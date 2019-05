Warum es «Mondheuschnupfen» gibt

1 Warum gibt es den Mond?

Niemand weiss, warum er entstanden ist. Vermutlich war es reiner Zufall.

2 Wie ist er entstanden?

Das war über Jahrhunderte eine der grössten Forschungsfragen. Inzwischen haben wir eine Vorstellung davon: Vor etwa 4,51 Milliarden Jahren krachten zwei Planeten ineinander. Aus ihnen entstand die Erde, und aus weggeschleudertem Material, so nimmt man an, bildete sich der Mond. Aber die Details dieser Entstehung sind noch immer unklar.

3 Der Mond sieht weiss aus, aber welche Farbe hat er wirklich?

Das Weiss ist eine komplexe optische Täuschung, tatsächlich ist der Mond schmutzig grau, wie der Asphalt einer Strasse.

4 Und welche Farbe hat das Universum?

Es ist mehrheitlich schwarz, aber könnte man das Licht aller Sterne mischen und den Durchschnitt ermitteln, erhielte man etwa die Farbe eines Latte macchiato.

5 Wonach riecht es auf dem Mond?

Astronauten berichten, dass es nach Schwarzpulver riecht. Der hochgiftige Mondstaub klebte an den Raumanzügen der Astronauten und gelangte so an Bord des Landemoduls. Fast alle Astronauten klagten über tränende Augen, Halsschmerzen und Niesen. Harrison Schmitt, der Apollo-17-Astronaut, nannte das «Mondheuschnupfen».

Astrophysiker und Autor

Ben Moore, 1966 in Grossbritannien geboren, ist seit 2002 Professor für Astrophysik an der Universität Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entstehung von Planeten und ihren Monden. Zudem beschäftigt er sich mit der möglichen Entstehung und Existenz von ausserirdischem Leben beschäftigt. Moore ist «Magazin»-Kolumnist und veröffentlichte erzählende Sachbücher («Elefanten im All – Unser Platz im Universum» und «Da draussen – Leben auf unserem Planeten und anderswo»). Am 13. Mai erscheint Moores neues Buch «Mond – Eine Biografie» im Kein & Aber Verlag.

6 Warum sieht der Vollmond am Horizont grösser aus als am Himmel über uns?

Das ist ein kompliziertes, bis heute nicht ganz geklärtes Paradoxon: Unser Gehirn arbeitet mit Erfahrung, und die sagt uns, dass Dinge, die am Horizont sichtbar sind, weiter weg sind. Wenn der Mond nun am Horizont zu sehen ist, ist er natürlich gleich gross, wie wenn er über uns am Himmel steht, aber unser Gehirn sagt uns, dass er am Horizont weit weg ist, also lässt es uns ihn grösser sehen.

7 Wie gelingt mir mit dem Smartphone ein tolles Foto vom Mond?

Am besten halten Sie Ihr Smartphone an den Sucher eines Teleskops. Kein Teleskop zur Hand? Schalten Sie Ihre Kamera auf manuell, und wählen Sie eine kurze Belichtungszeit. Es wird allerdings nie so aussehen wie mit blossem Auge, weil das menschliche Auge eine bessere räumliche Auflösung hat als eine Handykamera.

8 Wer gab dem Mond seinen Namen?

Das deutsche Wort «Mond» stammt vom althochdeutschen mano ab und geht letztendlich auf das protoindoeuropäische meno zurück, was sowohl «Mond» als auch «Monat» bedeutet. Das ist ein wichtiger Hinweis: Praktisch alle Hochkulturen teilten das Jahr nach den Mondzyklen in Monate ein.

9 Gibt es eine Erklärung dafür, warum der Mond im Deutschen einen männlichen Artikel hat und in romanischen Sprachen einen weiblichen?

Man vermutet, dass dies mit frühen Mythen und Legenden zu tun hat: Die Römer ordneten dem Mond eine Göttin zu: Luna. Die teutonischen Stämme hingegen hielten die Sonne für weiblich, der Mond war für sie eine männliche Gottheit.

10 Babylonier, Ägypter, Inkas – alle waren besessen vom Mond. Gab es Kulturen, denen der Mond egal war?

Interessante Frage – ich glaube nicht.

11 Welche Hochkultur wusste am meisten über den Mond?

Die Griechen. Bis zum 6. Jahrhundert vor Christus galt der Mond bloss als mystisches Ding am Himmel, und die Erde wurde für eine Scheibe gehalten. Dann begannen die Griechen, Fragen zu stellen. Sie konnten schliesslich die Mondphasen und die Mondfinsternisse erklären und berechneten sogar den Abstand zum Mond und die Grösse der Erde – mit Geometrie. Es verwundert und begeistert mich immer wieder, in wie vielem sie bis heute recht behielten.

12 Warum ist der Mond eigentlich kein Planet?

Ein Mond ist ein Trabant und kreist um einen Planeten. Planeten hingegen kreisen um einen Stern.

13 Woraus besteht der Mond?

Der Mond ist der Bruder der Erde, er besteht aus dem gleichen Material.

Die Symptome, die der giftige Mondstaub auslöst, nannte Astronaut Harrison Schmitt «Mondheuschnupfen»: Schmitt auf dem Mond während der Mission Apollo 17. Foto: Keystone

14 Warum so sicher, dass der Mond keine Scheibe ist?

Nur eine Kugel kann das Licht auf die Art und Weise reflektieren, wie wir es am Nachthimmel beobachten. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist: Einige Menschen und Sonden sind inzwischen drum herumgeflogen.

