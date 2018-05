Weshalb die Klimaziele in weite Ferne rücken

Keine Powerpoint-Folien, keine Statistiken, keine Verhandlungen, einfach erzählen und zuhören. So verkündete das UNO-Klimasekretariat dieser Tage per Twitter die Eröffnung des «Talanoa-Dialogs». Diese südpazifische Diskussionsform hatte die Südseeinsel Fidschi eingeführt, als diese das Präsidium an der letzten Klimakonferenz stellte.

Nun sollen die ungezwungenen Gespräche an der Bonner Vorbereitungssession politische Blockaden lockern, um dann an den nächsten Klimaverhandlungen in Polen Anfang Dezember erfolgreich zu sein. Hier wird einfach geredet über Erfahrungen, Möglichkeiten und Erfolge im Klimaschutz – ohne Konfrontation, sondern konstruktiv, zwischen Delegierten und Akteuren der Industrie sowie Umwelt- und Entwicklungsorganisationen.

Das mögen Delegierte aus der westlichen Kultur belächeln, gar für unproduktiv halten. Auch das renommierte Wissenschaftsmagazin «Nature» hält im Editorial fest, diese Meetings seien gut und recht, aber letztlich garantiere nur ein drastischer Schnitt bei den Treibhausgas-Emissionen ein Happy End. Die Haltung des Magazins ist dabei klipp und klar: Investitionen in die Erschliessung neuer fossiler Quellen – sprich Kohle, Erdöl und Erdgas – sind zu stoppen, die existierende Infrastruktur zu schliessen. «Es ist nicht leicht, aber das könnte die Geschichte sein, die man erzählen muss», heisst es in «Nature».

Tatsächlich zeigen Klimaforscher seit langem auf, dass die Klimaziele des Pariser Abkommens zu Papiertigern verkommen, wenn weitere Reservoirs fossiler Energie geöffnet werden. Die Erdoberfläche darf sich maximal um 2 Grad Celsius erwärmen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, besser noch wäre, eine Erwärmung von 1,5 Grad zu verhindern. So ist es festgeschrieben im Klimavertrag, der 2015 in Paris abgeschlossen wurde. Ansonsten steigt das Risiko für extreme Wetterereignisse weiter.

Nur kurze Erholungsphase

Drei Jahre lang, von 2014 bis 2016, machte es den Anschein, dass das Maximum der weltweiten CO 2 -Emissionen erreicht sei. Doch die neusten Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) und des australischen Global Carbon Project zeigen einen erneuten Anstieg: Die Emissionen durch die Energieproduktion sind im letzten Jahr um 1,4 Prozent gestiegen. Der Grund: Die meisten wirtschaftsstarken Staaten verzeichnen wieder ein Wachstum, ausser die USA, Grossbritannien, Mexiko und Japan. Die beste CO2-Bilanz weisen dabei die USA auf – dank einem wachsenden Anteil an erneuerbarer Energie und dem Wechsel von Kohle zu Erdgas.

Optimisten sahen im stagnierenden globalen CO 2 bereits die ersten Früchte des immensen Wachstums der Wind- und Solarenergie. Schliesslich hat sich der technische Fortschritt in den letzten Jahren beschleunigt, die Effizienz wurde gesteigert, und die Kosten sind stark gesunken. In den USA betrug zum Beispiel der Anteil erneuerbarer Energie an der zugebauten Energieleistung im letzten Jahr mehr als die Hälfte. Grossbritannien machte einen grossen Schritt weg von der Kohle hin zu Gas und Erneuerbaren. Auch in Mexiko werden anstelle von Erdöl und Kohle mehr erneuerbare Energie und Gas gefördert. In Japan ersetzen Wind- und Sonnenkraft sowie Nuklearenergie verstärkt fossile Energieträger.

Polen will von einem Ausstieg aus der Kohlekraft nichts wissen.



In China hat das Wachstum der Wind- und Solarenergie den Konsum an Kohleenergie gesenkt und den galoppierenden Anstieg der CO2-Emissionen gebremst. Der Kohleverbrauch nahm seit 2013 ab. Das berichtet das Forschungskonsortium Climate Action Tracker, das die Folgen der internationalen Klimapolitik erforscht. Diese Entwicklung hat die Wissenschaftler bewogen, die Projektion der CO2-Emissionen für die Wirtschaftsmacht bis zum Jahr 2030 um 700 Millionen Tonnen nach unten zu korrigieren – das ist mehr als zweimal so viel wie der aktuelle jährliche Ausstoss Frankreichs. Doch seit dem letzten Jahr steigt der Kohlekonsum wieder an.

Allerdings liegt die Ursache für die dreijährige globale Stagnation der CO2-Emissionen nicht allein im enormen Fortschritt der sauberen Energien. Der grösste Faktor war gemäss «Nature» die stotternde Wirtschaft, namentlich in China. Das hatte Auswirkungen auf die Stromproduktion und den Bedarf an Zement und Stahl. Die Emissionen in China sanken. Dennoch: China stoppte zwar den Bau von Kohlekraftwerken in manchen Provinzen, trotzdem stammen nach wie vor zwei Drittel der Stromproduktion aus der Kohleverbrennung. Das ist auch der Grund, dass die Emissionen immer noch ansteigen, wenn die Wirtschaft wie 2017 wieder erstarkt – selbst wenn der Anteil an Erneuerbaren kräftig wächst.

Die Batterien der Elektroautos

China ist bemüht, den Kohlekonsum weiter zu drosseln. Ob das Land in den nächsten Jahren das Maximum des Kohlekonsums erreicht, könnte noch von einem anderen Faktor abhängen: Die chinesische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 in China fünf Millionen Elektrofahrzeuge zu produzieren. Eine neue Studie der Harvard University und der Tsinghua University in Peking zeigt allerdings, dass die Einführung der Fahrzeuge ins Verkehrssystem einer Stadt wie zum Beispiel Peking sorgfältig geplant sein muss.

Laden die Halter der Elektrofahrzeuge die Autobatterie nämlich vorwiegend am Mittag an Schnellladestationen, dann müssen zusätzliche Generatoren von Kohlekraftwerken ans Netz gehen. Windanlagen können in diesem Fall zu Spitzenzeiten zu wenig Strom liefern. Die Autohalter sollten einen Anreiz erhalten, die Batterie am Abend über mehrere Stunden aufzuladen, schreiben die Autoren der Studie. Dann würden Windanlagen genügend Strom produzieren.

Der Ausstieg aus der Kohlekraft wird entscheidend sein, ob die Klimaziele des Pariser Klimavertrages eingehalten werden können. Die USA möchten die Kohleenergie wieder stärken, wenn es nach Präsident Donald Trump geht. Dafür sind mehr als 20 Staaten auf dem Weg, aus der Kohlenkraft auszusteigen – darunter Grossbritannien, Kanada, Frankreich, Finnland und Mexiko. Deutschland, der grösste Kohlekonsument in Europa, ist daran, einen Plan zu erstellen, wie und wann ein Ausstieg möglich ist. Polen hingegen, Europas zweitgrösster Kohleverbraucher, will von einer Abkehr noch nichts wissen. Im Gegenteil. Das Land plant den Bau neuer Kohlekraftwerke.

Die nächste Klimakonferenz findet im Dezember im polnischen Katowice statt.

