Von Autos angefahrene Rehe werden an Zootiere verfüttert

Es ist die normalste Sache der Welt: Tiere fressen andere Tiere. Das trifft auch für das Dählhölzli zu, und doch kann es sein, dass Besucherinnen und Besucher irritiert sind, wenn sie etwa in der Wolfsanlage ein totes Reh sehen, das von den Raubtieren unzimperlich zerrupft wird. Die Vorstellung hält sich, dass Bären, Wölfe oder Leoparden zwar mit rohem, aber doch zubereitetem Fleisch gefüttert werden.

Das sei auch mehrheitlich der Fall, sagt Doris Slezak, Leiterin Kommunikation des Tierparks Bern, auf Anfrage. Aber: Wenn sich die Gelegenheit ergebe, greife man gerne auf unzerteilte Futtertiere zurück. So bringen etwa Wildhüter oder Kantonspolizei Rehe vorbei, die von Autos angefahren und getötet wurden. «Für unsere Raubtiere ist diese Nahrung besonders wertvoll, da naturnah und sehr gesund», sagt Slezak.

Denn: Die Verdauungsorgane von Raubtieren seien so ausgelegt, dass sie beispielsweise das Fell oder auch Skelettteile zerlegen und verwerten können. Die Haare, der Magen- und Darminhalt, das Blut, die Knorpel und Knochen ganzer Futtertiere enthalten alle für Raubtiere notwendigen Nährstoffe. Dieser Nährwertanteil fehle bei vorgeschnittenem und quasi mundgerecht präpariertem Fleisch, das die Tiere normalerweise erhielten, so Slezak.

Alle zwei Wochen eine Reh

Selbstverständlich würden alle gelieferten Tiere vom Tierarzt des Tierparks genauestens auf Qualität geprüft. Schon nur wegen der Verderblichkeit kämen nur Unfalltiere aus der Region in Frage. Im Durchschnitt werde Grössenordnung ein Reh alle zwei Wochen auf diesem Weg angeliefert. Selten komme es überdies vor, dass ein Bauer, der etwa ein Rind notschlachten müsse, dieses dem Tierpark bringe.

Ähnlich wird im Dählhölzli manchmal auch mit überzähligen Jungtieren verfahren: Gelingt es dem Tierpark nicht, alle Nachkommen beispielweise eines grossen Wildschweinwurfs an einen anderen Zoo oder einen geeigneten Ort weiterzugeben, werden sie geschlachtet und verfüttert. Erreichen junge Wildschweine ein bestimmtes Alter, werden sie von ihren Eltern verjagt. Das erläuterte Tierparkdirektor Bernd Schildger dieser Zeitung bereits zu einem früheren Zeitpunkt.

Ein absolutes Tabu aus Gründen des Tierschutzes und der Ethik sei es allerdings, sagt Doris Slezak, lebendes Vieh in eine Raubtieranlage zu lassen. Die Beutetiere seien immer tot. Als ganz wichtig erachtet Slezak eine transparente Kommunikation: «Wir verstecken nichts und reden offen darüber.» Man dürfe nicht unterschätzen, wie der Live-Anblick eines toten Rehs in der Raubtieranlage wirken könne. Zwar haben viele Leute in Tierfilmen schon in Nahaufnahme gesehen, wie ein Gepard eine Antilope mit einem finalen Biss erlegt. «Aber», sagt Slezak, «wenn der Filter des Fernsehens wegfällt, kommt einem emotional näher, was man sieht.»

Viel Verständnis

Sie selber habe etwa bei Schülerführungen die Erfahrung gemacht, dass Besucherinnen und Besucher Verständnis für den Anblick eines toten Beutetiers aufbrächten, wenn man ihnen erläutere, dass Fleischverzehr in der Natur nicht ohne Töten funktionieren könne. Dass man Chicken Nuggets nicht von Bäumen pflücken kann, wie das Tierparkdirektor Schildger gerne ironisch ausdrückt, das leuchte im Grundsatz eigentlich allen ein.

(Redaktion Tamedia)