Star-Formation

Einmal sieht man am Himmel eine dunkle Kugel, kurz darauf verwandelt sie sich in ein scheinbares Durcheinander, nur um wenige Sekunden später wieder in einer beinahe geometrischen Form weiterzufliegen. Just im Moment, in dem die Stare die Form eines grazilen Vogels angenommen hatten, drückte Daniel Biber ab. Man könnte meinen, es sei eine Fotomontage, so perfekt wirkt das Bild mit den Vögeln vor dem Sonnenuntergang.

Das faszinierende Naturschauspiel der Tanz der Stare (Video: Youtube)

Schutz vor hungrigen Raubvögeln



Die Stare wechseln permanent ihre Formation. Ornithologen nennen dieses Phänomen eine Murmuration. Mit dem Auftreten als Schwarm haben die Stare eine höhere Überlebenschance als als Individuen. Zudem können sie beim Angriff eines Falken oder Habichts die Raubvögel von allen Seiten bedrängen, bis sie nicht mehr mit den Flügeln schlagen können und aus der Vogelwolke herausfliegen.

Überraschender Schnappschuss



Seit Jahren ging der Hobbyfotograf Daniel Biber mit seiner Kamera an die Costa Brava. Dort fotografierte er die Vogelschwärme über mehrere Tage. «Ich war so konzentriert am Fotografieren, dass ich gar nicht merkte, dass sich vor mir ein gigantischer Vogel gebildet hatte», sagte der Fotograf zur britischen Internet-Zeitung «Independent». Der 53-Jährige hat in Deutschland ein Radgeschäft. Seit 1981 fotografiert er nebenbei.

Das aussergewöhnliche Foto der Stare setzte sich gegen 6800 andere Fotos aus 13 Ländern durch. Martin Wieser, der Canon-Vertreter in der Jury des Sempacher Vogelvereins, erklärte: «Dieses Foto ist der Schnappschuss des Jahrhunderts, absolut atemberaubend! Um Zeuge einer solchen Szenerie zu sein und im richtigen Moment den Auslöser zu drücken, braucht es ein gutes Auge und unerhört viel Glück.» (Tages-Anzeiger)