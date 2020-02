«Die Arktis ist wie ein Frühwarnsystem»

Sie sind in den Achtzigern zu Fuss zum Nordpol gelaufen. Wie bereitet man sich auf so etwas vor?

Im Schlachthaus. Ich hatte damals wenig Geld, und so bin ich zum Geschäftsführer und hab gefragt, ob ich mal in der Tiefkühlkammer übernachten darf. Er hat ganz offenkundig an meinem Verstand gezweifelt, aber er hat mich in seinen Schockgefrierraum gelassen. Der liess sich auf bis zu minus 37 Grad runterregeln. Überall hingen gefrorene Schweinehälften rum. Und dann bin ich mit Sack und Pack da eingezogen.

Und, hat die Ausrüstung getaugt?

Von wegen. Auf den Schlafsäcken stand ganz gross dran «für bis zu minus 40 Grad». Aber die waren schon bei minus 15 Grad komplett am Ende. Das war für mich zum ersten Mal eine richtig gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich habe die Hersteller angesprochen und gesagt: «Das, was ihr da gemacht habt, das sieht ja schön aus, aber es hält nicht das, was es auf dem Label verspricht. Ich kann euch aber sagen, woran das liegt.»

Was kostet die Ausrüstung für so eine Nordpolexpedition?

Da sind Sie ganz schnell bei einem höheren sechsstelligen Betrag.

Wie haben Sie das zusammengekriegt? Doch nicht allein mit Materialtests.

Ich habe mit Printmedien Verträge abgeschlossen. Denen ging es damals noch gut, und die wollten meine Geschichten exklusiv haben. Daneben hab ich mit Vorträgen angefangen und Bücher geschrieben. Aber ich habe mich bei jeder einzelnen Expedition hoch verschuldet.

Immerhin standen Sie dann am Nordpol.

Eins will ich mal klarstellen: Der Nordpol ist absolut nicht sehenswert. Das ist ein rein rechnerischer Punkt, ein zugefrorener Ozean.

Trotzdem wollen viele Menschen hin, der Nordpoltourismus boomt.

Ich finde das absurd. Wenn sich einer bis auf den 89. Breitengrad einfliegen lässt und mit viel Brimborium die letzten 60 Meilen bis zum Pol zurücklegt, dann war der doch nicht wirklich am Nordpol. Die Russen bieten das auch mit Eisbrechern an, sodass man im Sommer hinfahren kann. Da gibt es am Nordpol dann ein Champagnerfrühstück und eine Polarurkunde. Was die Leute nicht verstehen: Der Weg ist die Herausforderung. Man scheitert am Weg, nicht am letzten Breitengrad.

Erzählen Sie uns von dem Weg.

Man beginnt eine Nordpolexpedition am letzten Landzipfel, in unserem Fall Ellesmere Island in Kanada. Dort steigt man aufs Meer. Und tja, dann sind es 1000 Kilometer geradeaus bis zum Nordpol. Im Sommer taut es auf, deswegen geht man in der kältesten Jahreszeit. Kalt bedeutete damals, dass es immer zwischen minus 40 und minus 56 Grad kalt war. Was frisch ist.

Minimale Untertreibung.

Beim Skifahren denkt man ja, minus 20 Grad wären saukalt, und fünf Grad kälter würde auch keinen grossen Unterschied mehr machen. Aber das ist falsch. Ab minus 30 Grad spürt man jedes einzelne Grad. Die Gefahr, sich Erfrierungen zu holen, ist riesig. Man kann sich durchs Atmen die Lungen erfrieren, und wenn die Augen tränen, frieren einem sofort die Augenlider zusammen.

Wie schützt man sich davor?

Auf jeden Fall nicht, indem man rumläuft wie ein Michelin-Männchen. Man muss so wenig anziehen, wie man gerade eben aushalten kann. Auch bei minus 40 Grad kommt der Körper ja ins Schwitzen, wenn man sich viel bewegt. Diesen Schweiss wird man nicht mehr los, und wenn man eine Pause macht, friert das. Auch äusserliche Erfrierungen passieren innerhalb von Minuten, besonders exponiert ist die Nase.

Woran bemerkt man Erfrierungen?

Die Nase wird weiss, meistens die Spitze. Man selbst spürt das nicht, deshalb muss man sich immer gegenseitig beobachten. Das ist das Gemeine: Eine Erfrierung ist nicht wie eine Gänsehaut. Das tut einen Moment weh und dann eben nicht mehr. Am Ende verfärbt sich die Stelle, wird schwarz und stirbt ab.

Aber irgendwann gewöhnt man sich doch an die Kälte, oder?

Man akklimatisiert sich. Aber man wird niemals mit Temperaturen jenseits der minus 40 Grad seinen Frieden machen. Das ist einfach ein Bereich, den auch die Inuit nicht als prickelnd empfinden.

Und was isst man?

So viel Fett wie möglich. Wir haben bei unserer Nordpolexpedition Unmengen Olivenöl in Gelatinekapseln verpacken lassen, ist ja alles gefroren. Und dann hat man Pemmikan, ein Urrezept der Indianer aus Fett und Dörrfleisch. Pro Tag haben wir 6200 Kalorien zu uns genommen, und trotzdem hat jeder zehn Kilo Gewicht verloren. Die Kunst besteht darin, die Nahrung auf möglichst wenig Volumen und Gewicht zu reduzieren. Das muss man ja alles bewegen.

Sie sind auch zum Südpol gelaufen. Wo ist der Unterschied?

