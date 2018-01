Vom Schneechaos zum Wärmerekord

Was für ein Winter! Während sich vor wenigen Tagen Berggebiete und -bahnen mit allen Kräften von den Schneemassen befreiten, kommen im Mittelland Frühlingsgefühle auf. In der Nordwestschweiz und am Genfersee blühen die ersten Haselsträucher, in Buchs im Rheintal fielen die ersten Pollen der Purpur-Erle in die Pollenfalle. Das passt alles zum Wettergeschehen im Januar. «In Genf und Sitten war es noch nie so warm seit Messbeginn vor mehr als 150 Jahren», sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz.

Die durchschnittliche Januartemperatur beträgt 6 Grad Celsius in Genf, in Sitten knapp 4 Grad. Der Monat ist noch nicht zu Ende, dennoch wagt der Klimatologe die Rekordprognose. «Der Januar war extrem mild bisher, da wird sich in der Statistik nichts mehr ändern.» In Zürich zum Beispiel wurde der zweitwärmste Januar gemessen. Anhand der aktuellen Modellrechnungen erwartet Bader auch im Mittelland in Gebieten unter 1000 Metern im Durchschnitt einen Wärmerekord. In den Berglagen hingegen ist die Temperaturentwicklung nicht ungewöhnlich. Über die beiden Wintermonate gemittelt, liegt der Wert auf dem Säntis sogar eher unter der langjährigen Norm.

Atlantikluft bringt Wärme

Verantwortlich für diese Rekorde war im Grunde das grosse Gefälle des Luftdruckes zwischen einem starken Tiefdruckgebiet über Island und einem kräftigen Hoch über den Azoren. Diese Konstellation hielt sich immer wieder zäh vor allem im Januar. Die anhaltend kräftige Strömung zwischen diesen Druckzen­tren führte milde und feuchte Atlantikluft in die Schweiz, welche die Monatstemperatur stark in die Höhe trieb.

Hinzu kommt, dass es fast keine stabilen Hochdrucklagen gab, die normalerweise zu Nebel und Hochnebel führen. Bei dieser Wetterlage hockt die Luft im Mittelland und kühlt sich vor allem in den Nächten ab. So bilden sich Kaltluftseen. Ein Klassiker ist, wenn eine Bise, also Kaltluft, aus Osteuropa einfliesst. «Solche Situationen hatten wir im Januar nur zweimal», sagt Stephan Bader. In den Bergen brachte hingegen im Dezember und im Januar die feuchte und in dieser Höhe auch kühle Atlantikluft mehrmals kräftige Schneefälle. Die beiden Wintermonate gehen deshalb für die Bergregionen als eher kältere Monate in die Wetterannalen ein.

Eher weniger Winterstürme

Diese Westwinde verursachten diesen Winter ein Wechselspiel der Wettergefühle, wie es nicht alle Jahre vorkommt. Es begann mit dem relativ kalten Dezember mit reichlich Schnee in den Bergen. Dann kamen im Januar die Sturmwinde Burglind, Evi und Friederike, die mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde über die Schweiz brausten und Schnee in den Bergen sowie Regen im Mittelland brachten. In Zürich wurden im Dezember und im Januar insgesamt an 12 Tagen Windspitzen mit einer Geschwindigkeit über 75 Kilometer pro Stunde gemessen. «Wieder einmal ein stürmischer Winter, hat doch in den letzten Jahren die Häufigkeit der Winterstürme eher abgenommen», sagt Klimatologe Bader.

Am letzten Wochenende waren schliesslich feuchte Nordwestwinde für die zweite grosse Schneefracht in den Alpen verantwortlich. Die vierthöchste Neuschneemenge seit Messbeginn 1931 fiel im Dezember und im Januar zum Beispiel in Davos: 3,65 Meter.

Nach einer kräftigen Wintererwärmung am Ende der 80er-Jahre sind die Schweizer Winter seit der Jahrtausendwende insgesamt wieder kühler geworden. «Solche periodischen Änderungen sind ein Phänomen der schwankenden Wetterlagen», stellt Bader fest. Der Wechsel zwischen kalt und mild gehöre zu unserem Winterklima. Und er erinnert an das letzte Jahr. Der Januar 2017 war der kälteste seit 30 Jahren.

