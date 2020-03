Der Klimadetektiv für schwierige Fälle

Was ist nur los? Eine Sturmwarnung nach der anderen. Anfang Februar ­fegte zuerst Petra über uns hinweg, dann die turbulente Sabine, gefolgt von der ­etwas moderateren Tomris. Stets wurden wir gewarnt, uns nicht draussen aufzu­halten, weil Bäume umstürzen, sich Dachziegel lösen oder sonstige, nicht gesicherte Gegenstände wild durch die Luft wirbeln könnten. «Wir hatten den stürmischsten Februar seit Beginn der automatischen Messungen vor knapp 40 Jahren», sagt Stephan ­Bader von ­Meteo Schweiz. Beim ­Orkan Sabine habe es in Gipfellagen sogar Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde gegeben.

Der 60-jährige Geograf und Klimatologe ist in der Schweiz ein gefragter ­Experte. Vor allem wenn es darum geht, sich schnell einen Überblick über die ­aktuelle Situation zu verschaffen und einzuschätzen, ob es ein solches Extrem­ereignis schon irgendwann mal gegeben hat. So waren der Sturm Lothar 1999 oder auch Burglind 2018 noch viel stärker. Doch die Häufigkeit der diesjährigen Stürme ist bisher einmalig. Gleichzeitig war es in den vergangenen drei ­Monaten in der Schweiz auch viel zu warm – der wärmste Winter seit Messbeginn vor mehr als 150 Jahren.

Bei Meteo Schweiz arbeitet Bader ­bereits seit Januar 1991. «Dreissig Jahre ­Erfahrung», sagt er und lacht. Oder eine ganze Klimaperiode – ein Zeitraum, den die Weltorganisation für Meteorologie für Durchschnittswerte festlegt. Vor ­dieser Zeit forschte Bader als Doktorand über den Rückzug der Schweizer Gletscher. Der Gletscherschwund ist für ihn bis heute der eindrücklichste Beleg für die direkt zu beobachtende Klimaerwärmung. Allein in den Schweizer Alpen ist nach einem heissen Sommer mittlerweile ein Kubikkilometer Eis ­verloren. «Für die noch knapp über 50 Kubikkilometer Eis ist diese Entwicklung dramatisch», sagt er. Ein heutiges Kind werde bei seiner Pensionierung kaum noch Gletscher bei uns sehen.

Kurse für Wirbelstürme

Baders Büro ist im fünften Stock des Operation-Centers am Flughafen Zürich, das am Eingang einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Bei unserem Treffen zeigt er seinen Arbeitsplatz, von wo aus er all die Flieger landen und starten sieht. «Die Luftfahrt ist der grösste ­Kunde von Meteo Schweiz», erklärt er. Sowohl der Flughafen als auch die Fluggesellschaften seien darauf angewiesen, sofort die aktualisierten Wetterprognosen zu bekommen. Als Klimatologe ­bildet Bader regelmässig auch sogenannte Mission Supporter aus, die vom Boden aus die Piloten in der Luft bei Wettergefahren wie etwa Wirbelstürmen unterstützen.

Wie stark trägt die Fliegerei nun zum Treibhauseffekt bei? «Global gesehen, erstaunlicherweise gar nicht so viel», sagt Bader. Gemäss dem Bundesamt für Zivilluftfahrt hat der weltweite Luftverkehr nur einen Anteil von 2 bis 2,5 Prozent am Total der CO 2 -Emissionen. Doch sämtliche internationalen Flüge aus der Schweiz machen rund 26 Prozent der CO 2 -Emissionen aus, die durch die in der Schweiz getankten Treibstoffe emittiert werden. Seit der Corona-Krise habe sich am Flughafen jedoch einiges geändert. Alle grossen Maschinen für Flüge nach China seien aus dem Verkehr gezogen worden, sagt er. Doch mit Sicherheit sei dies nur ein vorübergehendes Phänomen, da es aus wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Sicht langfristig keine Lösung sei.