15 Ist der Mond für die Erde wie der Blinddarm für den menschlichen Körper: Er gehört dazu, hat aber keine richtige Funktion?

Nein, die Erde ist ohne den Mond nicht denkbar. Den Mond zu entfernen, hätte katastrophale Auswirkungen. Der Mond beeinflusst den Rhythmus vieler Lebewesen, stabilisiert unser Klima, verursacht die Gezeiten.

16 Apropos: Kann man in einem Satz erklären, wie die Gezeiten funktionieren?

Nein – aber lassen Sie es mich in vier Sätzen versuchen: Die Gezeiten der Ozeane entstehen durch die Gravitationskraft des Mondes. Diese Kraft ist auf der Seite unseres Planeten, die dem Mond zugewandt ist, stärker als auf der abgewandten Seite. Während Mond und Erde sich bewegen, fallen die Erde und alles auf ihrer Oberfläche ständig dem Mond zu. Das Wasser der Ozeane fällt auf der dem Mond zugewandten Seite schneller und bildet eine «Gezeitenbeule», während das Wasser auf der dem Mond abgewandten Seite der Erde langsamer fällt und dort eine zweite Gezeitenbeule bildet.

17 Häh?

Sie können sich das so vorstellen: Sie und zwei Freunde fallen durchs All auf den Mond zu. Ein Freund schwebt vor Ihnen, näher am Mond, der andere hinter Ihnen, weiter vom Mond entfernt. Weil der Freund vor Ihnen stärker vom Mond angezogen wird als Sie, fliegt er schneller auf den Mond zu, während der Freund hinter Ihnen schwächer angezogen wird und deshalb langsamer ist. Sie würden in dieser Situation sehen, wie beide sich langsam von Ihnen wegbewegen, als ob sie von einer mysteriösen Kraft weggezogen werden.

18 Ist der Mond irgendwie schuld am Klimawandel?

Nein.

19 Gibt es Klimawandel auf dem Mond?

Nein. Es gibt dort keine Atmosphäre und somit kein «Klima», also auch kein Wetter, keine Wolken. Es ist tagsüber kochend heiss und nachts eisig kalt. Und so ist es schon immer gewesen.

20 Hat der Mond auch mal eine schlechte Phase?

Nein, seine Phasen sind recht stabil. Aber seine Bewegungen sind kompliziert, denn der Mond «taumelt». Isaac Newton ist fast daran verzweifelt, dass er die exakten Bewegungen des Mondes nicht erklären konnte.

21 Wer formulierte zuerst die Idee einer Reise zum Mond?

Vor fast 2000 Jahren schrieb der römische Autor Lukian von Samosata eine satirische Erzählung, in der er und seine Gefährten von einem Wirbelwind auf den Mond getragen werden. Der Erste, der sogenannte harte, also realistische Science-Fiction schrieb, war Jules Verne. In «De la terre à la lune» beschrieb er 1865, wie man eine Raumkapsel mithilfe einer Kanone auf den Mond befördern könnte. Jules Verne war auch der Erste, der die Schwerelosigkeit im Weltraum beschrieb, lange bevor jemand sie am eigenen Leib erfuhr.

22 Man sagt, es brauche ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Wie viele Menschen brauchte es, um eine erfolgreiche Mondlandung durchzuführen?

Das Apollo-Programm lief von 1961 bis 1972. Im Jahr 1966 arbeiteten rund 400'000 Menschen direkt oder indirekt daran. James Webb, der Nasa-Administrator von 1961 bis 1968, sagte einmal, das Projekt sei vor allem eine organisatorische Aufgabe gewesen.

23 «Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit» – toller Satz, den Armstrong sagte, nachdem er 1969 als erster Mensch den Mond betreten hatte. Wie hiess sein Ghostwriter?

Neil Armstrong behauptete, die Worte seien ihm auf dem Weg zum Mond eingefallen. Sein Bruder sagte aber kürzlich, Neil habe sie sich schon Monate zuvor ausgedacht.

24 Viele Astronauten fanden grosse Worte für den Mond. Welches ist Ihr Lieblingszitat?

«Magnificent desolation» – grossartige Verwüstung. Diese Formulierung von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, beschreibt in Perfektion den Schrecken und das Faszinosum des Trabanten.

25 Bei der Apollo-11-Mission, die 1969 auf dem Mond landete, spricht man immer nur von Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Aber es gab noch einen Dritten im Bunde, Michael Collins. Was war seine Aufgabe?

Während Armstrong und Aldrin auf dem Mond spazierten, steuerte er das Raumschiff und umkreiste 27-mal den Mond. Er beschrieb diese Erfahrung so: «Es erschien mir nicht, als würde der Mond uns einladen, ihn zu besuchen. Er wirkte auf mich wie ein feindlicher, angsteinflössender Ort.» Collins blieb auch nach der Rückkehr, wenn man so will, mit beiden Füssen auf dem Boden: Während Armstrong und Aldrin sich Corvettes kauften, fuhr Collins einen bescheidenen Kleinwagen.

Grosser Moment der Menschheitsgeschichte: Buzz Aldrin bei seinem Spaziergang auf dem Mond. Foto: Keystone

26 Über die Astronauten, die auf dem Mond waren, heisst es, sie hätten den Alltag nach den All-Tagen nicht gut verkraftet. Macht es uns irre, auf dem Mond zu laufen?

