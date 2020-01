Coronavirus in Bayern: «Das sind sehr beunruhigende Nachrichten»

Christian Althaus ist Epidemiologe an der Universität Bern und forscht zu der Ausbreitung von Viren. Er hat zu Ebola und Mers schon wegweisende Studien verfasst und veröffentlichte Ende letzter Woche erste Berechnungen zur Ausbreitung des neuen Coronavirus.

Seit gestern ist bestätigt, dass Infizierte das Coronavirus schon weitergeben können, bevor sie selbst erkranken. Gezeigt hat das der erste Fall in Bayern.* Wie verändert dieser neue Fall die Situation?

Das sind sehr beunruhigende Nachrichten. Es gab schon gewisse Vermutungen, dass das möglich ist. Aber bei Fällen in China ist das schwieriger nachzuprüfen, mit diesem Fall in Deutschland ist es nun aber eindeutig.

Was muss jetzt geschehen?

Das Wichtigste ist, dass wir verhindern, dass sich in neuen Ländern Übertragungsketten bilden. Man muss sehr wachsam sein, dass das bei einem derartigen Virus nicht passiert. Unsere Studie hat gezeigt, dass dieses neue Coronavirus auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Pandemie auszulösen.

Was macht Ihnen am meisten Sorgen?

Wichtig ist, einen zweiten Epidemieherd zu verhindern. Sorgen machen mir dabei Länder, die kein so hochentwickeltes Gesundheitssystem haben, aber eine grosse Bevölkerung, wie beispielsweise Indien oder gewisse Länder in Afrika. Wenn sich das Virus dort ebenfalls festsetzt, wird es auch in Europa viel schwieriger.

Wie schätzen Sie die Reaktionen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) auf die aktuelle Krise ein? Für die Pressekonferenz gestern bekam das BAG Kritik.

Ich war doch etwas erstaunt über die Informationspolitik des BAG. Offenbar waren sich die Vertreter des BAG nicht bewusst, dass die WHO bereits letzte Woche über den Fall einer Übertragung ausserhalb Chinas – nämlich in Vietnam – berichtet hat. Am Dienstagmorgen sind dann die Fälle in Bayern und Japan dazugekommen. Ich hoffe, dass das BAG in Zukunft die öffentlich zugänglichen Situationsberichte der internationalen Behörden sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine Lagebeurteilung mit einbezieht.

Epidemiologe Christian Althaus. Foto: PD

Swiss, Lufthansa und British Airways haben beschlossen, sämtliche Flüge nach China einzustellen. Ist das übertrieben?

Das ist eine drastische Massnahme, aber man kann damit natürlich eine mögliche weitere Verbreitung einschränken. Wir können nur hoffen, dass die Epidemie in China in ein paar Wochen zurückgeht.

Wie sinnvoll sind Einreisekontrollen an Flughäfen, wenn auch Menschen ohne Symptome ansteckend sind?

Die Wirksamkeit dieser Einreisekontrollen ist umstritten. Alle Fälle kann man so nicht erkennen, aber vielleicht doch einige infizierte Passagiere identifizieren. Es ist immer ein Abwägen zwischen Kosten und Nutzen bei derartigen Massnahmen.

Das neue Virus sorgt für etwas schwerere Erkrankungen als die saisonale Grippe, ist aber weniger schlimm als Sars. Gilt diese Einschätzung noch immer?

Ja, das ist immer noch Stand der Dinge.

Was ist der aktuelle Stand des Wissens, wie nahe man einem Infizierten kommen muss, um sich anzustecken, gerade wenn man den Fall in Bayern sieht?

Man kann davon ausgehen, dass es doch näheren Kontakt für eine Übertragung braucht. Aber bis jetzt weiss man zu wenig darüber. Wenn die beiden nebeneinander gesessen sind, kann es gut zu einer Übertragung kommen. Falls sie nur im selben Raum waren, aber beispielsweise nie näher als zwei Meter voneinander, wäre das doch sehr beunruhigend. Man kann sich aber natürlich auch über Händeschütteln anstecken.

* Der Fall in Bayern: Der deutsche Mitarbeiter eines Autozulieferers in der Nähe von München hatte am 21. Januar eine Schulung mit einer aus Shanghai angereisten Kollegin. Die Frau zeigte noch keine Symptome, sondern erkrankte erst auf ihrer Heimreise nach China zwei Tage später am Coronavirus. Trotzdem steckte sich der Deutsche bei ihr an. Er liegt in einer Münchner Klinik in Isolation. Auch drei weitere Mitarbeiter der Firma sind nun krank.