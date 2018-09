Treiben Schweizer Politiker die Ozonwerte wieder in die Höhe?

Der Eintrag geht in der Jahres­abrechnung der Krankenkasse fast unter. Klein gedruckt ist er aufgeführt: der Betrag der Lenkungsabgabe für flüchtige organische Substanzen, die der Bund der Bevölkerung Jahr für Jahr zurückerstattet. Dieses Jahr werden es gut 13 Franken pro Kopf sein.

Es geht dabei um Stoffe, die unter dem Begriff VOC, Volatile Organic Compounds, zusammengefasst sind. Sie sind gemeinsam mit den Stickoxiden (NOx), die bei Verbrennungsprozessen entstehen, für die Bildung des Reizgases Ozon verantwortlich. Zu ihnen gehören Substanzen wie das krebserregende Benzol. Sie gelangen in die Luft, wenn Lösungsmittel in Treibstoffen, Farben oder Reinigungsmitteln verdampfen. Die Menge der beiden Substanzen NOx und VOC bestimmt, wie viel Ozon bei sonnigem, windstillem Wetter gebildet wird.

Die Lenkungsabgabe soll seit dem Jahr 2000 vor allem helfen, die sommerlichen hohen Ozonwerte zu senken. «Diese Abgabe hat ihre Wirkung gezeigt», sagt Umweltministerin Doris Leuthard (CVP). Und sie betont, es sei keine Steuer, sondern eine Lenkungsabgabe, die vollständig an die Haushalte zurückerstattet werde. Trotzdem hat der Nationalrat letztes Jahr dank Stimmen aus SVP, FDP, CVP und BDP die Motion von SVP-Nationalrat Walter Wobmann gutgeheissen – und damit die ersatzlose Abschaffung der Lenkungsabgabe.

Morgen Donnerstag nun wird der Ständerat über die Zukunft der Lenkungsabgabe entscheiden. Seine vorberatende Kommission hat sich für eine Weiterführung der Abgabe ausgesprochen, sie verlangt jedoch, den administrativen Aufwand zu verkleinern. Beschliesst der Ständerat morgen dennoch die Abschaffung, fehlt laut Experten ein Instrument, das die problematischen Stoffe in der Luft reduziert – ohne wie in der Europäischen Union auf Verbote und Grenzwerte zu setzen.

Belastung muss sinken

Es wäre binnen kurzer Zeit der zweite Schlag gegen ein Instrument, das nach marktwirtschaftlichen Mechanismen funktioniert und deswegen auch bürgerlichen Politikern genehm sein müsste. Bereits im Sommer 2017 hatte das Parlament den vom Bundesrat geplanten Verfassungsartikel zu den Energielenkungsabgaben abgelehnt.

Wie auch immer sich das Parlament entscheidet: Für ETH-Atmosphärenchemiker Johannes Staehelin zeigen die aktuellen Daten, dass die Ozonbelastung gesenkt werden muss. «Eine weitere Reduktion der vom Mensch verursachten VOC-Emissionen ist wichtig, da diese Substanzen bei der lokalen und regionalen Ozonspitzenproduktion dominieren», sagt der emeritierte Professor, der bei der Einführung der Lenkungsabgabe zu den massgeblichen Ozonforschern im Land gehörte.

Das Motiv der Bürgerlichen ist finanzieller Natur. Nationalrat Wobmann argumentiert, die VOC-Lenkungsabgabe, ein weltweites Unikum, koste die Unternehmen pro Jahr rund 130 Millionen Franken. Sie schaffe ungleich lange Spiesse im globalen Wettbewerb und fördere den Einkaufstourismus.

Fachleute alarmiert

Ein Liter Pinselreiniger kostet zum Beispiel in der Landi 10.90 Franken – die Lenkungsabgabe macht ein Drittel des Preises aus. Dieser Aufschlag entfällt im Ausland. Die Abgabe zu streichen, entlastet laut Wobmann die Schweizer Wirtschaft – ohne die erzielten Erfolge zu gefährden. Für ihn ist klar: Es gibt genug andere Instrumente, um die Luftqualität zu verbessern. Als Beispiel nennt der SVP-Politiker die Grenzwerte in der Luftreinhalteverordnung.

Für den Lufhygiene-Experten Peter Maly hat die Abgabe hingegen eindeutig geholfen, die VOC zu reduzieren. «Der grösste Rückgang der Emissionen mit fast 50 Prozent fällt in die Zeit der VOC-Abgabe seit dem Jahr 2000», sagt der Ex-Geschäftsführer der Organisation Ostluft, welche die Luftüberwachung der Ostschweizer Kantone und Liechtensteins verantwortet. Dank der Abgabe wurden für das Gewerbe und die Industrie auch teurere VOC-freie Lacke ein Thema sowie der Einbau technischer Abluftreinigungen. Wer in die beste Technik investiert, wird mit einer Abgabebefreiung belohnt. «Dieser finanzielle Vorteil wäre ohne Lenkungsabgabe nicht möglich», sagt Maly. Heute wird nur noch ein Viertel der VOC-Menge des Jahres 1986 ausgestossen. Der Erfolg der Massnahmen sei in der deutlichen Abnahme der Ozonspitzenbelastung im Sommer zu sehen.