Auf einer fremden Erde stehen und auf unsere blicken, mit einem Mal begreifen, dass die Erde bloss ein klitzekleiner Planet in einem gewaltigen Kosmos ist – das muss die Perspektive auf alles verändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Astronauten ganz normale Jetpiloten waren, auserkoren, etwas zu sehen, was niemand vor ihnen gesehen hatte. Ich glaube, da verliert jeder ein wenig den Verstand.

27 Ganz sicher, dass die Mondlandung wirklich stattgefunden hat?

Ja. Die Landestellen sind auf Fotos, die aus dem All aufgenommen wurden, klar erkennbar. Der eindeutigste Beweis sind die Filmaufnahmen der Astronauten in der Schwerelosigkeit, die ja wie Zeitlupenaufnahmen aussehen. Wäre die Mondlandung ein Fake, hätte man die Landung in einem Studio aufnehmen und dann in Zeitlupe abspielen müssen. Diese Art der Filmbearbeitung war aber damals noch nicht möglich.

28 «Teflon-Bratpfannen gibt es nur dank der Raumfahrtforschung» – das ist ein Märchen, oder?

Richtig, Teflon wurde schon in den 1930ern und damit lange vor der bemannten Raumfahrt entwickelt.

29 Können Sie drei Errungenschaften des Apollo-Programms nennen, von denen wir im Alltag profitieren?

Ach, es gibt vieles, was im Rahmen der Apollo-Missionen entstand. Das meiste wäre vermutlich auch so entwickelt worden. Wichtiger ist, dass die erfolgreiche Mondlandung eine unglaubliche Inspiration für Technologie und Wissenschaft darstellte. Das Unmögliche war möglich geworden.

30 Das goldene Zeitalter des Mondflugs dauerte von der Ankündigung der Mondlandung 1961 durch John F. Kennedy bis zur letzten Mondreise 1972. Warum endete es so plötzlich?

Das war eine politische Entscheidung der USA. Die Nasa hatte grosse Ziele, man wollte Monddörfer errichten. Aber als die Amerikaner die Sowjetunion im Rennen zum Mond 1969 geschlagen hatten, verwarfen sie die Pläne und wandten sich anderen Themen zu. Es war ja auch ein sehr teures Projekt. Ein grosser Teil des amerikanischen BIP wurde für das Apollo-Programm ausgegeben.

31 War der Mond letztlich bloss die traurige Trophäe im Kalten Krieg zwischen West und Ost?

Kann man so sehen. Das Wettrennen zum Mond war wirklich ein gigantischer Penisvergleich.

32 Was wäre passiert, wenn die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet wären?

Dann wären sie heute vielleicht die grösste Weltmacht.

33 In der Rückschau: Was ist das bedeutendste Erbe der Apollo-Missionen?

Neben unzähligen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es die Aussenperspektive. Wunderbar gefasst in den Worten des US-Astronomen Carl Sagan: «Es gibt vielleicht keinen besseren Beweis für die Torheit der menschlichen Eitelkeiten als dieses Bild unserer kleinen Welt aus der Ferne. Für mich unterstreicht es unsere Verantwortung, freundlicher miteinander umzugehen und diesen blassen blauen Punkt zu bewahren und zu schätzen. Es ist die einzige Heimat, die wir je haben werden.»

34 1977 starteten die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 ins All, mit dem Ziel, unser Sonnensystem zu verlassen. Carl Sagan entwickelte für diese Mission eine goldene Schallplatte für Ausserirdische, damit diese sich unsere Welt vorstellen können.

Ich habe eine Replik der Platte [holt sie]. Sie enthält auch eine Stunde Walgesänge. Niemand von uns kann Wale verstehen – vielleicht können es Ausserirdische.

35 Die Gebrauchsanweisung ist für Ausserirdische in einer Art Symbolsprache aufgezeichnet. Können Sie die Zeichen entschlüsseln?

Hier vorne ist ein Symbol, wie man die Platte abspielen soll. Oder nein, ich glaube, das ist ein Symbol für die Menschen [betrachtet die Platte lange und liebevoll]. Die Idee ist wirklich wunderschön, aber nein, ich kann die Zeichen nicht entziffern.

36 Mondalltag: Wie sieht der Himmel aus, wenn man auf dem Mond steht?

Da der Mond keine Atmosphäre hat, die das Sonnenlicht streut, ist der Himmel Tag wie Nacht dunkel. Das bedeutet auch, dass man einen wunderbaren Blick auf die Sterne und die Milchstrasse hat.

37 Wie sieht ein Sonnenuntergang aus?

Wegen der langsamen Rotation des Mondes dauert es eine Stunde, bis die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist. Dann wird es auf einen Schlag dunkel.

38 Was würde passieren, wenn ich auf dem Mond meinen Helm abnähme?

Aller Sauerstoff in Ihren Lungen würde unmittelbar durch Ihre Atemwege nach aussen gelangen. Hätten Sie die Geistesgegenwart gehabt, zuvor auszuatmen, könnten Sie sich vielleicht 15 Sekunden ohne Sauerstoff halten, dann würden Sie in Ohnmacht fallen und innerhalb kurzer Zeit sterben.