Seit der Corona-Krise bleiben auch in Zürich viele Flugzeuge am Boden. Foto: Urs Jaudas

Und Bader selbst? Reist er mit dem Flugzeug? «Mit meiner Frau und unseren drei Kindern bin ich 20 Jahre lang nie geflogen», sagt er. Sie hätten immer in der Schweiz Ferien gemacht oder ­seien mit dem Zug ins Ausland gereist. Seit 2013 habe er aber einen Ferienjob in der Arktis, bei dem er jeweils für rund zwei Wochen eine Reisegruppe als Eis- und Klimaexperte begleite. Seiner Meinung nach gibt es keinen besseren Ort, als zwischen turmhohen Eisbergen oder an kilometerbreiten Gletscherfronten über die unglaublich spannende Klimaentwicklung der Erde zu erzählen.

Wenn er über den hohen Norden spricht, strahlt er immer wieder bei unserem Gespräch. Einfach unglaublich, was man dort alles finde. Bei seinen Exkursionen sei er schon über 225 Millionen Jahre alte Meeresböden mit fossilisierten Muscheln, Schnecken oder Pflanzen gewandert. Mit etwas Glück könne man auch Eisbären auf 300 Millionen Jahre alten Wüstenböden beobachten. Und letzten Sommer sei er doch tatsächlich auf versteinerte Dinosaurierspuren gestossen, in nächster Nähe von arktischen Gletschern.

Als Klimaforscher erstellt Bader im Gegensatz zu Meteorologen keine Prognosen. «Wir sind für die Analyse danach zuständig», betont er. Die Hälfte seiner Arbeit verwendet er, um Gutachten für Versicherungen, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu verfassen. ­Dabei muss er herausfinden, was für Wetter an dem jeweiligen Tag in der Vergangenheit herrschte und was für einen Einfluss dies auf das Geschehen hatte. So stellte ein Occasionshändler seine Autos alle extra beim Unwetter heraus und filmte, wie die angeblichen Hagelkörner die Karosserien zerstörten. «Ein Versicherungsbetrug», betont Bader. Es habe sich nur um Graupel gehandelt, der auf das Blech geklatscht sei.

Erfroren im Fahrwerkschacht

Sein schlimmster Fall war vor zehn Jahren. Damals wurde unterhalb der ­Anflugschneise des Flughafens Zürich in einem Waldstück ein tiefgefrorener Leichnam gefunden. Auf Anfrage des Staatsanwalts rekonstruierte Bader die damaligen Wetterbedingungen. Diese gaben einen weiteren Hinweis darauf, dass es sich nicht um einen Mord oder ein Tötungsdelikt handeln konnte.

Wie sich später herausstellte, war es sehr wahrscheinlich ein afrikanischer Flüchtling, der als blinder Passagier im Fahrwerkschacht eines Flugzeugs in die Schweiz reisen wollte. Bei den eisigen Temperaturen erfror er jedoch und fiel später beim Ausfahren der Räder herunter. Dieser tragische Tod habe ihn ­damals sehr erschüttert und mitgenommen, sagt Bader. Der Mann sei in der Hoffnung losgereist, in eine bessere Welt zu kommen.

2-Grad-Klimaziel rückt weiter weg

Grundsätzlich stimmt es Bader nachdenklich, wenn er mögliche Zukunftsszenarien unseres Planeten betrachtet – zum Beispiel, dass wir bald zehn ­Milliarden Menschen zu ernähren ­hätten. Oder dass er jeden Morgen beobachtet, wie viele Flugzeuge mittlerweile um sechs Uhr unzählige Styroporboxen mit Lebensmitteln in die Schweiz bringen. Es brauche ein radikales ­Umdenken, findet er, ansonsten könne man sich in Sachen Klimaänderung bald von dem klassischen 2-Grad-Ziel verabschieden.

Dennoch ist er ein überaus fröhlicher Mensch, den nicht nur die Natur in der Arktis und bei uns fasziniert, sondern auch die Technik. Vor einiger Zeit ist er nämlich auf den Märklin-Zug aufgesprungen, kauft sich im Brockenhaus alte Modelle, repariert sie und bringt sie mit viel Hingabe zum Fahren. «Diese kleinen Wunderwerke sind genauso alt wie ich», sagt Stephan Bader. Das ­passe doch gut.