Ein rekordstarker Polarwirbel bringt den stürmischsten Februar

Dieser Winter ist unberechenbar. Die vergangenen Tage passen bestens ins Wetterschema von Januar und Februar. Am letzten Wochenende war es noch frühlingshaft warm, es regnete selbst in höheren Regionen. Dann der Winter­einbruch, begleitet von ständigen starken Winden. Und heute sind wieder wärmere Temperaturen angesagt. Der Winter wird nicht nur wegen seiner ­Milde in Erinnerung bleiben. Akzente setzten die Stürme – kräftige Westwindlagen prägten die kalte Jahreszeit. regional war es der stürmischste Februar seit beginn der automatischen Messungen vor knapp 40 Jahren, schreibt die MeteoSchweiz heute in einer Mitteilung. An vereinzelten Orten massen die Meteorologen Windrekorde. Der Sturm Petra zum Beispiel brauste anfangs Februar mit 171 Kilometer pro Stunde über den Napf.

Eine Rolle spielten dabei die Verhältnisse hoch über der Arktis. Was hier passiert, hat Konsequenzen für unser ­Wetter. «Die arktische Stratosphäre war in diesem Winter ausserordentlich kalt», sagt Daniela Domeisen vom Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich. Das heisst: Die höheren Luftschichten über der arktischen Region zwischen 15 und 50 Kilometern kühlten während der dunklen Wintertage stark ab. Die Folgen: «Der Polarwirbel ist dieses Jahr besonders stark, im Februar hatte er Rekordstärke», sagt Domeisen.

Jetstream bringt milde atlantische Luft

Die ETH-Klimaforscherin beschäftigt sich mit atmosphärischen Phänomenen und deren Vorhersage. Dazu gehört auch der Polarwirbel über der Arktis, der sich jeweils in der Wintersaison, wenn nur wenig Licht die Region erreicht, in der Stratosphäre bildet. «Die kalte Luft war im starken Wirbel gefangen, es gab kaum Austausch mit Luftmassen, die ihn umgeben.»

Weil sich dadurch die Stratosphäre in diesem Winter stärker abkühlte als in früheren Jahren, ergab sich auch eine stärkere Temperaturdifferenz zwischen der kalten Luft im Norden und der ­wärmeren in den mittleren Breiten. Das wiederum führte zu einem grossen Unterschied des Luftdrucks zwischen Norden und Süden. Diese Druckunterschiede beschreiben die Fachleute mit der sogenannten arktischen Oszillation. «Sie war im Januar und Februar rekordverdächtig positiv», sagt Domeisen. Übersetzt heisst das: Der Jetstream, der das tägliche Wetter in Nordamerika und Europa bestimmt, wurde stärker. Er brachte in diesem Winter vermehrt warme und feuchte atlantische Luft aus dem Westen auf den Kontinent – ab und zu in Orkanstärke.

In früheren Jahren war das anders: Da war die arktische Oszillation ­negativ, weil sich die Stratosphäre mitten im Winter erwärmte. Die Druckverhältnisse zwischen Norden und Süden waren deshalb nicht so ausgeprägt, entsprechend schwächer war der Jetstream. Es ist wie bei einem Fluss, der wenig Wasser führt und so Energie verliert. Er ­beginnt zu schlingern und fliesst in grossen Schlaufen im Flussbett. So ist es auch beim langsameren Jetstream – er beginnt in grossen Wellen um den Globus zu fliessen, und kalte Polarluft gelangt weiter in den Süden.

So war es im letzten Winter. Zudem zerbrach durch die Erwärmung der Stratosphäre im Januar 2019 der Polar­wirbel in zwei Teile. In einem solchen Fall kann kalte arktische Luft nach Süden ausscheren – bis in die mittleren Breiten. Der Winter 2018/2019 war denn auch schneereicher und unter dem Strich deutlich kälter als dieses Jahr.

Arktis erwärmt sich schnell

Die diesjährige Entwicklung in der Arktis passt nicht ganz zum Bild einer ­immer wärmer werdenden Polarregion. Der Trend ist allerdings ungebrochen, wie die Klimadaten zeigen. Die Arktis erwärmt sich schneller als der Rest des Globus. Dennoch gibt es Schwankungen von Jahr zu Jahr: Die durchschnittliche Fläche des Meereises war zwar gemäss dem deutschen Alfred-Wegener-Institut im Oktober noch nie so gering. Doch dank einströmenden kalten Luftmassen wuchs das Eis im November und Dezember wieder deutlich an. In der nördlichen Barentssee und im Süden Alaskas sank die Temperatur 5 bis 6 Grad unter den langjährigen Durchschnitt. Die diesjährigen Verhältnisse über der Arktis sind nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil. Erwärmungen der arktischen Stratosphäre ereignen sich im Durchschnitt nur alle zwei Jahre. Die längste Erwärmungspause massen die Klimaforscher in den 90er-Jahren. Sie dauerte über neun Winter. «Unsere Forschung zeigt, dass dies die längste Pause mit einem starken und kalten Polarwirbel in den letzten 150 Jahren war», sagt ­Daniela Domeisen. Es sei jedoch unklar, wie sich die Stratosphäre und der Jetstream durch den Klimawandel entwickeln werden.

Milde Winter häufen sich in der Schweiz

Überhaupt sind sich die Klimaforscher derzeit über die Winter in näherer Zukunft uneins. «Zweifellos gibt es langfristig eine Erwärmung», sagt ­Domeisen. «Aber kurzfristig weiss die Wissenschaft noch nicht genau, welche Effekte der Klimawandel tatsächlich bringt und wie sie sich gegenseitig ­beeinflussen.» So gibt es zum Beispiel die These, dass die starke Abschmelzung des arktischen Meereises den Wärmehaushalt in dieser Region verändert und damit die arktische Oszillation.

Eine Forschungsgruppe um den ETH-­Klimaforscher Reto Knutti versuchte herauszufinden, ob gewisse ­Wetterkonstellationen im Winter in ­Zukunft länger anhalten als früher, wenn punkto Klimaschutz bis Ende des Jahrhunderts nichts unternommen würde und die Erde sich um mehr als 3 Grad erwärmte. Die Klimamodelle bilden bis zum Jahr 2100 generell keinen Trend ab. «Alle diese Thesen sind derzeit in Diskussion, eine Einigkeit gibt es bisher nicht», sagt Domeisen.

Fakt ist: Die durchschnittlichen Wintertemperaturen lagen in der Schweiz gemäss Meteo Schweiz in den letzten 30 Jahren bei knapp minus 2 Grad. «In der Zeit davor galt dieser Wert als milder Winter», heisst es beim Wetterdienst. Damals schwankte die Temperatur um minus 3 Grad. In diesem Winter war es im Durchschnitt wärmer als 0 Grad.