39 Was ist die dunkle Seite des Mondes?

Das ist die Seite des Mondes, die wir nie sehen. Weil der Mond für eine Drehung um sich selbst genauso lange braucht wie für einen Umlauf um die Erde, sieht man von der Erde aus stets dieselbe Seite des Mondes – man nennt das gebundene Rotation. Die dunkle Seite des Mondes ist auch nicht wirklich dunkel, sie hat genauso viel Sonnenlicht wie die helle Seite des Mondes. Man sollte also lieber von der Mondrückseite sprechen.

40 Wenn man auf dem Mond steht: Merkt man, ob man auf der Vorder- oder der Rückseite steht?

Natürlich. Von der Vorderseite aus sehen Sie die Erde, von der Rückseite nicht. Auch die Oberfläche ist anders. Auf der Rückseite gibt es viel weniger erstarrte Lava als auf der Vorderseite. Es existieren auch weniger Mondgebirge. Warum die Rückseite so anders ist als die Vorderseite, ist ein grosses Rätsel. Allein um dieses Rätsel zu lösen, sollten wir noch einmal hinfliegen.

41 Warum spricht niemand von der dunklen Seite der Sonne?

Weil das Unsinn wäre. Die Sonne rotiert in etwa 25 Tagen einmal, wir sehen also alle Seiten der Sonne.

42 Wem gehört der Mond?

Uns, den Menschen. Er gehört jedem.

43 Welche Gesetze gelten dort?

Der Weltraumvertrag besagt, dass kein Himmelskörper durch einzelne Staaten besetzt werden darf. Ferner darf der Weltraum nur zu friedlichen Zwecken besucht werden, und zivile Raumfahrt und Weltraumforschung sind jedem Staat gestattet. Aber ich gehe davon aus, dass der Vertrag im Kriegsfall einfach ignoriert werden würde. Er hinderte Ronald Reagan auch nicht daran, sein «Krieg der Sterne»-Programm zu lancieren. Und dieses Jahr hat Indien einen Satelliten abgeschossen.

44 Würde ich auf dem Mond jemanden umbringen: Nach dem Gesetz welchen Landes würde ich nach der Rückkehr bestraft werden?

Ich vermute, Sie würden nach dem Gesetz jenes Landes verurteilt, das die Mission durchgeführt hat. Aber es wäre ein Präzedenzfall und juristisch ganz bestimmt umstritten.

45 Der Mond fasziniert uns mehr als die Sonne – warum?

Ich denke, weil wir den Mond anschauen können und auf seiner Oberfläche etwas erkennen, während nur Idioten wie Donald Trump direkt in die Sonne blicken.

46 Es gibt rund 170 bekannte Monde in unserem Sonnensystem. Welcher ist der interessanteste?

Abgesehen von unserem, ist es der Saturnmond Enceladus. Er hat eine blaue Eisoberfläche, unter der sich ein Ozean befindet. Wir wissen nicht, ob dort vielleicht Lebewesen – unseren Fischen ähnlich – schwimmen. Das ist unglaublich faszinierend.

47 Blöde Frage: Man sieht mit dem blossen Auge Krater auf dem Mond. Gab es dort oben Vulkane?

Das hat man lange Zeit geglaubt, aber mithilfe der Gesteinsproben der Apollo-Missionen konnten Wissenschaftler nachweisen, dass diese Krater Einschlaglöcher von teilweise gigantischen Asteroiden sind. Jeder Punkt des Mondes wurde wohl irgendwann von einem Objekt getroffen, die meisten Orte erwischte es gleich mehrmals.

48 Warum wurde der kleine Mond so oft getroffen, aber die grosse Erde so selten?

Unsere Atmosphäre schützt uns. Alles, was weniger als 30 Meter Durchmesser hat, verbrennt einfach. Der Mond hat, wie gesagt, keine Atmosphäre und wird andauernd getroffen.

49 Was ist doch gleich der Unterschied zwischen einem Asteroiden und einem Meteoroiden?

Asteroiden sind grössere Gesteinsbrocken, die sich wie die Erde um die Sonne bewegen. Meteoroiden sind winzige Gesteinsbrocken, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Wenn ein Einschlagobjekt nicht vollständig verglüht und die Erdoberfläche erreicht, nennt man es Meteorit.

50 Warum gibt es keine Schwerkraft auf dem Mond?

Es gibt nicht «keine Schwerkraft». Schwerkraft ist die Anziehungskraft von Körpern. Ihre Stärke hängt von der Masse eines Objekts ab: Je grösser diese ist, desto grösser ist die Schwerkraft. Die Gravitation ist auf der Erde grösser als auf dem Mond, weil die Erde mehr Masse hat als der Mond.

Faszinierendes Schauspiel am Himmel: Mondfinsternis über dem Säntis im Juli 2018. Foto: Keystone

51 Wie hoch würde der Weltrekordhalter im Hochsprung, Javier Sotomayor, auf dem Mond springen?

Die Schwerkraft auf dem Mond beträgt ein Sechstel der Schwerkraft auf der Erde. Das heisst, er würde sechsmal so hoch springen.

52 Warum gibt es überhaupt Schwerkraft?

Das weiss niemand. Wissenschaftler glauben oft, dass sie die Antworten kennen, aber die Wahrheit ist: Das meiste wissen wir nicht. Wir sind sehr weit gekommen, aber die noch offenen Fragen sind gigantisch. Es kann ewig dauern, bis wir sie beantwortet haben – falls wir sie überhaupt jemals beantworten können.

