Mit den Ohren sehen und den Knien hören?

Gut zu wissen

Schallwelle

Physikalisch gesehen, sind Schallwellen Schwingungen, die sich in einem Medium wie Luft, Wasser oder festen Stoffen ausbreiten. Um Schall entstehen zu lassen, muss die Schallquelle selbst in eine mechanische Schwingung versetzt werden. In einem Vakuum können keine Schallwellen entstehen. Schallwellen pflanzen sich mit einer Geschwindigkeit von 343 Metern per Sekunde fort. Im Wasser breiten sie sich viermal schneller aus als in der Luft.



Frequenz

Als Frequenz wird die Anzahl Schwingungen einer Schallwelle pro Sekunde bezeichnet. Die Zahl der Schwingungen ist bei hohen Tönen grösser als bei tiefen.



Hertz

Ein Hertz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Hertz ist also die Einheit, in der die Frequenz gemessen wird. Der Name geht auf den Physiker Heinrich Hertz (1857– 1894) zurück, der die Radiowellen entdeckte. Oft wird die Frequenz in Kilohertz angegeben. Ein Kilohertz entspricht 1000 Hertz.



Infraschall

Menschen nehmen Frequenzen in einem Bereich von 16 bis 20'000 Hertz wahr. Schallwellen, die eine tiefere Frequenz als 16 Hertz haben, sind ausserhalb des Hörbereichs des Menschen und werden als Infraschall bezeichnet.



Ultraschall

Schall über 20'000 Hertz gilt als Ultraschall. Ungezählte Tierarten kommunizieren in dem für uns Menschen unhörbaren Bereich. Fledermäuse und Zahnwale nutzen Ultraschall zur Echoortung. Der in der Medizin eingesetzte Ultraschall hat eine Frequenz von über einer Million Hertz.