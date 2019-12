Sündigen und trotzdem das Klima retten – so klappt es

Anna, Ben und Clara haben es geschafft: Mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen haben sie ihren CO 2 -Fussabdruck um rund ein Drittel reduziert. Das zeigt, wie viel und auch wie leicht sich im täglichen Leben etwas für den Klimaschutz erreichen lässt.

«Wie sehr die CO 2 -Emission durch den Lebensstil beeinflusst werden kann, wird meist unterschätzt», schreibt Christof Drexel in seinem Buch «Warum Meerschweinchen das Klima retten». Dafür ist es nicht erforderlich, sich in allen Lebensbereichen einer radikalen Askese zu unterziehen. So wie jeder einen kleinen Betrag an Steuern zahlt und sich das am Ende zu ordentlichen Staatseinnahmen summiert, addiert sich das Engagement der vielen Einzelnen beim Klimaschutz.

Wie viele Tonnen CO 2 ein Mensch im Mittel emittiert, variiert von Land zu Land. «In Deutschland liegen die offiziellen Emissionswerte pro Person zwischen zehn und zwölf, in Österreich knapp unter zehn und in der Schweiz sogar nur bei rund sechs Tonnen pro Jahr», schreibt Drexel.

«Bei gleichbleibendem oder sogar noch aufwendigerem Lebensstil erscheint ein Erreichen der Klimaziele undenkbar.»Christof Drexel, Autor

Wird der Import von Waren hinzugerechnet und der Export abgezogen, muss der Wert für die Schweiz auf rund 14 Tonnen CO 2 pro Kopf und Jahr korrigiert werden. Doch ganz egal, ob der Durchschnittswert nun bei 10 oder 14 Tonnen liegt: Was den Lebensstil anbelangt, ist dessen Einfluss auf die Bilanz in diesen Ländern nahezu identisch. Im Buch rechnet Drexel mit einem Durchschnitt von zwölf Tonnen CO 2 pro Kopf und Jahr.

Zurzeit gehen zwei der zwölf Tonnen auf das Konto von Bereichen, die sich privat nicht beeinflussen lassen: Verwaltung, Banken, Bildungs- und Gesundheitswesen. Dennoch schaffen es Anna, Ben und Clara, ihre Emissionen von den verbleibenden zehn auf rund sechs Tonnen zu senken. Um die 2015 von 195 Ländern in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen, müssen die Pro-Kopf-Emissionen allerdings längerfristig noch viel weiter sinken: auf rund eine Tonne CO 2 pro Kopf und Jahr.

Um das zu erreichen, «dürfen wir die technischen Errungenschaften unserer Zeit bemühen», schreibt Drexel. Also insbesondere eine effizientere Nutzung der Energie und der Ausbau der Erneuerbaren. Den nötigen Rahmen dafür müsse die Politik gestalten. Andererseits gilt laut Drexel: Bei gleichbleibendem oder sogar noch aufwendigerem Lebensstil erscheint ein Erreichen der Klimaziele undenkbar.

Private Mobilität

Besitzt kein Auto, nutzt das Velo und sonst den ÖV. Gelegentlich mietet sie ein E-Auto.

Bauen und Wohnen

Das Gebäude wurde in den 90er-Jahren mit damals üblichem Energiestandard gebaut. Gasheizung.

Ernährung

Viel Fleisch, Wurst, Milch- und Getreideprodukte, Obst, Gemüse, gelegentlich exotische Lebensmittel.

Sonstiger Konsum

Trägt ihre Kleider lang, kauft auch secondhand. Nutzt Notebook und Handy sehr lang.

Freizeit, Sport, Haustiere

Leseratte, besucht oft Konzerte und Theater. Joggt, wandert. Zwei Meerschweinchen (Vegi).

Ferien, Fliegen

Fliegt seit Jahren nicht mehr, reist per Bahn, nutzt Couch-Surfing, geht auch campen.

Haushaltsstrom

Nur effiziente Geräte. Kühlschrank muss aber für eine Person laufen.

Private Mobilität

Legt die 13 km zur Arbeit mit dem Auto zurück. Fährt knapp 10000 Kilometer pro Jahr.

Bauen und Wohnen

Passivhaus aus Holz. Die wenige nötige Wärme stellt eine Mini-Wärmepumpe bereit.

Ernährung

Einmal pro Woche Fleisch, wenig Milchprodukte. Beachtet das saisonale und regionale Angebot.

Sonstiger Konsum

Kauft selten neue Kleidung. Als Gartenbesitzer und Heimwerker hat er einige Anschaffungen.

Freizeit, Sport, Haustiere

Besucht Champions-League-Spiele. Fährt Ski, Rennvelo, arbeitet in Garten. Eine Katze.

Ferien, Fliegen

Mit dem Familienauto nach Italien. Meist auch kurze Skiferien. Alle zwei Jahre eine Flugreise.

Haushaltsstrom

Die Hälfte des geringen Strombedarfs deckt eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Private Mobilität

Den kurzen Arbeitsweg, Besuche und Einkäufe mit dem E-Auto. Sonst oft mit der Bahn.

Bauen und Wohnen

Wohnanlage an Fernwärmenetz angeschlossen. Heizenergiebedarf recht niedrig.

Ernährung

Veganerin. Mit Kaffee und Wein konsumiert sie massvoll Genussmittel.

Sonstiger Konsum

Braucht für den Job wechselnde Kleidung (gerne öko). Hat wenig Elektronikgeräte.

Freizeit, Sport, Haustiere

Kein Haustier. Trifft sich gern mit Freunden und besucht Konzerte. Sie joggt.

Ferien, Fliegen

Einmal im Jahr Flug nach Ägypten. Auch Kurzferien in Wellnesstempel im Winter.

Haushaltsstrom

Beim Kauf von Elektrogeräten war deren Sparsamkeit nie das Kaufkriterium.