53 Welche sind die grossen offenen Fragen der Astronomie?

Warum existiert etwas und nicht vielmehr nichts? Warum sind wir hier? Was sind Teilchen? Was ist Zeit? Woraus besteht der Raum zwischen Ihnen und mir? Ist da etwas, oder ist da nichts? Es sind philosophische Fragen. Lange haben Naturwissenschaftler sich über Philosophen lustig gemacht. Jetzt schwingt das Pendel zurück, ich glaube, es ist gerade eine sehr gute Zeit für Philosophen.

54 Noch mal zurück zum Mond: Gibt es Lebewesen – zähe Wüsteninsekten, anspruchslose Mikroben –, die auf dem Mond eine Zeit lang überleben könnten?

Zu den widerstandsfähigsten Lebewesen gehören Bärtierchen, sie könnten gar die letzten Überlebenden unseres Planeten sein. Aber selbst sie können nicht auf dem Mond überleben, weil es dort kein flüssiges Wasser gibt. Alles Leben braucht Wasser – sogar Mikroben.

55 Und was ist mit Farnen? Die wachsen doch immer.

Auch die brauchen Wasser. Ohne Atmosphäre gibt es auch kein Kohlendioxid. Ausserdem gibt es keine Bakterien, die den Wurzeln Nahrung bieten, hinzu kommen die enormen Temperaturschwankungen.

56 Was ist mit der alten Science-Fiction-Idee: Treibhäuser bauen und mit Sonnenreflektoren betreiben?

Der Mondboden enthält in der Tat alle Mineralien, die Pflanzen brauchen. In einem Experiment zeigten Forscher, dass Pflanzen dort unter kontrollierten Temperaturen vielleicht sogar gedeihen würden. Es wäre interessant zu sehen, wie Pflanzen auf die geringere Schwerkraft auf dem Mond reagieren würden. Auf der Erde wissen sie, dass sie aufwärts wachsen müssen, weil winzige Mineralienkörner Hormone stimulieren, welche die Pflanzen nach oben wachsen lassen.

57 Könnte wirklich gar nichts auf dem Mond leben?

Kommt drauf an, wie wir Leben definieren. Wenn wir uns auf die Schlüsselmerkmale konzentrieren – Stoffwechsel, Reproduktion, Wachstum –, nein, dann kann dort nichts leben.

58 Ist denn, streng wissenschaftlich, Leben jenseits unserer Definition vorstellbar?

Es gibt zum Beispiel die Idee der «schwarzen Wolke». Sie stammt aus dem wunderbaren gleichnamigen Roman des Astronomen Fred Hoyle. Er beschreibt eine riesige Plasma-Gaswolke, die ein Bewusstsein hat und in unser Sonnensystem eindringt. Die Idee ist kompliziert und gedanklich kaum fassbar, aber sie befindet sich, wie soll ich sagen, im Rahmen wissenschaftlicher Vorstellbarkeit.

59 Mal grösser gedacht: Könnte man auf dem Mond eine Atmosphäre installieren?

Auch hier hatte Fred Hoyle einen Vorschlag: Man könnte – zum Beispiel mit gigantischen Raketentriebwerken – die Umlaufbahn einiger Kometen ändern und diese auf den Mond krachen lassen. Beim Einschlag verdampfen die Kometen und stossen Gase und Wasser aus, was zur Bildung einer Atmosphäre führen würde. Der Sonnenwind – geladene Teilchen, die von der Sonne abströmen – würde die Atmosphäre wieder abtragen, aber ich habe eine Lösung dafür: Wir müssten den Mond an diesen besonderen Ort bewegen, den zweiten Lagrange-Punkt, wo das Magnetfeld der Erde den Sonnenwind ablenken würde – so könnte der Mond seine Atmosphäre behalten.

60 Ist das noch Science oder schon Fiction?

Den Mond zu bewegen, wäre Science-Fiction, aber gute Science-Fiction hat immer Potenzial, wahr zu werden.

61 Gibt es auf dem Mond etwas, das es auf der Erde nicht gibt?

Man vermutet, dass es auf dem Mond Helium-3 geben könnte. Helium-3 ist ein interessanter Stoff, man könnte ihn zur Energiegewinnung in Kernfusionsreaktoren nutzen. Aber seine Existenz ist eine Spekulation.

62 Ich fasse zusammen: Keine Atmosphäre, kaum Schwerkraft, vermutlich nicht mal Helium-3 – warum sollten wir dorthin?

Weil wir können. Im Ernst: Eine ständig bemannte Mondbasis wäre für die Wissenschaft von grossem Wert. 2006 erstellte die Nasa eine Liste mit 180 Gründen für eine bemannte Mondfahrt. Es ging um lunare Geologie, Gesundheitsforschung, Entwicklung lebenserhaltender Systeme, Astronomie, Erdbeobachtung, Wohnungsbau im All, Abbau von Mondressourcen, aber auch Tourismus.

63 Das Kino liebt den Mond. Was ist der beste, was der unrealistischste Mondfilm?

Ich mag «Moon» mit Sam Rockwell von 2009: die Geschichte eines einsamen Astronauten, der drei Jahre auf dem Mond verbringt, um Helium-3 abzubauen. Am Ende stellt sich zwar heraus, dass die Hauptperson ein Android ist, aber der Film zeigt realistisch, wie gnadenlos hart das Leben auf dem Mond wäre. Der wissenschaftlich unsinnigste, aber ansonsten grossartigste Film ist natürlich «Iron Sky» (Eiserner Himmel). Die Idee, dass die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes leben: genial.

