Das Eis schmilzt schneller als angenommen

Seit einigen Jahren zeichnet sich ab, dass das «ewige» Eis von Grönland und der Antarktis empfindlicher auf die Klimaerwärmung reagiert als zuvor gedacht. Aber niemand weiss genau, wie stark der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts durch die abschmelzenden Polkappen ansteigen wird. Die Unsicherheit bei dieser Prognose ist gross, weil die Reaktion der Eisschilde auf die Erderwärmung komplex, nur zum Teil verstanden und daher nach wie vor schwierig zu modellieren ist.

Den aktuellen Stand des Wissens – oder des Unwissens – über das künftig zu erwartende Schmelzen der Eispanzer präsentieren Forscher um Jonathan Bamber von der University of Bristol nun in der US-Fachzeitschrift PNAS. Demnach könnte sich der Meeresspiegel bis 2100 ohne wirksamen Klimaschutz im Extremfall um gut zwei Meter anheben. Das wäre mehr als doppelt so viel, wie es der letzte Bericht des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 2013 nahelegt.

«Durch einen entsprechenden Anstieg des globalen Meeresspiegels würden 1,79 Millionen Quadratkilometer Land verloren gehen, darunter für die Lebensmittelproduktion kritische Regionen», sagt Studienautor Bamber. Das wäre mehr als 40-mal die Fläche der Schweiz. «Bis zu 187 Millionen Menschen würden ihr Zuhause verlieren. Ein Meeresspiegelanstieg von diesem Ausmass hätte natürlich erhebliche Konsequenzen für die Menschheit.»

Wie hoch sollen die Barrieren gegen die Flut gebaut werden?

Mit ihrer Studie zielen die Forscher auf die Planung von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. Schliesslich bedroht das Meer viele Küstenbewohner, Ökosysteme sowie die küstennahe Infrastruktur und Landwirtschaft. Künstliche oder natürliche Flutbarrieren sowie Zufluchtsorte für die vom steigenden Pegel betroffene Bevölkerung müssen teils schon heute in vielen Ländern realisiert oder zumindest geplant werden. Nur: Welchem künftigen Pegel müssen diese Barrieren und Zufluchtsorte standhalten? Eine möglichst belastbare Aussage über den maximal zu befürchtenden Meeresspiegelanstieg wäre hierbei von Vorteil.

Zu ihren Resultaten kommen die Forscher nicht etwa auf Basis einer noch ausgeklügelteren Computersimulation oder dank besseren Messdaten. Vielmehr haben sie 22 Polarexperten nach ihrer Einschätzung befragt. In der Fachsprache nennt sich die Methode «strukturierte Expertenbeurteilung». Sie kam in der Vergangenheit zum Beispiel zur Abschätzung der Gefahr von Erdbeben, von Atommülllagern und auch in der Klimaforschung zur Anwendung.

«Kritiker würden sagen, die Befragung von Experten sei Kaffeesatzlesen», sagt der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich, der nicht an der Studie beteiligt ist. In der Tat wird die Methode in gewissen Kreisen als unwissenschaftlich belächelt. «Insbesondere beim IPCC hat man sich viel stärker auf quantitative Modelle und datenbasierte Informationen verlassen. Wo diese existieren und wenig Interpretation nötig ist, braucht es die Methode des Experteninterviews auch gar nicht.»

Wo die Modelle jedoch unzureichend sind und substanzielle Unsicherheiten auftreten, könnten die Experteninterviews laut Knutti eine wichtige Ergänzung sein. «Wenn sie sauber durchgeführt wird, ist das eine durchaus seriöse und wichtige Methode, um Informationen zu erfassen, die sonst schwer zugänglich sind.» Man kitzelt gewissermassen das nicht einfach zu quantifizierende Wissen aus den Experten heraus.

Nichtsdestotrotz hat diese Methode Schwächen. So stellt sich die Frage, ob die befragten Personen auch die «richtigen» Experten sind und ob die Antworten tatsächlich den aktuellen Stand des Wissens wiedergeben. Diese und andere Probleme sind bekannt und werden beim Studiendesign berücksichtigt. «So gibt es immer wieder Kontrollfragen, um die Konsistenz der Antworten zu testen», sagt Knutti. «Zusammenfassend präsentiert die Studie also weder neue Messdaten noch Modellrechnungen, sondern sie quantifiziert den Konsens zum zukünftigen Meeresspiegelanstieg mit der sozialwissenschaftlichen Methode von strukturierten Interviews.»

Erstaunlich ist auf den ersten Blick, dass die Unsicherheiten in der neuen Studie eher zu- als abgenommen haben. Tatsächlich sind diese grösser als seinerzeit im IPCC-Bericht. Das habe damit zu tun, schreiben die Forscher, dass man im Rahmen der Studie mehr über die Komplexität des Problems gelernt habe. Und je komplexer ein System, desto grösser die Bandbreite der möglichen Verläufe. Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass der Meeresspiegelanstieg sogar tendenziell geringer ausfällt als 2013 durch das IPCC prognostiziert. Aber sehr wahrscheinlich erscheint das nicht.

Auch Satellitendaten sprechen für eine starke Eisschmelze

Vielmehr ist es so: Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit könnte der Meeresspiegel bei einer Erwärmung um fünf Grad Celsius bis 2100 um 62 bis 238 Zentimeter ansteigen (im Vergleich zum Jahr 2000). Werden die Treibhausgasemissionen gemäss dem 2-Grad-Ziel reduziert, wäre immer noch mit einem wahrscheinlichen Anstieg im Bereich von 36 bis 126 Zentimeter zu rechnen. Natürlich endet das Schmelzen nicht schlagartig im Jahr 2100. Bis 2300 könnten allein die Eisschilde im Extremfall um fast zehn Meter zum Meeresspiegelanstieg beitragen.

Unterstützt werden die Resultate unter anderem durch eine aktuelle Studie, für die Wissenschaftler die seit 1992 vorliegenden Satellitendaten ausgewertet haben. 800 Millionen Höhenmessungen des westantarktischen Eisschilds gingen in die Analyse ein. Wie Forscher um Andy Shepherd von der University of Leeds in den «Geophysical Research Letters» schreiben, sind mittlerweile 24 Prozent der Westantarktis als instabil einzustufen. Die Mächtigkeit des Eises ging stellenweise um bis zu 122 Meter zurück. Die grössten Eisströme würden fünfmal schneller an Masse verlieren als 1992.

Was bedeutet das für das Risiko­management entlang der Küsten? Auch wenn diese Worst-Case-Szenarien keine hohe Wahrscheinlichkeit hätten, schreiben die Forscher um Bamber sinngemäss, sollten die Behörden bei ihren Strategien zur Anpassung an die Klimaerwärmung nicht ausschliessen, dass sie mit einem um mehr als zwei Meter steigenden Meeresspiegel fertig werden müssen.



