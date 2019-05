Heute haben wir schon alle Ressourcen für 2019 aufgebraucht

Gestern schockierte der Weltbiodiversitätsrat mit seinem Bericht zum globalen Artensterben: Etwa eine Million der geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es auf der Welt gibt, sind vom Aussterben bedroht. Schuld ist der Mensch, der die Meere überfischt und wegen Landwirtschaft und Städtebau immer mehr Fläche für sich beansprucht, die anderen Lebewesen dann fehlt.

Auch die Schweiz trägt zum weltweiten Artensterben bei. Denn sie verbraucht deutlich mehr natürliche Ressourcen, als ihr im Rahmen einer nachhaltigen Nutzung der Natur zur Verfügung steht. Schon heute am 7. Mai , also nach gut vier Monaten, haben die Schweizerinnen und Schweizer mehr von der Natur genommen, als ihnen für 2019 eigentlich zustehen würde. Das hat die Forschungsorganisation Global Footprint Network berechnet.

Ab heute Dienstag leben wir auf Kosten anderer – vor allem künftiger Generationen.

«Overshoot Day» heisst jener Tag, an dem so viel von der Natur beansprucht wurde, wie diese innert eines Jahres erneuern kann. Ab jetzt leben wir den Rest des Jahres also auf Pump und auf Kosten anderer – vor allem künftiger Generationen. Die Schweiz übertrifft damit den Durchschnitt der Weltbevölkerung um drei Monate. Global gesehen liegt der «Erdüberlastungstag» um den 1. August .

Die Weltbevölkerung stösst mehr CO 2 in die Atmosphäre aus, als die Ozeane und Wälder absorbieren können, fischt schneller, als sich die Fischbestände erholen können und fällt mehr Bäume, als nachwachsen können. Derzeit wirtschaftet sie so, als hätte sie 1,7 Erden zur Verfügung. Wenn alle Menschen der Welt so leben würden wie die Bewohner der Schweiz, bräuchten sie sogar fast 3 Planeten .

Die Schweizerinnen und Schweizer hinterlassen einen grossen ökologischen Fussabdruck: Laut der Umweltorganisation WWF fliegen sie durchschnittlich dreimal so viel wie EU-Bürger, fahren europaweit die schwersten Autos und gehören zu den grössten Abfallproduzenten der Welt.

Wir leben also deutlich über unseren Verhältnissen. Momentan ist viereinhalbmal die Schweiz nötig, um unseren Verbrauch zu decken. Das ist deutlich mehr als in anderen Ländern wie Spanien oder Deutschland.

In den letzten fünfzig Jahren hat sich der «Earth Overshoot Day» kontinuierlich nach vorne verschoben. 1970 wurde die rote Linie überschritten, als die Menschheit die natürlich verfügbaren Ressourcen erstmals vor Jahresende komplett aufgebraucht hatte. 1980 war das im November, 1990 im Oktober und 2000 bereits im September der Fall. 2018 fiel der «Erdüberlastungstag» auf den 1. August – so früh wie noch nie.

Um den Tag zu bestimmen, betrachtet das Global Footprint Network nicht nur den Verbrauch etwa von Holz, Tieren und Boden. Auch der CO 2 -Ausstoss fliesst in die Berechnung ein. Je grösser der ökologische Fussabdruck eines Landes, desto früher im Jahr kommt dort der «Overshoot Day». Gemäss den neusten Zahlen aus dem Jahr 2016 liegt die Schweiz punkto Fussabdruck auf Rang 34 von allen 194 Staaten der Welt, also ziemlich weit vorne.

Wer seinen persönlichen ökologischen Fussabdruck ermitteln will, kann das mit dem «Footprint-Rechner» des WWF machen. Er zeigt gleich noch individualisierte Tipps für einen umweltfreundlicheren Lebensstil an.

(Redaktion Tamedia)