64 Welches Buch über den Mond sollte man lesen?

Es gibt viele gute. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war «Amalthea» von Neal Stephenson. Der erste Satz: «Der Mond explodierte ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund, er war im Zunehmen, zum Vollmond fehlte nur ein Tag.» Ziemlich gut, oder?

65 Wie lautet doch gleich die Erklärung dafür, dass man unseren radioaktiven Müll nicht im Weltraum beziehungsweise auf dem Mond entsorgen soll?

Das Risiko, dass Transportraketen Fehlfunktionen haben und explodieren, ist viel zu hoch. Dann würde es radioaktiven Müll auf die Erde regnen. Es gibt einfachere Wege, unser Müllproblem zu lösen.

66 Was ist der Mount Everest des Mondes?

Mons Huygens, 5500 Meter hoch – das ist der höchste «Mondberg», eigentlich eine Kraterwand. Aber der höchste Punkt des Mondes liegt anderswo, nämlich auf der Rückseite, und ist mehr eine Erhebung als ein Berg.

67 Es wird viel über Mondsteine geredet. Was sind die Top-2-Gesteine des Mondes?

Da sind die wirklich alten Gesteine, die von den Asteroideneinschlägen vor vier Milliarden Jahren stammen, die sind sehr cool. Und dann gibt es die kleinen Kristalle, die sich in diesen Gesteinen befinden, die noch älter sind und damit zu den raren Zeugen der frühen Entstehungszeit des Sonnensystems gehören. Es wäre ein Traum, ein paar von denen zu haben.

68 Was kostet ein Mondstein?

Mondgestein ist wertvoller als Diamanten. Der tatsächliche Marktpreis für eine Apollo-Mondprobe ist allerdings nicht bekannt, da sie nicht legal verkauft werden darf. 0,2 Gramm Mondstaub von der sowjetischen Luna- 16-Mission wurden 2018 für 855 000 US-Dollar versteigert.

69 Der Mondzyklus hat 28 Tage, der Menstruationszyklus auch: Besteht hier ein Zusammenhang?

Es ist eine der grossen, mystischen Erzählungen, aber nein: reiner Zufall. Was man daran erkennt, dass sehr viele mit uns verwandte Lebewesen kürzere oder längere Menstruationszyklen haben.

70 Beeinflusst der Mond unseren Schlaf?

Nein.

71 Ganz sicher?

Menschen schlafen bei Helligkeit weniger, das ist bekannt, hat aber nichts mit mystischen Kräften des Vollmonds zu tun. Eine Studie der Universität Basel stellte 2013 fest, dass die Probanden bei Vollmond fünf Minuten länger zum Einschlafen brauchten und zwanzig Minuten kürzer schliefen. Das passte zum weitverbreiteten Glauben, dass Menschen bei Vollmond schlechter schlafen, und Medien in aller Welt berichteten darüber. Was nicht erwähnt wurde: Nur 33 Probanden nahmen an der Studie teil. Und was ebenfalls kaum in einer Zeitung zu lesen war: Die Resultate neuerer, breiter angelegter Studien besagen alle, dass es keine Korrelation zwischen unserem Schlaf und den Mondphasen gibt.

72 Wieso heisst es Moonwalk?

Ich meine, der ursprüngliche Tanzschritt hiess «Backslide», den gab es lange vor Michael Jackson. Aber er war es wohl, der ihm den neuen Namen gab, weil es eine traumartige Bewegung ist, bei der der Tänzer scheinbar über den Boden gleitet. Ich habe den Tanzschritt auch geübt [führt ihn vor]. Ich muss noch etwas dran feilen.

73 Wer ist der Mann im Mond?

Der Legende nach ein böser Junge, der zur Bestrafung auf den Mond verbannt wurde. Was wir aber tatsächlich sehen, wenn wir auf den Mond schauen und meinen, ein menschliches Antlitz zu erkennen, sind gigantische Krater, die vor vier Milliarden Jahren entstanden, als Asteroiden mit einem Durchmesser von 100 Kilometern den Mond trafen.

74 Appenzeller Bier hat das «Vollmondbier» im Angebot. Angeblich hat es magische Kräfte, weil es nur in Vollmondnächten gebraut wurde. Fakt oder Folklore?

Folklore. Schon immer hat man dem Mond magische Kräfte zugesprochen. Bis heute ranken sich Mythen um die Auswirkungen des Mondes auf Pflanzen, wie zum Beispiel der weitverbreitete Glaube, dass Holz kräftiger ist, wenn ein Baum während des abnehmenden Mondes gefällt wird. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Auch der Zeitpunkt des Brauens hat keinen Einfluss auf den Geschmack des Bieres. Aber es ist eine schöne Geschichte und ein feines Bier.

