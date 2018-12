Neues Tier nach Donald Trump benannt

Wissenschaftler entdeckten in Panama einen blinden Wurm, der sich gerne im Boden aufhält und sich auch dort vergräbt. Dieses neue Wesen braucht natürlich einen Namen, weshalb eine Versteigerung stattfand. Letztlich blätterte der Meistbietende – die Firma EnviroBuild aus dem britischen London – 25'000 US-Dollar für die Bezeichnung hin. Der Name des Tiers: Dermophis donaldtrumpi.

Das Unternehmen begründete die Namensgebung damit, dass das kleine Wesen (rund 15 cm lang) wegen der globalen Erwärmung vom Aussterben bedroht sei. «Und weil Donald Trump bei Klimafragen den Kopf in den Sand steckt, kamen wir auf diese Bezeichnung», erklärte Firmen-Mitgründer Aidan Bell der BBC. Im Tweet des Unternehmens wird absichtlich mit einer scharfen Prise Satire auf die Gemeinsamkeiten des Wesens mit Trump hingewiesen.

Das neue Wesen, entdeckt in Panama. (Bild: Abel Batista/Rainforest Trust UK)

Die führenden Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch verantwortlich für die globale Erwärmung ist. Der amerikanische Präsident sieht das anders und klagte an, dass Wissenschaftler mit dem Thema Klimawandel eine politische Agenda verfolgen würden.

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W