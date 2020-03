Ozonloch auch über der Arktis

Das «Ozonloch» ist eigentlich ein Phänomen, das Jahr für Jahr über der Antarktis beobachtet wird. In der Arktis ist die starke Ausdünnung der für die Erde lebenswichtigen Ozonschicht hingegen eher eine Seltenheit. In diesem Winter ist jedoch alles anders: Die ungewöhnlich starke Abkühlung über dem arktischen Polargebiet war nicht nur für milde und stürmische Wintermonate in Mitteleuropa verantwortlich. Sie führte auch zu rekordtiefen Ozonwerten für den Februar. Satellitenbilder der US-Weltraumagentur Nasa zeigen über dem arktischen Polargebiet eine Art «Ozonloch», das sich zeitweise bis nach Nordskandinavien ausdehnte.

Die arktische Ozonschicht ist aufgrund natürlicher Prozesse im Herbst am dünnsten, wenn die Polarnacht in den nördlichsten Breiten beginnt und UV-Licht fehlt für die Ozonproduktion. Anfang Winter beginnen die Ozonwerte normalerweise wieder anzusteigen, weil ozonreiche Luft von tieferen Breiten in den Norden transportiert wird.

In diesem Winter erholt sich die Ozonschicht jedoch nicht so schnell, weil sich ein Polarwirbel über der Arktis gebildet hat mit einer «Rekordstärke im Februar», wie die ETH-Klimaforscherin Daniela Domeisen erklärt. Der Grund: Die höheren Luftschichten über der arktischen Region in der Stratosphäre zwischen 15 und 50 Kilometern kühlten während der dunklen Wintertage ungewöhnlich stark ab. Eine Radiosonde mass zum Beispiel am 3. Januar auf gut 25 Kilometern Höhe eine Temperatur von minus 96 Grad Celsius. Die Daten der US-Universität Wyoming zeigen, dass in den letzten 40 Jahren nie solche tiefen Temperaturen registriert wurden.

Grosses Ozondefizit

Der Polarwirbel, der sich bis Mitte Februar auf 19 Millionen Quadratkilometer ausdehnte, wurde durch die Kälte so kräftig, dass es praktisch keinen Austausch mit der wärmeren, ozonreicheren Umgebung gab. Fallen die Temperaturen unter minus 85 Grad, bilden sich polare Stratosphärenwolken, auch als Perlmutterwolken bekannt.

Das Besondere an ihnen: Auf den Oberflächen der Wolkenteilchen werden Chlorgase in ozonzerstörende Gase verwandelt, die im Spätwinter und Frühling unter dem Einfluss der UV-Strahlung Ozon zerstören. Die Chlorgase bilden sich aus Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), die der Mensch jahrzehntelang industriell produzierte und die sich in der Atmosphäre anreicherten.

In der Arktis ist dieser Vorgang normalerweise deutlich geringer als über dem Südpol. Der Grund: Mit dem Ende der arktischen Polarnacht steigen die Temperaturen rasch, und die Perlmutterwolken lösen sich auf. Nicht jedoch dieses Jahr: Die Stratosphäre hat sich derart stark abgekühlt, dass sich selbst unter dem ersten Sonnenlicht über den Polen polare Stratosphärenwolken bildeten.

Die Ozonzerstörung wurde deshalb nicht gestoppt, die Ozonschicht erholte sich nicht wie gewohnt. Im Gegenteil: Es gab in den letzten 40 Jahren nur drei Episoden, bei denen das Ozondefizit über der Arktis ähnlich gross war.

Johannes Staehelin, emeritierter ETH-Professor und Ozonforscher, ist erstaunt über diese Vorgänge und die tiefen Ozonwerte. «Es zeigt uns, wie stark die chemische Zerstörung nach wie vor sein kann.» Obwohl das Verbot für die Produktion von FCKW durch das Montreal-Protokoll bereits vor mehr als 30 Jahren in Kraft trat und die maximale Ozonzerstörung in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre erreicht worden sei.

Seither erholt sich die Ozonschicht aber nur langsam. «Die ungewöhnlich grossen Schwankungen meteorologischer Bedingungen sind von grosser Bedeutung für die Ozonzerstörung über der Arktis», sagt Staehelin. In welche Richtung sich die Wetterbedingungen durch den Klimawandel entwickeln, wisse die Wissenschaft jedoch nicht. Im Winter 2018/2019 zum Beispiel gab es eine Erwärmung der Stratosphäre. Die Folge: Die Ozonwerte stiegen von Dezember bis Februar überdurchschnittlich stark.

Vor der Sonne schützen

Obwohl an den Polen die Menge ozonzerstörender Substanzen ähnlich hoch ist, erfolgt aufgrund der höheren Temperaturen die Ozonzerstörung in der Arktis in den meisten Jahren viel weniger stark als in der Antarktis. Die tiefsten Ozonwerte im Jahreszyklus liegen in der Arktis bei durchschnittlich 290 Dobson-Einheiten (DU), in der Antarktis können sie allerdings im Frühling bis auf 120 DU sinken. Das ist knapp dreimal weniger als in den 1950er-Jahren, in denen noch keine FCKW produziert wurden. Zum Vergleich: 100 DU entsprechen einer einen Millimeter dicken Ozonschicht.

Die Zeit des diesjährigen «Ozonlochs» über der Arktis ist jedoch bald zu Ende. Wenn sich der Polarwirbel im Frühling auflöst, wird auch der Ozongehalt wieder ansteigen. Aber: Die ozonarme Luft der Arktis wird sich nach dem Ende des Winters mit der Luft der mittleren Breiten austauschen. «Die Ozonzerstörung über dem Nordpol trägt zu einer Ozonreduktion in den mittleren Breiten bei – direkt über unseren Köpfen», sagt ETH-Atmosphärenforscher Thomas Peter.

Das heisst für uns: Wer die Höhensonne geniessen will in den nächsten Monaten, sollte sich besonders gut vor der Sonne schützen.