Das verändert unsere Perspektive auf alles: Die Erde – vom Mond aus gesehen, fotografiert von der «Apollo 11»-Crew. Foto: Keystone

75 In fast allen Kulturen wurde eine Mondfinsternis als schlechtes Omen gesehen. Was sagt die Wissenschaft?

Babylonische Könige bestimmten sogar für die Zeit, in der eine Mondfinsternis vorhergesagt war, extra einen Ersatzkönig, der alle Konsequenzen dieses schlechten Omens erleiden sollte. Tatsächlich aber gibt es keinen Nachweis dafür, dass die Mondfinsternis ein Vorbote von Tod oder Zerstörung sei.

76 Warum heulen Wölfe den Mond an?

Haben Sie schon mal einen Wolf gesehen, der den Mond anheult? Das ist ein Märchen.

77 Gibt es Werwölfe?

Ich hoffe nicht.

78 Werden in Vollmondnächten mehr Verbrechen verübt?

Nein.

79 Mond-Yogakalender, Mondsüchtige, Luna-Partys auf Goa – alles Humbug?

Die Faszination mit dem Mond, besonders mit dem Vollmond, ist verständlich. Es hat etwas ebenso Unheimliches wie Erhabenes, wenn nachts ein Licht am Himmel leuchtet. Aber die Mondphasen haben keinerlei Auswirkungen auf den Menschen. Das menschliche Leben ist mit dem circadianen Rhythmus – dem 24-stündigen Tag und dem Sonnenlicht – synchronisiert.

80 Abschliessend gefragt: Woher kommt dieser ganze Mond-Irrglaube?

Vieles kommt von den alten Römern. Ich liebe die Römer, aber sie behinderten unsere Entwicklung. Wilde Behauptungen wie jene von Ptolemäus oder Plinius dem Älteren warfen die Wissenschaft um Jahrhunderte zurück. Die Idee, der Mond beeinflusse das Verhalten der Menschen, kommt aus dieser Zeit.

81 Stammt das englische Wort «lunatic», Verrückter, vom lateinischen Wort «luna» für Mond?

Ja! Sehen Sie, wieder die Römer!

82 Gibt es eine historische Erklärung dafür, warum die Griechen fast die ganze Welt verstanden, während die Römer der Astrologie verfielen?

Die Römer waren mit anderem beschäftigt, sie wollten die Welt erobern. Ich denke manchmal, dass es im antiken Griechenland ein Zeitfenster gab, in dem die Menschen zufrieden waren mit dem, was sie hatten, und, anstatt Krieg zu führen, Wissen sammelten und Bibliotheken bauten. Vielleicht ist die einfache Antwort: Einige Menschen hatten damals sehr viel Zeit, über komplizierte Fragen nachzudenken.

83 Zurück in die Zukunft: Was wollen die Chinesen auf dem Mond?

Vermutlich den Russen und Amerikanern beweisen, dass sie es auch können. China hat in den letzten zehn Jahren sehr viel für die Wissenschaft im Allgemeinen und die Astronomie im Speziellen getan. Gerade haben sie das grösste Radioteleskop gebaut, um ausserirdische Signale von nahe gelegenen Sternensystemen zu empfangen.

84 Die Chinesen landeten im Januar auf der dunklen Seite des Mondes. Was ist daran so besonders?

Das war eine enorme Leistung, weil die uns abgewandte Seite des Mondes im Funkschatten liegt. Sie mussten extra einen Übertragungssatelliten in Position bringen, um Funkkontakt herstellen zu können.

85 Es gibt ein neues Weltraum-Wettrennen – China, Russland, die USA, Japan, auch die europäische ESA sind am Start. Welche Nation wird als erste wieder einen Menschen auf den Mond schicken?

Ich denke: China. Die Chinesen haben realistische und klar formulierte Ziele. In den nächsten Jahren wollen sie eine bemannte Raumstation aufbauen, dann Menschen auf den Mond bringen, dann eine bemannte Station auf dem Mond einrichten. Langfristig arbeiten sie auf unbemannte und schliesslich bemannte Missionen zum Mars hin.

86 Einverstanden, dass der Mars-Fimmel von Investor Elon Musk ein bisschen nervt? Warum will er unbedingt zum Mars fliegen, warum nicht zum Mond?

Elon Musk ist brillant, aber er benutzt die Idee einer Mars-Reise bloss, um Autos zu verkaufen. Es ist PR. Seine Überlegung ist vermutlich: Mit dem Mond liessen sich weniger Autos verkaufen.

87 Trotzdem: Was spricht für eine Reise zum Mars, was für eine zum Mond?

Da ist zunächst mal die Entfernung: Der Mond ist drei Tage entfernt, der Mars ein halbes Jahr. Die Reise zum Mars wird mindestens zehnmal so viel kosten wie die Installation einer Mondbasis. Und nicht zuletzt: Wer will auf den Mars? Er ist, wenn das überhaupt möglich ist, ein noch lebensfeindlicherer Ort als der Mond.

88 Israel wollte als viertes Land auf dem Mond landen. Doch beim Landemanöver stürzte Anfang April die Sonde «Beresheet» ab. Was machten die Israelis falsch?

Sie sind spektakulär gescheitert, aber das zeigt bloss, wie unglaublich schwierig eine Mondlandung ist, wie gnadenlos das All. Der berühmte Satz «Houston, we have a problem» war die Untertreibung des Jahrhunderts.

