. So wie ich es sehe, wird die Nahrungsversorgung klappen, auch dank Innovationen wie künstlichem Fleisch. Ich sehe da kein grundsätzliches Problem. Aber es geht durchaus um eine ungleiche Verteilung. Es gibt noch immer Hungersnöte auf der Erde. Unnötigerweise.

Werden Demokratien sich je für Einschränkungen und Verbote entscheiden?

Wie EU-Kommissionspräsident Juncker sagte: Wir wissen, was zu tun ist. Aber wenn wir es tun, wissen wir nicht, wie wir wiedergewählt werden. Im Ernst: Ich denke, der Lebensstil muss ein anderer sein als der heutiger Amerikaner. Das kann aber ein annehmbares Leben sein. Menschen entscheiden sich derzeit, Vegetarier zu sein. Mit moderner Computertechnik bräuchte es weniger Geschäftsreisen. Eine Entwicklung macht mich allerdings sehr pessimistisch: die Situation in Afrika. Dort sind die Geburtenraten weiterhin hoch. Die Bevölkerung wird sich bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppeln oder mehr, weil es kulturell erwünscht ist. Nigeria könnte in diesem Jahrhundert auf 900 Millionen Menschen anwachsen. Bis 2050 wird es fünfmal so viele Afrikaner wie Europäer geben. Und sie werden nicht wie die Asiaten mit der Güterproduktion zu Wohlstand kommen, dafür gibt es künftig Roboter. Das ist besorgniserregend. Die heutigen Bootsflüchtlinge könnten nur ein Vorgeschmack sein auf die Wanderbewegungen der Zukunft.

«Kann auch mit Schubsern umgehen: 2015 stellte die Firma Boston Dynamics ihren Roboter-Hund «Spot» vor. Video: Youtube/Boston Dynamics»

Besonders in China ist die Technik-Euphorie gross. Vor kurzem sollen dort genmanipulierte Babys zur Welt gekommen sein.

Falls das stimmt, wurden nur ein oder zwei Gene verändert. Dennoch wird es zu Recht kritisiert. Man sollte nicht im Genom herumfummeln, nur um die HIV-Gefahr zu bannen. Das ist ein enormes Risiko bei kleinem Nutzen.

Sie schreiben, die Biotechnologie habe mit Crispr/CAS9, der oft zitierten Genschere, eine neue, subtilere und sanftere Methode, was die Akzeptanz von Gentechnik steigern könnte. Aber ist das nicht noch erschreckender als die klassische Gentechnik?

Auf lange Sicht ja. Aber vorerst kann man allenfalls monogenetische Erkrankungen wie Chorea Huntington beseitigen. Und in Pflanzen kann man Verbesserungen erreichen, ohne die Artenbarriere zu durchbrechen, also ohne Erbgut anderer Organismen einzubauen. Das war ja an der grünen Gentechnik der Igitt-Faktor: Kaninchen, die im Dunkeln leuchten, und so was. Die neuen Eingriffe ins Erbgut sind den klassischen Zuchtmethoden deutlich ähnlicher. Falls es jedoch langfristig möglich sein sollte, ein ganzes Genom synthetisch herzustellen, wäre das in der Tat ein radikaler Umbruch.

Wie gross ist das Risiko, dass Maschinen und künstliche Intelligenz die Macht übernehmen?

Ehrlich gesagt, denke ich nicht, dass es um eine Übernahme geht. Eher Fehlfunktionen. Dort, wo die künstliche Intelligenz Dinge kontrolliert wie das nationale Stromnetz oder Finanzströme, sind wir zunehmend verletzlich. Viele menschliche Aktivitäten sind bereits durch künstliche Intelligenz bestimmt, Bankwesen und Medizin etwa. Wenn etwas schiefgeht, könnte es in Zukunft unmöglich werden, die Ursache zu erkennen, weil wir die Fehler im System nicht mehr sehen.

Könnten Maschinen einenVermehrungsdrang oder einenÜberlebenswillen entwickeln?

Für eine Evolution im Sinne Darwins braucht es Intelligenz und Aggression. Maschinen mögen intelligenter werden, aber Aggression ist ihnen fremd. Auch sind Maschinen noch nicht sehr gut im Umgang mit der realen Welt. Ray Kurzweil, der eine Übernahme durch Maschinen vorhersagt, denkt, wir werden bald unsere Gehirne elektronisch speichern. Aber digitale Abbildungen des Gehirns wären nicht wirklich wir selbst.

Oft geht es um die Frage, ob Maschinen ein eigenes Bewusstsein entwickeln.

Das wissen wir schlicht nicht. Manche sagen Nein, andere behaupten, es könnte in Maschinen entstehen. Ich persönlich denke, es wird eine posthumane Evolution geben, die vermutlich elektronisch sein wird. Wie wir damit umgehen, hängt davon ab, ob diese posthumanen Wesen ein eigenes Bewusstsein haben. Die Frage, ob diese Wesen ein Selbstbewusstsein haben, ist sehr wichtig. Das wird darüber entscheiden, wie unser Verhältnis zu ihnen sein wird.

Weit in die Zukunft geblickt: Irgendwann wird die Sonne ausgebrannt sein. Sollten wir andere Planeten aufsuchen?

Wenn wir von bemannter Raumfahrt sprechen: Wir sollten dafür derzeit kein Steuergeld ausgeben. Wäre ich Amerikaner, würde ich die Nasa dabei nicht unterstützen. Die ESA sollte das auch nicht tun. Je besser Roboter werden, desto leichter können Erkundungen im All mit ihnen ­erledigt werden. Bemannte Missionen sollte man privaten Un­ternehmen wie Spacex oder Blue Origin überlassen. Die können Leute ins All fliegen, die das Risiko tragen wollen, vielleicht sogar ohne Rückfahrkarte. Künf­tige Marsbewohner werden dann, fernab von aller Regulierung, neue Methoden entwickeln, vielleicht elektronische Mutationen, und womöglich interstellare Reisen unternehmen. Die technische Evolution wird viel schneller verlaufen als die biologische. Aber wir können heute nicht vorhersagen, was sich da entwickelt.

Wie weit in die Zukunft sollten wir als Menschheit planen?

Im Mittelalter bauten die Menschen Hunderte Jahre an Kathedralen, obwohl sie glaubten, die Erde werde es nur noch 1000 Jahre geben. Zudem war das Leben im Mittelalter kläglich im Vergleich zu heute. Aber ethisch ist es heute schlimmer, weil eine grosse Lücke klafft zwischen dem, wie die Dinge liegen und wie sie sein könnten. Wir schaffen es nicht einmal, 30 Jahre in die Zukunft zu planen. Im Mittelalter gingen die Menschen davon aus, dass ihre Nachkommen ein ähnliches Leben wie sie selbst führen würden. Heute haben wir keine Ahnung mehr, wie es unseren Kindern gehen wird.

(Redaktion Tamedia)