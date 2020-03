Italienische Berghütte steht plötzlich auf Schweizer Boden

Der Klimawandel verursacht zuweilen Probleme, an die wohl niemand im Voraus denkt – bis sie da sind. Konkret geht es um das italienische Rifugio Guide del Cervino. Die bei Bergsportlern bekannte Schutzhütte sitzt auf einem Berggrat nahe des Plateau Rosa in den Walliser Alpen. Im Norden die Schweiz, im Süden Italien.

Skifahrer erreichen die ganzjährige Unterkunft von Zermatt aus per Seilbahn und Schlepplift. Auf der italienischen Seite nehmen die Skisportler die Seilbahn von Breuil-Cervinia zur Station Testa Grigia beim Theodulpass. Für Bergsteiger ist das Rifugio ein guter Ausgangspunkt für Touren auf das Breithorn und das Monte-Rosa-Gebiet.

Die Schutzhütte, erbaut 1989 auf 3480 Meter über Meer, ist allerdings etwas in die Jahre gekommen und in einem schlechten Zustand. Die italienische Gemeinde Valtournenche möchte eine neue Unterkunft bauen. Doch nun hat ihr der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das Rifugio ist nicht mehr italienisch, sondern steht auf Schweizer Boden. Die Landesgrenze hat sich verschoben – genau genommen, verläuft die Grenze anders, weil die Erwärmung der letzten Jahre die unter Eis und Firn versteckte Felskante freigelegt hat.

Das wäre eigentlich eine einfache Sache für die betroffenen Gemeinden – Zermatt auf Schweizer Seite, Valtournenche auf italienischer. Beide Behörden denken pragmatisch. Die Schutzhütte soll italienisch bleiben. Doch eine Verschiebung der Landesgrenze hat eine staatspolitische Tragweite.

Beginnen wir am Anfang der Geschichte, um den eigentlich einfachen Sachverhalt, der nun aber kompliziert geworden ist, zu verstehen: Die Grenzkommission, bestehend aus schweizerischen und italienischen Delegierten, beschloss vor 15 Jahren, die Landesgrenzen fotogrammetrisch – mithilfe von aktuellen Luftaufnahmen – neu zu beurteilen. Die Schweiz und Italien legten den Grenzverlauf in den Jahren zwischen 1924 und 1938 fest. Die Staatsgrenze verläuft gemäss einem Reglement aus dem Jahr 1941 entweder entlang von Wasserscheiden oder Bergflanken – bei denen stets die allmählichen natürlichen Veränderungen berücksichtigt werden. Letzteres wird ausdrücklich als Folge erosiver Prozesse verstanden.

Die Staaten regeln das normalerweise unter sich, manchmal durch Flächenkompensationen, konkret etwa durch die Abgrenzung einer neuen Fläche durch die Verlegung von Grenzsteinen. Denn es gilt das unbeschriebene Gesetz: Eine festgelegte Landesfläche soll konstant bleiben.

Auf 40 Kilometern hat sich unsere Landesgrenze zu Italien verändert.

Nun ergaben Untersuchungen beim Theodulgletscher, dass sich die Linie der Wasserscheide wegen der Gletscherabschmelzung um 100 bis 150 Meter zugunsten der Schweiz verschoben hat. Da jedoch die Folgen des Klimawandels in den Grenzreglementen bisher nicht verankert waren, regelten das die beiden Staaten in einem ­sogenannten Notenaustausch zwischen den Ländern, der seit 2010 in Kraft ist. Inzwischen gibt es gemäss dem Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) durch die Abschmelzung von Gletschern oder Firn Verschiebungen der Grenzlinie auf rund 40 Kilometern der schweizerisch-italienischen Grenze.

