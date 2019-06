Wenn Schlittenhunde übers Wasser laufen

Steffen M. Olsen ist Däne und von Beruf Klimaforscher. Er hat vor sechs Tagen im Inglefield-Fjord im Nordwesten Grönlands ein Bild aufgenommen und auf Twitter veröffentlicht, das weltweit für Furore sorgt. Das Bild zeigt, wie sich Schlittenhunde auf Wasser bewegen. Da taucht sofort die Frage auf: Handelt es sich um ein gestelltes, manipuliertes Bild? Oder ist es doch echt?

Olsen liefert die Erklärung dazu. Für das Dänische Meteorologische Institut (DMI) in Kopenhagen sollte er Messstationen auf dem Meereis in Nordwestgrönland bergen, wie welt.de berichtet. Seit Dezember hätten sie mithilfe von Satellitenbildern und dem grossen Erfahrungsschatz einheimischer Jäger und ihrer Hunde die Eisdicke in dieser arktischen Region gemessen, bemerkte er auf Twitter. Nun aber erwischte sie die Eisschmelze deutlich früher und stärker als sonst.

Die ersten Tage in diesem Monat bescherten der arktischen Region speziell warmes Wetter. Gemäss DMI kletterten die Temperaturen auf bis zu 17,3 Grad Celsius. Meteorologen meinen, dass normalerweise das Schmelzwasser erst im Laufe des Sommers so hoch stehe.

«Noch nie solche Zustände gesehen»

Das Foto möglich machte gemäss Welt.de auch ein besonderer Sachverhalt im Inglefield-Fjord. Die Forschergruppe bewegte sich über eine 1,2 Meter dicke Eisschicht. Darunter befindet sich gemäss Olsen 870 Meter tiefes Meerwasser. Die dicke, undurchlässige Eisschicht verhindere aber, dass das Schmelzwasser wie andernorts durch Risse abfliessen könne, bemerkte sein Kollege am DMI-Zentrum für Ozean und Eis, Rasmus Tonboe, auf Twitter.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA — Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14. Juni 2019

Es sei nicht ungewöhnlich, dass das Eis schmelze, wenn Frühling und Sommer beginnen, erklärte Olsen in einem Interview mit dem deutschen Magazin stern.de. «Was aussergewöhnlich war, ist, dass es so abrupt passierte. Es war so heftig, dass wir ausserhalb unserer Komfortzone waren. Wir haben noch nie solche Zustände gesehen – nicht annähernd.»

Der Klimaforscher gab zudem zu, dass die Situation für das Forscherteam ziemlich brenzlig war. «Wir waren zehn Kilometer von der Küste entfernt. Das Eis ist unter unseren Füssen geschmolzen, und das Wasser ist gestiegen.» Sie hätten schon gewusst, wie sie davonkommen konnten. «Aber die Situation ist schlimmer geworden, als wir uns gewünscht hätten.» Ist dieses Bild ein weiterer Beweis für den Klimawandel? Im April hatte Olsen auf Twitter gepostet, dass vorläufige Messresultate in diesem Jahr eine dickere Eisschicht und geringere Temperaturen im Ozean im Vergleich zu den Vorjahren zeigten. US-Forscher bezeichneten die Schmelze in diesem Frühling als «signifikant», aber vergleichbar zu anderen Jahren zwischen 2010 und 2018. Der Juni sei ein extremer Ausreisser gewesen. In der Zwischenzeit seien die Temperaturen jedoch wieder gesunken.

Das Ausmass des Schmelzwassers in Grönland seit 1981 und heute. (Screenshot Twitter/Christof Specht) (fal)