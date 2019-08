Milliarden für Tropenwälder – und jetzt brennt der Amazonas

Brasilien war auf einem guten Weg. Als erstes Land erhielt es Anfang Jahr von der UNO die Zusicherung von gut 97 Millionen Dollar für ein Schutzprojekt des tropischen Regenwalds im Amazonasgebiet. Damit wird der Ausstoss von rund 19 Millionen Tonnen des Treibhausgases CO 2 verhindert. Das ist zwar nur etwa ein Sechstel der durchschnittlichen, jährlichen Emissionen durch die Abholzung. Es zeigt aber, wie weit Brasilien technisch fortgeschritten ist, um überhaupt von Unterstützungsgeldern profitieren zu können. Denn Geld erhält nur, wer auch imstande ist, die Wirkung der Massnahmen zu dokumentieren.

Das Geld stammt aus dem Grünen Klimafonds der UNO-Klimarahmenkonvention, für den die Industrieländer ab 2020 Hunderte Milliarden Dollar generieren müssen. Der Fonds dient dazu, in Entwicklungs- und wirtschaftlich aufstrebenden Staaten Massnahmen für den Klimaschutz zu finanzieren. Dazu gehört auch der Schutz der Tropenwälder.

Die Zerstörung des Regenwalds durch Agrarunternehmen und Bauern nimmt in Brasilien wieder zu.

Dafür haben die Vertragsstaaten der Klimakonvention vor gut zehn Jahren ein Instrument geschaffen, von dem sie sich viel erhoffen: Es nennt sich REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) und soll unter anderem die Erhaltung des Waldes fördern und eine Schwächung der Waldgebiete zum Beispiel durch die Landwirtschaft verhindern. Die Verhinderung einer Abholzung, Aufforstung und Wiederbewaldung stehen dabei im Zentrum.

Eigenes Satellitensystem

Brasilien profitiert als erstes Land davon, weil es seit mehr als zehn Jahren unter anderem über ein hervorragendes Monitoringsystem verfügt. Das Land hat ein eigenes Satellitensystem im Einsatz, das hochauflösende Bilder bereitstellt, um illegale Rodungen besser und schneller zu erkennen. Unterstützt werden die Messungen aus dem All durch Drohnen, die den Amazonas noch gezielter nach unerlaubten Abholzungen absuchen.

Die Wirkung blieb nicht aus. Brasilien konnte die Zerstörung des Regenwalds bis 2015 massiv reduzieren. Doch in den letzten Jahren gab es einen Rückfall, wie die neusten Daten der US-University of Maryland zeigen. Die Zerstörung des Regenwalds durch Agrarunternehmen und Bauern nimmt wieder zu – und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro lässt das zu. Die Umweltpolitik ist insofern fragwürdig, weil Brasilien im Rahmen des Pariser Klimabkommens knapp 90 Prozent der Klimaverpflichtungen im eigenen Land durch Waldschutz erreichen will. Dafür werde das Land von Norwegen und Deutschland finanziell unterstützt.

Grafik vergrössern

REDD+ ist mehr als nur eines dieser vielen UNO-Programme, die im Rahmen internationaler Vereinbarungen jeweils entstehen. Es ist explizit in Artikel 5 des Pariser Klimaabkommens aufgenommen worden. Rund 60 Entwicklungsländer profitieren bis heute davon: Es werden Gelder für die Ausbildung zur Verfügung gestellt, für nationale Wald- und Kohlenstoffinventuren, für das Waldmonitoring. Die Regierungen werden finanziell unterstützt, um politische und gesetzliche Rahmenbedingungen für entsprechende Schutzmassnahmen im Sinne des UNO-Programms umsetzen zu können.

Nach zehn Jahren seien aber erst etwa zehn Tropenländer so weit, um wie Brasilien Transferzahlungen für die Reduktion von Emissionen oder die Förderung von Waldsenken zu erhalten, heisst es in einem kürzlich erschienenen Aufsatz von Jürgen ­Blaser und Oliver Gardi in der «Schweizerischen Zeitung für Forstwesen». Die beiden Wissenschaftler der Hochschule für ­Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften in Bern beschäftigen sich mit der internationalen Waldpolitik.

Milliarden für Vorbereitung

Das liegt auch daran, dass neben dem Monitoring auch völkerrechtliche und ökologische Auflagen erfüllt werden müssen. «In den Projekten müssen Bestimmungen enthalten sein, welche die Rechte der indigenen ­Bevölkerung und den Erhalt der Biodiversität sicherstellen. Keine Naturwälder dürfen in Plantagen umgewandelt werden», sagt Christoph Dürr von der ­Abteilung Wald des Bundesamts für Umwelt (Bafu).

Die Industrieländer haben allein für die Vorbereitungen zur Umsetzung von REDD+-Projekten seit 2010 gemäss Bafu rund 16 Milliarden Dollar investiert, die Schweiz beteiligte sich bisher mit 20 Millionen Franken. Ab 2020 sollen 10 bis 12 Milliarden Dollar jährlich in die Waldbewirtschaftung der Entwicklungsländer fliessen.

Grafik vergrössern

Obwohl bereits Ende der 1970er-Jahre Wissenschaftler erkannten, dass die Wälder eine bedeutende Rolle spielen für den Klimaschutz, weil sie CO 2 aus der Atmosphäre speichern, gibt es bis heute keine wirksamen Druckmittel, um die Zerstörung spürbar zu verhindern. Auch die zahlreichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Engagements der Privatwirtschaft richteten bisher nichts aus.

Im Gegenteil. Vor fünfzehn Jahren wurden gut 70 Prozent des tropischen Urwaldes in Brasilien und Indonesien gerodet. Heute sind es nur noch 45 Prozent. Dafür steigt die Zerstörungsrate in Afrika, in Staaten wie Ghana, ­Elfenbeinküste, Angola oder Kongo, die selten im Fokus der Öffentlichkeit sind.