«Generell wird es unbürokratisch gelöst, weil niemand wirklich betroffen ist», sagt Alain Wicht, Beauftragter für die Landesgrenzen bei Swisstopo. Nicht so beim Rifugio del Cervino. Wicht kann sich an die meter­hohen Schneemauern vor der Schutzhütte auf Schweizer ­Seite erinnern. «Als Kinder sind wir mit den Ski jeweils zur Hütte runtergelaufen.» Der Schneewall war damals die Linie der Wasserscheide, wo das Wasser jeweils in beide Täler hinunterfloss. Das hiess: Die Hütte stand auf italienischer Seite. Nun ist der Schnee weg, und der grössere Teil des Rifugio steht etwas jenseits der breiten Bergflanke – auf Schweizer Seite.

An einen Neubau, wie das die italienische Gemeinde plant, ist jedoch derzeit nicht zu denken. Erst muss die Grenze exakt bereinigt sein. Dabei geht es um etwa 500 Quadratmeter. Die Schweiz hatte vor wenigen Jahren eine Lösung mit Flächenkompensation präsentiert. Der Vorschlag beruhte auf der Grundlage einer neuen Bestimmung der Wasserscheidelinie, die von den technischen Kommissionen beider Länder, die für die Landesvermessung zuständig sind, gutgeheissen wurde.

«Leider konnte bis jetzt kein Konsens gefunden werden», sagt Wicht. Neue Verhandlungen sind im kommenden Mai vorgesehen. Einen neuen Vorschlag gibt es allerdings nicht. «Beide Länder haben nochmals ausgemessen und sind zum gleichen Ergebnis gekommen.» Wie auch immer: Die Hütte soll jedenfalls italienisch bleiben. Im Grunde ist im Gelände das Problem bereits gelöst. Ein Schneepfad vom Schlepplift zur Hütte ist so angelegt, dass die Hütte wieder auf italienischem Boden liegt. «Der Pfad beschreibt zum Teil die Wasserscheide, aber leider ist sie künstlich entstanden, und das gilt nicht», sagt Wicht.

Und was ist nach der Einigung? Von Schweizer Seite sei das schnell entschieden, aber in Italien könne die Umsetzung der neuen Grenzziehung bis zu zehn Jahre dauern – je nachdem, wie wichtig die politischen Behörden den Grenzverlauf nehmen würden, sagt der Landesvermesser.

Check der Landesgrenze Die Schweizer Landeskarten werden alle sechs Jahre erneuert. Alle drei Jahre wird die Schweiz überflogen. Auf den Luftbildern wird das Gelände nach natürlichen oder künstlichen Veränderungen abgesucht. «Früher wurden Grenzverläufe beschrieben, und ein Alpinist wusste, wo die Landesgrenze verlief, sobald er die Wasserscheide sah», sagt Alain Wicht vom Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo). Die wichtigsten Grenzpunkte werden heutzutage per Satellit vermessen. Mit der Digitalisierung hat Swisstopo auch mehr Arbeit als früher. Nun werden Veränderungen nicht im Meterbereich, sondern in Millimetern registriert.

Alain Wicht ist das ganze Jahr über mit neuen Grenzziehungen beschäftigt. Nicht nur die Abschmelzung der Gletscher führt zu neuen räumlichen Situationen. Im Kanton Genf gibt es laut Wicht derzeit drei Anpassungen. Eine davon betrifft den Fluss Hermance. Der 13 Kilometer lange Zufluss zum Genfersee definiert im Unterlauf die Landesgrenze zu Frankreich. Die Mitte des Bachs ist jeweils die Grenzlinie. Durch eine ökologische Aufwertung wurde der Bach­verlauf zugunsten der Schweiz verändert. «Mit der Verschiebung eines einzigen Grenzsteins konnten wir Frankreich die entsprechende Bodenfläche zurückgeben», sagt Wicht.

Der Landesvermesser erwartet in Zukunft durch die Gletscherschmelze noch mehr Grenzveränderungen. Die gute Nachricht: Für Skitouristen und Bergsteiger ändert sich auf dem Rifugio Guide del Cervino nichts, solange die Hütte hält.