89 Was kostet heute ein Flug auf den Mond, Vollkostenrechnung?

Das Apollo-Programm kostete über 100 Milliarden Dollar. Die Technologie hat sich seither kaum verändert, die Computer sind zwar kleiner geworden, und man könnte die Trägerrakete mit einem iPhone betreiben, aber die Rakete sitzt immer noch auf diesem gigantischen Tank, gefüllt mit Sauerstoff und Wasserstoff. Die Ausrüstung, der Mondanzug, all das müsste weiterentwickelt werden. Vielleicht könnte man die Kosten für eine Mondfahrt halbieren. Wenn man zu fünft fährt, würde sie also 10 Milliarden pro Person kosten.

90 Wann wird es Privatreisen zum Mond geben?

Vielleicht in dreissig Jahren. Wenn ein Wochenende auf dem Mond ein paar 100 Millionen Dollar kosten würde, gäbe es sicherlich genug Leute, die sich dies leisten wollten und somit einen Grossteil der Anfangskosten übernähmen. Weltraumtourismus ist ja schon jetzt ein grosses Ding. Acht Privatleute haben sich bisher ein Ticket zur Raumstation ISS gekauft – für etwa 20 bis 40 Millionen Dollar pro Person.

91 Welche Astronautenpaste schmeckt am besten?

Ein Freund hat mich einmal zu einem Testessen eingeladen, denn eine russische Firma produziert und verkauft immer noch Astronautennahrung. Es gibt sogar Borschtsch-Paste im Angebot! Allerdings glauben die Russen offensichtlich, ohne tote Tiere nicht überleben zu können – daher musste ich als Vegetarier leider passen.

92 Gibt es Internet auf dem Mond?

Wäre technisch möglich. Der Mond ist ja ziemlich nah, wenn man die Grösse des Universums bedenkt. Aber es dauert trotz allem eine Sekunde fürs Licht – und damit fürs Internet –, um den Mond zu erreichen, und eine weitere Sekunde, um zurückzukehren. Das heisst, alles wäre zwei Sekunden verspätet.

93 Sind wir Menschen überhaupt dafür gemacht, um zum Mond zu reisen?

Nein, der menschliche Körper ist absolut ungeeignet für das All. Über Millionen von Jahren hat die Evolution uns für ein Leben in der Schwerkraft optimiert. Ohne Schwerkraft werden Muskeln und Skelett abgebaut, unsere DNA verändert sich. Aber wir haben halt diesen Drang, Grenzen zu überschreiten. Wir besteigen ja auch den Mount Everest, obwohl wir wissen, dass wir uns in eine Todeszone begeben.

94 Tiere ins All zu schicken – ist das noch ein Thema in der modernen Raumfahrt?

Heute schicken wir nur noch Mikroben und Bärtierchen ins All, um genetische Veränderungen zu testen. Die Idee, Hunde oder andere Tiere ins All zu schicken, ist schrecklich und unnötig. Erst vor Kurzem haben wir erfahren, dass die Hündin Laika 1957 in einem sowjetischen Raumflugkörper Stunden nach dem Start einen furchtbaren Stresstod starb.

95 Grundsatzfrage: Ist Raumfahrt nicht einfach zu teuer?

Verglichen womit? Jährlich gibt die Welt etwa zwei Billionen Dollar für Militär aus, das sind 10 Prozent des weltweiten Bruttoinlandproduktes. Für Raumfahrtprogramme werden insgesamt etwa 50 Milliarden Dollar ausgegeben. Das sind weniger als 0.3 Prozent des weltweiten BIP.

96 Ist die Idee, einen bewohnbaren Ort ausserhalb unseres Planeten zu finden, die Lösung oder das Problem?

Ultimativ ist es die Lösung. Das All zu erforschen, inspiriert den Menschen, weiterzumachen und weiterzudenken. Jules Verne inspirierte das Apollo-Programm, das Apollo-Programm inspirierte Wissenschaftler wie mich. Aber langfristig, und ich meine sehr langfristig, müssen wir Raumfahrerinnen und Raumfahrer werden und vor unserer sterbenden Sonne flüchten. In zwei Milliarden Jahren wird unsere Sonne unseren Planeten unbewohnbar machen. Es ist das Schicksal unserer Spezies: Wenn wir überleben wollen, müssen wir das All erkunden und kolonisieren.

97 Wenn der Mond nicht zum Leben taugt: Welcher Ort wäre besser für uns?

Nach der Erde wäre wohl Proxima Centauri b am interessantesten, er umkreist einen 4,2 Lichtjahre von uns entfernten Stern. Auf diesem Planeten könnte flüssiges Wasser existieren – die Grundvoraussetzung für erdähnliches Leben.

98 Für eine Reise dorthin bräuchte man Überlichtgeschwindigkeit wie in Science-Fiction-Filmen. Was sagt die Wissenschaft? Gibt es die Überlichtgeschwindigkeit, könnte es sie geben?

Mit ziemlicher Sicherheit gibt es sie nicht. Aber was ist in diesem Universum schon sicher?

99 Wie geht es weiter mit dem Mond?

Wir verlieren ihn. Die Gezeitenkräfte zwischen Mond und Erde sorgen dafür, dass sich die Erdrotation verlangsamt und der Mond sich von der Erde wegbewegt, ungefähr vier Zentimeter pro Jahr.

100 Wir kennen die Szenarien des Weltuntergangs. Wie sieht der Monduntergang aus?

Ähnlich wie der Weltuntergang. Die äussersten Ränder der Sonne werden die Oberfläche der Erde und des Mondes berühren und beide in Staub verwandeln. (Das Magazin)