Per Express von Amerika nach Europa

Burglind bereitet dem Flugverkehr in ganz Europa Probleme. Eine Swiss-Maschine musste wegen des Sturms auf ihrem Weg von Chicago nach Zürich in Mailand zwischenlanden. Am Flughafen Zürich ist es zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen gekommen. Zahlreiche Flugzeuge konnten nicht landen und mussten noch einmal durchstarten.

Doch die spezielle Wetterlage hat auch einen Vorteil: Rückenwind. Gestern und heute nutzten ihn zahlreiche Maschinen auf ihrem Weg vom amerikanischen zum europäischen Kontinent. Flüge mit knapp über 1000 km/h gibt es täglich, was sich heute Morgen früh am Himmel abspielte, ist aber selten: Zeitweise waren gemäss Angaben von Flightradar 24 alle Flugzeuge über dem Atlantik mit mehr als 600 Knoten (Ground Speed) unterwegs. Das sind umgerechnet über 1111 km/h.

In Reih und Glied: Zahlreiche Flugzeuge nutzten heute den Jetstream. (Screenshot: Flightradar24/Wolfgang Rudolph)

Die Expressflüge von den USA nach Europa waren dank des Jetstreams möglich. Dieser Höhenwind zieht auf der Nordhalbkugel der Erde wie ein Band von West nach Ost und erreicht bis zu 540 Kilometer pro Stunde. Mit zunehmender Entfernung zur Strömung nimmt jedoch die Geschwindigkeit sehr schnell ab. Deshalb flogen viele Maschinen auf der schnellsten «Bahn» in Reih und Glied.

Heute stürmte der Jetstream in etwa 11 Kilometern Höhe mit bis zu 300 km/h Richtung Europa, wie der Wetterdienst Meteociel zeigte. Die Flugzeuge, die den Höhenwind nutzten, sparten nicht nur Zeit, sondern auch Sprit.

Starker Höhenwind von West nach Ost: Der Jetstream heute Morgen. (Screenshot: Meteociel/Axel Bojanowski)

Globale Temperatur- und Luftdruckunterschiede bewirken, dass sich Jetstreams bilden. Normalerweise treiben sie eher mildes Atlantikwetter aus Westen nach Europa, während sie die Kälte in der Arktis einkesseln. Wenn es jedoch richtig kalt wird, ist es mit diesem steten Westwind meist vorbei: Dann wirft der Jetstream wilde Bögen, in denen Tiefs kalte Polarluft und Schnee nach Süden schaufeln können.

So ist es auch diese Woche: Heute sind die Temperaturen in Europa relativ mild. Doch der Jetstream wird im Verlauf der nächsten Tage südwärts treiben, sodass kältere Luft aus dem Norden nachrücken kann, wie eine Visualisierung des Met Office (Nationaler meteorologischer Dienst des Vereinigten Königreichs) zeigt.

After the relatively mild conditions midweek, the #jetstream will dive southwards to bring a change to much #colder weather across the UK for the weekend pic.twitter.com/Dwbkxxpo5B