Auch Leuthards Fachleute sehen durch den SVP-Vorstoss das Luftreinhalteziel 2020 in Gefahr. Der Bundesrat hat als ökologisches Ziel definiert, die VOC-Emissionen um 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu 2005 zu senken. Das entspricht dem nächsten Etappenziel für 2020 im Göteborg-Protokoll – dem Übereinkommen zur weiträumigen und grenzüberschreitenden Luftverunreinigung, das auch die Schweiz unterzeichnet hat.

Grafik vergrössern

Eine Annahme der Motion Wobmann würde aber jene VOC-Emissionen, die der Lenkungsabgabe unterstellt sind, um etwa 10 Prozent ansteigen lassen, warnt das Bundesamt für Umwelt (Bafu): «Eine Einhaltung des geforderten Schutzniveaus könnte dadurch erschwert werden.» Bis jetzt befinde sich die Schweiz auf Kurs. Für das Jahr 2005 verzeichnet die Statistik VOC-Emissionen von rund 92'900 Tonnen, 2016 waren es noch 70'800. Das ist ein Minus von 24 Prozent: Das 30-Prozent-Ziel ist ziemlich nahe.

Unklar ist freilich, welchen Anteil an diesem Erfolg die Lenkungsabgabe hat. Denn wie von Wobmann angetippt, existiert ein Mix verschiedener Instrumente, die greifen. Dazu zählt nicht nur die Luftreinhalteverordnung, sondern auch die europäischen Abgasnormen für Autos sowie Massnahmenpläne der Kantone.

Das Bafu räumt denn auch ein, die Wirkung der einzelnen Massnahmen lasse sich «nicht in allen Fällen» sauber gegeneinander abgrenzen. Dass die Lenkungsabgabe wirkt, haben laut Bafu Untersuchungen gezeigt, die das Bundesamt gemeinsam mit den betroffenen Wirtschaftsverbänden durchgeführt hat. So sind die Emissionen, die ihr unterstellt sind, von 2007 bis ins Jahr 2016 um 7700 Tonnen oder 15 Prozent gesunken, obgleich der VOC-Umsatz um 20 Prozent gewachsen ist.

Keine Wirkung im Haushalt

In Industrie und Gewerbe hat der VOC-Ausstoss, der seit 2000 der Lenkungsabgabe unterstellt ist, um gut 50 Prozent abgenommen. Jener ohne Abgabepflicht um «nur» 40 Prozent. Umgekehrt verhält es sich allerdings bei den Haushalten. Hier gab es trotz Lenkungsabgabe einen Zuwachs, und zwar um etwa 10 Prozent, derweil jene VOC-Emissionen ohne Lenkungsabgabe um rund 40 Prozent abgenommen haben. Warum? Das Bafu erklärt, der VOC-Gehalt in vielen Haushalt-produkten sei dank der Lenkungsabgabe nur noch gering, die Abgabe trage deshalb hier nicht mehr zu einer weiteren Reduktion bei.

Das Bafu warnt aber: Würde man auf die Lenkungsabgabe hier verzichten, müsste der Wiederanstieg bei den Emissionen im Haushalt durch Massnahmen ausgeglichen werden, die für die Wirtschaft und die Verwaltung kostspieliger seien – zum Beispiel durch eine Verschärfung der Luftreinhalteverordnung. Insgesamt nehmen die VOC-Emissionen der Haushalte aber ab – und das trotz Bevölkerungswachstum.

Beitrag zum Klimaschutz

Die Ozonbelastung in der Schweiz ist dank der Luftreinhalteverordnung, die 1985 eingeführt wurde, gesunken. Mit Beginn der 1990er-Jahre folgte dann die erfolgreiche Einführung des Katalysators bei Benzinmotoren und schliesslich die Lenkungsabgabe für die VOC.

Doch die Ozonforscher erwarteten einen stärkeren Rückgang der Ozonbelastung. Sie sehen im Import von Ozon und Stickoxiden einen Grund. Dennoch bleibt die Schlüsselfrage: Wie tief müssen die Vorläufersubstanzen in der Luft noch sinken, bis die Ozonwerte durchgehend unter den Grenzwerten bleiben? «Wir können es derzeit nicht sagen, aber weiter sinken müssen sie auf jeden Fall», sagt ETH-Forscher Johannes Staehelin.

Und Staehelin fügt weitere Argumente an, die eine Senkung der VOC rechtfertigen: Die reaktiven organischen Stoffe sind auch Vorläufersubstanzen für die Feinstaubbelastung, die ebenfalls oft über dem Grenzwert liegt. «Ausserdem werden alle VOC schliesslich in das Treibhausgas CO 2 umgewandelt», sagt Staehelin. Die Lenkungsabgabe ist also auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

(Redaktion Tamedia)