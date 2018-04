Wettrüsten ums Ei

Die ersten Kuckucke sind da. Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach hat bereits Mitte April einen gehört. «Das können aber auch Durchzügler sein», sagt Rey. Schliesslich sind Kuckucke bis in den Norden Skandinaviens verbreitet.

Kuckucke sind Nomaden. Sie haben die Wintermonate in Afrika verbracht, in feuchttropischen Regionen wie dem Kongobecken. Jetzt erreichen sie Europa nach einer mehr als einmonatigen Reise durch Westafrika und über das Mittelmeer. Nur bei uns und in den Tropen lassen sich die Kuckucke länger nieder. In Afrika bleiben sie während der Mauser, in Europa während der Fortpflanzung.

Sobald die Frühlingsboten in ihren Brutgebieten angekommen sind, geht es los: Die Männchen markieren mit dem charakteristischen Gesang ihr Revier. «Kuckuck-Kuckuck» rufen dabei aber nur die Herren der Schöpfung. Die Weibchen sind selten zu hören. Am ehesten singen sie nach der Eiablage, und das klinge dann ganz anders als vom Kuckuck gewohnt: eher trillernd, kichernd oder irgendwie blubbernd, schreiben die Autoren des Buchs «Der Kuckuck – Gauner der Superlative».

Der Gesang der Kuckucksdamen ähnelt dabei den Lauten des Sperbers – ebenso wie das Flugbild und das Gefieder. Als Grund vermuten britische Ornithologen, dass die Singvögel, denen die Kuckucke ihre Eier unterjubeln, das Gelege verlassen, sobald sich ein Greifvogel nähert. Sie geben ihre Eier preis, um das eigene Leben zu retten. Durch die Gesangstäuschung steigen die Erfolgsaussichten, dass die Wirtsvögel das Kuckucksei nicht erkennen, fand das britische Team heraus. Die Forscher von der Cambridge University veröffentlichten ihre Studie im letzten Jahr im Fachblatt «Nature Ecology & Evolution».

Das Verhalten der Kuckucke und ihrer Wirtsvögel ist gut erforscht. Schliesslich handelt es sich dabei um ein verblüffendes «evolutionäres Wettrüsten» zwischen den Brutparasiten und den Wirtsvögeln. So hat der Kuckuck im Laufe der Evolution beispielsweise die Farbe seiner Eier an die der Wirte, also der Singvögel, angepasst, und manch ein Wirt ist immer besser darin geworden, die fremden Eier zu erkennen.

Wie passt nun aber ein Kuckuck seine Eier an, schliesslich legt er in Europa mehr als 150 verschiedenen Vogelarten seine Eier ins Nest? «Es sind die Kuckucksweibchen, die sich spezialisiert haben», sagt Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte. Ein Weibchen legt seine Eier in der Regel in das Nest der Singvogelart, von der es selbst grossgezogen wurde. Dabei haben sich im Laufe der Evolution sogenannte Zuchtlinien herausgebildet. Kuckucke, die ihre Eier einem Gartenrotschwanz unterschieben, produzieren einfarbig blaue Eier wie ihr Wirt. Weibchen, die Teichrohrsängernester nutzen, deponieren gesprenkelte Eier, die denen der Teichrohrsänger ähneln. Die Merkmale für die Farbe und Muster der Eier vererbt die Kuckucksmutter jeweils an ihre Töchter – vermutlich über das Geschlechtschromosom.

Manch ein Wirtsvogel hat sich gegen die Täuschung gewappnet wie zum Beispiel der Baumpieper. Er legt so individuell gesprenkelte Eier, dass er ein Kuckucksei sehr viel besser erkennen kann. Ist das der Fall, verlässt er entweder das gesamte Gelege oder zerstört das fremde Ei. Die Heckenbraunelle hingegen hat die Fähigkeit nicht entwickelt, fremde Eier aufzuspüren, und brütet sie einfach aus.

«Liegt erst einmal ein Kuckucksei unerkannt im Nest, haben die Wirtseltern keine Chance mehr», sagt Rey. Das Ei des Brutparasiten ist von Beginn an weiter entwickelt als die Eier des Wirtes. Das liegt an einer ausgeklügelten Strategie der Kuckucksweibchen. Sie legen statt jeden Tag nur alle zwei Tage ein Ei, das dafür im Körperinneren bereits vorbebrütet ist.

Enorm kräftiges Küken

Der kleine Kuckuck hat so einen Entwicklungsvorsprung und schlüpft in der Regel als erster. Zudem ist das nackte Geschöpf ein Kraftpaket. Auch das ist nötig, denn der fremde Nestling schubst die Eier der Wirtseltern oder bereits geschlüpfte Mitbewohner mit einer ausserordentlichen Anstrengung aus dem Nest. Das Kuckucksküken nutzt dafür vor allem die starken Nackenmuskeln und bugsiert die Eier oder Stiefgeschwister mit dem Rücken über den Nestrand. Die Leistung der jungen Kuckucke, die noch nicht einmal ihre eigene Körpertemperatur aufrechterhalten können, entspricht auf den Menschen übertragen einem Untrainierten, der einen 100 Kilo schweren Zementsack über eine Mauer hievt, so die Autoren.

Der Vorteil für das wohlgenährte Küken: Manche Vogeleltern können zwar ein fremdes Ei entlarven – aber erkennen nicht den geschlüpften Jungvogel als Kuckuckskind. So füttern sie ihn emsig bis zu drei Wochen lang im Nest, und wenn er ausgeflogen ist, noch weitere zwei bis drei Wochen. Dabei imitiert der kleine Kuckuck sogar die Singvogel-Laute seiner Zieheltern.

Während die Wirtsvögel noch den Kuckuck aufziehen, begeben sich seine leiblichen Eltern wieder auf den Rückweg. «Sie haben in Europa nichts mehr zu tun», sagt Rey. Die erwachsenen Kuckucke fliegen bereits im Juni oder Juli wieder die mehr als 6000 Kilometer gen Süden – und zwar alleine, nicht im Schwarm. So wie es ihre Jungen auch tun werden. Der Kuckucksnachwuchs tritt dann im August oder September die lange Tour nach Afrika an. Die Flugroute ist ausschliesslich in den Genen gespeichert – denn von ihren leiblichen Eltern haben sie nichts gelernt.

O. Mikulica, T. Grim, K. Schulze-Hagen, B. Stokke: «Der Kuckuck – Gauner der Superlative», Kosmos, ca. 40 Fr.