Was uns Bienen über intelligente Städte lehren

Intelligent vernetzt

Städteplaner, Kommunikationsfirmen und Technologiekonzerne sprechen oft von Smart Citys. Darunter verstehen sie digital vernetzte Städte. Das Ziel der Vernetzung von Dingen, Abläufen und Menschen: Zeit, Kosten, Energie und Ressourcen sparen und so das Leben angenehmer gestalten. Wir präsentieren fünf Städte, die smarte Ideen verwirklicht haben oder solche testen.



Zug

Die Wirtschaftsmetropole in der Zentralschweiz will zur Pionierstadt für neue Verkehrsformen werden. Ein Parkleitsystem besitzt die Stadt bereits. Nun wird mit selbstfahrenden, elektrischen Bussen experimentiert. Zwei Shuttles, die bis zu zehn Personen transportieren können, absolvieren Testläufe – allerdings noch überwacht von einer Begleitperson. Ziel ist, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten.

Wird noch getestet: Der selbstfahrende Shuttle-Bus in Zug. Foto: Keystone



Luzern

In der Touristenstadt sind die vielen Cars, welche Besucher in die Stadt bringen, sowie die beschränkten Parkmöglichkeiten ein ständiges Thema. Nun hat die Stadt ein Leitsystem für Cars aufgebaut. An drei Carhaltestellen wurden Sensoren installiert, welche mit einer Datenzentrale verbunden sind. Per App können sich die Carchauffeure über die aktuelle Parksituationen informieren und direkt zu einem freien Parkplatz navigieren. Das soll zu weniger Suchverkehr führen.



Wädenswil

Die Stadt am linken Zürichseeufer besitzt seit einem halben Jahr einen Smart City Tower. Der Lichtmast, der viel mehr ist als eine Leuchtquelle, steht beim Bahnhof. Er funktioniert als Messstation, registriert Lärm, Verkehrsfluss oder Feinstaubemissionen. Zugleich liefert er eine öffentliche Verbindung zum Internet und kann zum Aufladen von Elektroautos genutzt werden.

Lichtmast, Mess-, Internet- und Aufladestation

für Elektroautos in einem: Der Smart City Tower (l.) beim Bahnhof Wädenswil. Foto: Keystone



St. Gallen

In den letzten Jahren hat die Stadt zusammen mit der Swisscom ein ultraschnelles Glasfasernetz aufgebaut. Dieses Netz ist die Basis der Smart City, es ermöglicht, viele Objekte miteinander zu verbinden. Einige Dienste der Stadt haben bereits einen smarten Anstrich. Zwei Beispiele: St. Gallen kann den Füllstand der Abfall-Sammelcontainer messen und die Container bedarfsgerecht leeren. Die herkömmlichen Energie- und Wasserzähler sind Vergangenheit: Intelligente Messsystem übermitteln die Verbrauchsdaten direkt vom Gebäude aus.



Zürich

Bisher gab es in der Schweiz für die Messung von CO 2 nur wenige Standorte. Das ändert sich nun. Die Swisscom und das Forschungsinstitut Empa montieren in der ganzen Schweiz 300 Sensoren, die den CO2-Gehalt in der Luft messen. Besonders dicht ist das Netz in der Stadt Zürich geplant. Hier soll der CO 2 praktisch in Echtzeit verfolgt werden können. Ziel ist, Informationen für die Verkehrsplanung, die Gesundheitsprävention oder den Ausbau der Smart City zu gewinnen. So könnten die CO2-Messungen etwa aufzeigen, in welchen Quartieren Dachbegrünungen forciert werden müssen, um das Mikroklima zu verbessern.

Co2-Messungen zeigen auf, wo mit Dachbegrünungen das Mikroklima verbessert werden kann. Foto: Getty Images