Die Antarktis ist ein solider Kontinent. Man beginnt auf Meereshöhe und muss bis auf 3000 Meter ansteigen aufs Hochplateau. Da bleibt man dann eine Zeit lang und steigt auf der anderen Seite wieder über Gletscher ab. Aber es ist mittlerweile das Gleiche wie am Nordpol: Da oben kann man mit aufgemotzten SUV rumfahren. Es wundert mich immer, dass das erlaubt ist, weil es ja den Antarktisvertrag gibt.

Sie haben den Klimawandel als einer der Ersten mit eigenen Augen gesehen. Wann war Ihnen klar, dass hier etwas gewaltig schiefläuft?

Wenn man auf solchen Expeditionen ohne technischen Schnickschnack unterwegs ist, wird man zu einem sehr guten Beobachter. Der arktische Raum wirkt wie ein Frühwarnsystem. Er erwärmt sich mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und wenn in der Natur plötzlich etwas ganz anders ist, als man es erwartet, dann sind alle Sinne hellwach.

Haben Sie ein Beispiel?

Besonders prägnant war das bei der Nordostpassage. Wir sind in den Neunzigerjahren dreimal im Eis stecken geblieben und kamen nicht durch. 2003 haben wir es dann noch mal versucht, und plötzlich konnten wir mit unserem Segelschiff einfach durchfahren. Man stellt sich die Frage: Wie kann das sein?

Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe mich mit Wissenschaftlern unterhalten, in alte Berichte geschaut. Das kann mal eine Laune der Natur sein, ein ungewöhnliches Jahr. Also sind wir gleich darauf durch die Nordwestpassage, das Pendant Nordamerikas. Da haben wir gesehen, dass der Permafrost im Norden Alaskas auftaute, die Küste wegerodierte, ganze Siedlungen im Meer verschwanden. Da war alles schon im vollen Gange.

Macht es Sie wütend, dass seitdem so wenig passiert ist?

Ja, das macht mich sauer. Es geht ja nicht nur darum, dass es ein bisschen wärmer wird. Alles hängt ja mit allem zusammen. Wir werden immer mehr Menschen, die immer mehr Lebensraum brauchen – aber den schmelzen wir immer weiter zusammen. Man kann die Migrationsproblematik, die Flüchtlinge im Mittelmeer, nicht isoliert betrachten. All diese Konflikte hängen mit einer veränderten Umwelt zusammen.

Was bedeuten die Veränderungen für Sie persönlich?

Ich habe einen Grossteil meines Lebens in der Natur verbracht. Deswegen ist es mir auch nicht egal, was damit passiert. Irgendwann hab ich gemerkt, dass ich nicht einfach nach Hause kommen und spannende Geschichten erzählen kann mit schönen Bildern und bunten Filmchen. Ich sehe mich als Zeitzeugen, als Chronisten. Es gibt nicht viele Leute, die so eine profunde Kenntnis dieser Regionen haben. Ich sehe mich in der Pflicht, davon zu berichten.

Sind Sie deswegen nur noch mit Ihrem Schiff unterwegs und nicht mehr zu Fuss? Um die Veränderungen besser dokumentieren zu können?

Ganz genau. Wir laden junge Wissenschaftler ein, damit sie bei uns ihre Feldforschung betreiben können. Vom Schiff aus können sie mit speziellen Drohnen die Fliessgeschwindigkeit von Gletschern ermitteln. Oder ganz klassisch Eisbohrkerne entnehmen.

Und Sie sammeln Plastik.

Wir führen sogar ein Plastiktagebuch. Was wir da sehen, ist wirklich alarmierend. Man kann heute hinkommen, wo man will: An allen Küsten ist ein Spülsaum an Plastik. Selbst auf Grönland, auf unbewohnten Inseln im Atlantik, Spitzbergen.

Ihre Arbeit hat kaum noch etwas mit den Expeditionen zu tun, die Sie vor 40 Jahren gemacht haben. Trauern Sie dem nach?

Als junger Mann war das im Grunde Leistungssport, da ging es um die Herausforderung, ums Abenteuer. Ich wollte mich in der Natur behaupten. Aber ich muss mir selbst und der Welt nicht mehr beweisen, dass ich paddeln oder Hundeschlitten fahren kann. Der Klimawandel hat mir meine Unbefangenheit genommen.

Ihr Schiff wurde 1931 gebaut. Warum sind Sie eigentlich nicht mit einem moderneren und schnelleren unterwegs?

Für mich ist das die traditionellste Form des Expeditionsreisens. Mit so einem Schiff beginnt eine Expedition eben nicht am Frankfurter Flughafen oder in Chile, sondern im Hamburger Hafen. Wenn man von dort aus nach Punta Arenas segelt, dann weiss man, wie weit das ist. Drei Monate. Wenn man fliegt, dann weiss man das nicht.

Wie erreicht man Sie in der Arktis?

Leider ziemlich gut. Diese Erwartungshaltung, dass man jederzeit und immer verfügbar ist, finde ich eine eher lästige Begleiterscheinung. Wenn über Satellitentechnik jemand aus dem Biergarten anruft, und man selbst sitzt mitten in der Nacht bei schwerem Wetter, dann ist das ein Bruch. Das mag ich nicht.

Und früher? Wie haben Sie da kommuniziert?

Früher war ich halt weg. Zu meiner Frau habe ich gesagt: Ich fahre jetzt weg, und wenn ich in zwei Monaten rum bin, schicke ich dir ein Telegramm. Und sie: Ja, das machst du ja immer so.

Haben Sie eigentlich eine Lebensversicherung abgeschlossen?

Ach, nein. Mich hat damals schon keiner versichert. Das wäre unbezahlbar.